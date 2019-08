"Marktcheck checkt ... Vileda und Vaude" im SWR Fernsehen

SWR - Südwestrundfunk

SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck" am Dienstag, 27. August 2019, 20:15 bis 21 Uhr, SWR Fernsehen / Moderation Hendrike Brenninkmeyer

Das Verbrauchermagazin im SWR Fernsehen prüft in seiner Reihe "Marktcheck checkt" die Unternehmen Vileda und Vaude. Dabei werden sowohl Qualität und Preisleistungsverhältnis der Produkte getestet als auch ein kritischer Blick auf Image, Personalführung und Zukunftsfähigkeit der Firmen geworfen. Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung am Dienstag, 27. August 2019, 20:15 bis 21 Uhr im SWR Fernsehen.

Vileda - Hersteller von Reinigungsprodukten

Wischmob, Glitzi-Schwamm oder Fensterleder - viele haben in ihrem Haushalt schon einmal ein Vileda-Produkt verwendet. Seit 170 Jahren produziert das Weinheimer Familienunternehmen Putzausrüstung und ist damit einer der wichtigsten Arbeitgeber in der Region. Wie steht es um die Qualität der Lappen, Wischer und Schwämme? Supermärkte und Drogerieketten bieten mit ihren Eigenmarken ähnliche Produkte zu einem günstigeren Preis an. In Tübingen machen Passantinnen und Passanten einen Fensterputztest: Werden die Fenster mit dem modernen Vileda-Fenstersauger schneller und besser sauber als mit der klassischen Methode? In Mannheim fragt "Marktcheck", wie es um das Image der Marke steht, in Magstadt testen Sportlerinnen und Sportler nach einem Grillfest, wie sich der Glitzi-Schwamm gegen die Konkurrenz behauptet. Außerdem: Wie geht Vileda mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern um? Ist man in Weinheim für die Zukunft gerüstet?

Vaude - Outdoor-Ausrüster

Vaude ist nach eigenen Angaben einer der umweltfreundlichsten Outdoor-Ausrüster Europas. Werden die Produkte des Tettnanger Unternehmens tatsächlich ressourcenschonend hergestellt? "Marktcheck" vergleicht Vaude-Produkte mit denen anderer Outdoor-Hersteller und testet Kleidung, Schuhe und Rucksäcke im Labor auf ihre Qualität. Vier Wanderer übernehmen den Praxistest auf den Wanderwegen des Schwarzwalds. Ob die Outdoor-Kleidung auch modisch bestehen kann, prüfen Modedesign-Studentinnen und Studenten der Hochschule Reutlingen.

