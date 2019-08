SWR - Südwestrundfunk

Top 1.000 im Radio

"SWR1 Hitparade" vom 17. bis 21. September 2019 bei SWR1 Rheinland-Pfalz

Abstimmung startet am 2. September

'Gläsernes Studio' in Landau

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Über die 1.000 größten Hits dürfen die Rheinland-Pfälzer*innen jetzt wieder abstimmen: vom 2. bis 12. September unter SWR1.de/rp, per Abstimmkarte und am Telefon mit den SWR1-Moderator*innen. Dieses Jahr sendet SWR1 die Top 1.000 in der Hitparadenwoche live aus dem 'Gläsernen Studio' in Landau.

Die "Hitparadenwoche" Am 17. September fällt der Startschuss für die Lieblingssongs der SWR1 Hörer*innen. "Bohemian Rhapsody"? "Stairway to heaven"? Oder "Sound of silence"? Welcher Titel dieses Jahr das Rennen macht, steht am 21. September um 14:00 Uhr fest: Dann läuft bei SWR1 die Nummer Eins.

Hitparaden-Flashmob mit John Miles

Vielleicht wird es ja dieses Jahr auch "Music" von John Miles? SWR1 hat in Landau einen Flashmob produziert - mit dem Weltstar persönlich. John Miles singt selbst in der Fußgängerzone von Landau seinen Welthit. Das komplette Video in Kürze unter SWR1.de/rp.

Das SWR1-Team in Landau

Im 'Gläsernen Studio' lassen sich die Radiomacher*innen bei der Arbeit über die Schulter schauen. Musikchef Bernd Rosinus verrät, wie die Musiktitel den Weg ins Programm finden. Die Nachrichtenkolleg*innen schreiben Meldungen vor Ort und ordnen das Geschehen ein. Das SWR1 Team ist fast vollständig in Landau: Morgenmoderator Michael Lueg wie Steffi Stronczyk, Frank Jenschar, Steffi Vitt, Veit Berthold und Hanns Lohmann.

Anke Müller auf Tour

Wer bei der Finalparty der "SWR1 Hitparade" in Landau dabei sein möchte, kann sein Glück bei Anke Müller versuchen: "Ankes Top 10" fragt nach Top-10-Antworten zu einer bestimmten Kategorie, zum Beispiel nach den beliebtesten Autofarben. Für jede richtige Antwort gibt es Eintrittskarten. Die Abschlussparty steigt dann im Jeanne d'Arc Eventhaus mit den DJ Johannes Held und Oliver Franze (Samstag, 21. September ab 20:00 Uhr)

Mehr über die "Hitparade" bei SWR1 Rheinland-Pfalz auch unter SWR1.de/rp

Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter: http://swr.li/swr1-hitparade-top-1000-2019

Pressekontakt: Pressestelle Mainz, Tel.: 06131 / 929 32254, swr-pressestelle.mainz@SWR.de

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell