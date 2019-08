"#WIR - Freundschaft grenzenlos": multimediales SWR Projekt

SWR - Südwestrundfunk

Modulares Doku-Format für Social Media und Online / für Pre-Teens über Freundschaft und Hobbys, die zusammenschweißen / ab 12. September im SWR Kindernetz-Youtube Kanal und auf Instagram

In dem 26-teiligen unterhaltsamen Dokutainment-Format "#WIR - Freundschaft grenzenlos" geht es um multikulturelle Freundschaften, außergewöhnliche Hobbys und Vereine als integrative Orte für Kinder und Jugendliche. Ab 12. September sind die achtminütigen Folgen im SWR Kindernetz-Youtube Kanal und in einzelnen Modulen auf Instagram zu finden.

Beste Freunde und ihr Hobby

"#WIR - Freundschaft grenzenlos" ist ein interaktives, multimediales Angebot für Pre-Teens und deren Familien. Im Mittelpunkt jeder Folge stehen zwei beste Freunde oder Freundinnen, mit oder ohne Migrationshintergrund. Ein gemeinsames Hobby schweißt sie zusammen. Die Aktivitäten reichen von Fußball, Mermaiding, Capoeira, Bauchtanz, Zirkusartistik, BMX-Race bis Parkour. In Interviews erzählen die Protagonistinnen und Protaonisten von sich, ihrer Begeisterung für ihr Hobby und ihrem kulturellen Hintergrund. Miteinander befreundet zu sein ist für sie, trotz unterschiedlicher kultureller Wurzeln, selbstverständlich. Gemeinsam stellen sie sich einer Challenge. Die Aufgaben stellen Prominente, Influencer und Profisportler, u.a. Lena Meyer-Landrut, Mark Forster, Motsi Mabuse, Nico Santos, Julia Beautx oder Tanja Szewczenko.

Modulares Angebot

Mehrere Module des Doku-Formats vertiefen das Thema und zeigen mehr über die Protagonisten. Es gibt Clips zu lustigen Fakten ("Fun Facts"), zum Hintergrund ("Gewusst") und einen Mini-Sprachkurs zur Muttersprache oder dem Dialekt der Protagonisten.

Mitmach-Aktionen und Infos zu Hobbys

Die Userinnen und User können sich bei einer "Call-to-Action" beteiligen, die zum Mitmachen und Nachahmen aufruft. Auf www.wir-grenzenlos.de können sich Kinder und Jugendliche außerdem in einem "Hobby-Lexikon" und über die gezeigten Freizeitaktivitäten der Protagonisten informieren.

Multimediales Format

Drehstart für die achtminütigen Folgen war im Mai 2019. Aktuell wird noch bis Oktober für die 26-teilige Staffel gedreht. Die Folgen werden online First im SWR Kindernetz YouTube Kanal und auf der Webseite im SWR Kindernetz veröffentlicht, einzelne Module auf Instagram unter wir_grenzenlos. Ein umfassendes Webangebot ist online im SWR Kindernetz ("www.wir-grenzenlos.de") zu finden. Ziel ist eine Vernetzung mit anderen Online- und Social Media-Angeboten des SWR und darüber hinaus. Das Format verfolgt einen neuartigen modularen Produktionsansatz und ist für unterschiedliche Distributionswege konzipiert. Produziert wird das Format von nordisch Filmproduction für den SWR. Verantwortlich für das SWR Projekt sind Stefanie von Ehrenstein und Wolfgang Stuflesser. Konzeption: Jenny Weber-Reiß, Redaktion: Simone Tan, Judith Bühler, Jenny Weber-Reiß.

Online first - auf verschiedenen Plattformen verfügbar

"#WIR - Freundschaft grenzenlos": Publikationsstart am 12. September 2019 und nachfolgend jede Woche donnerstags online First im SWR Kindernetz YouTube Kanal und auf der Webseite wir-grenzenlos.de im SWR Kindernetz sowie einzelne Module der Folgen auf Instagram unter wir_grenzenlos. Die Folgen werden zudem in www.ARDMediathek.de eingestellt.

Fotos unter www.ARD-foto.de. Akkreditierte Journalisten finden die Folge 1 "Parkour" im SWR Vorführraum unter www.SWR.de/presse. Infos und Bildergalerie hier: http://swr.li/wir-freundschaft-grenzenlos

