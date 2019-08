SWR - Südwestrundfunk

Programmhinweise und -änderungen für das SWR Fernsehen von Sonntag, 25. August 2019 (Woche 35) bis Donnerstag, 03. Oktober 2019 (Woche 40)

Baden-Baden (ots)

Sonntag, 25. August 2019 (Woche 35)/23.08.2019

22.05 RP: SWR Sport

Studiogast: Daniel Brosinski (1. FSV Mainz 05) | Fußball Bundesliga: 1. FSV Mainz 05 - Bor. Mönchengladbach | 3. Liga: Vorbericht FSV Zwickau - 1. FC Kaiserslautern | Bundesliga Handball: Die Eulen Ludwigshafen - Rhein-Neckar-Löwen | Moderation: Valeska Homburg

Dienstag, 27. August 2019 (Woche 35)/23.08.2019

ab 01.35 h: Geänderten Programmablauf beachten!

01.35 (VPS 01.40) Comedy Tower Erstsendung: 13.01.2017 in HR

02.20 (VPS 02.25) Familie Heinz Becker (WH) Was iss'n passiert? Erstsendung: 18.12.2001 in Das Erste

02.40 (VPS 02.55) Schreinerei Fleischmann und Freunde (WH) Sketche mit Alice Hoffmann und Timo Sturm

03.20 (VPS 03.25) So lacht der Südwesten (WH) Erstsendung: 24.10.2017 in SWR/SR

Gäste u.a.: Rolli Berner und Walter Stecher

03.50 (VPS 03.55) Comedy Tower (WH) Erstsendung: 13.01.2017 in HR

ab 01.35 h: Geänderten Programmablauf beachten! SR füllt um 04.35 h auf Präsentationsebene

04.35 (VPS 04.40) BW+RP: "Rolle vorwärts" - Soloprogramm von Frieda Braun (WH) Erstsendung: 11.02.2017 in WDR

ab 01.35 h: Geänderten Programmablauf beachten!

04.40 SR: Shift

Leben in der digitalen Welt Erstsendung: 19.08.2019 in Deutsche Welle

04.50 SR: Wir im Saarland - Service (WH)

05.20 SR: aktueller bericht

ab 01.35 h: Geänderten Programmablauf beachten! SR füllt um 04.35 h auf Präsentationsebene

05.20 (VPS 05.25) BW+RP: Schreinerei Fleischmann und Freunde (WH) Sketche mit Alice Hoffmann und Timo Sturm

05.50 BW+RP: Einfach schön! Mein neuer Balkon: Kirchheim unter Teck

Mittwoch, 28. August 2019 (Woche 35)/23.08.2019

18.15 (VPS 18.14) RP: made in Südwest Pioniere der Energiewende Die Klimaschützer aus dem Hunsrück

Wie können die Menschen dem weltweiten Klimawandel begegnen? Darüber zerbrechen sich jede Menge Expertinnen und Experten schon lange die Köpfe. Und ein Landkreis in Rheinland-Pfal, der Rhein-Hunsrück-Kreis, macht es vor. Von dort kommt seit dem Start eines Klimaschutz-Konzeptes 2011 eine Erfolgsmeldung nach der anderen. Mittlerweile produziert der Landkreis drei Mal so viel erneuerbare Energie wie er verbraucht, abgelegene Dörfer blühen auf, Menschen siedeln sich wieder an und es herrscht eine kollektive Aufbruchsstimmung.

Beteiligt an dieser Erfolgsgeschichte sind Landräte und Landrätinnen, Gemeindebürgermeisterinnen und -bürgermeister, engagierte Bürger- und Bürgerinnen und vor allem ein Mensch, der alle miteinander verbindet: Frank-Michael Uhle. Seit acht Jahren ist er Klima-Manager des Kreises und hält alle Fäden zusammen, fährt mit seinem E-Auto tausende Kilometer kreuz und quer durch den Hunsrück, um immer wieder neue Partner für seine ehrgeizigen Klimaschutz-Projekte zu finden.

Was hier im Landkreis passiert, ist weltweit einzigartig. Neben den vielen Windrädern, die schon auf den Hunsrückhöhenzügen stehen, werden auch immer mehr Dächer mit Solarzellen bestückt. Grünabfälle von Bürgern und Gemeinden werden zu Hackschnitzeln verarbeitet, um Schulzentren, Schwimmbäder und umliegende Wohnhäuser in Nahwärmenetzen zu heizen. Die Einnahmen aus der erneuerbaren Energie spülen Geld in die Kassen der Gemeinden und des Kreises, das wieder in neue Projekte gesteckt wird. Z. B. in LED-Tauschtage, wo Bürger alte Glühbirnen bringen und neue energiesparende Leuchtmittel geschenkt bekommen. Oder in Förderprogramme für energetische Sanierungen von Privathäusern.

Ohne die Einnahmen aus der Windkraft hätte in Mörsdorf auch die imposante Geierlay nicht gebaut worden können, eine der längsten Hängebrücken Europas. Die ist längst ein touristisches Highlight, das dem kleinen 500-Seelen-Dorf zu neuem Aufschwung verhilft. So sparen die Klima-Aktivitäten im Landkreis nicht nur eine Menge CO2, sondern auch jede Menge Geld, das nicht mehr für teure Energieimporte ausgegeben werden muss und so in der Region bleibt. Rund 250 Millionen Euro jährlich sollen das im Jahr 2050 sein und die Hunsrücker sind zuversichtlich, dieses Ziel auch zu erreichen.

Weil hier im Rhein-Hunsrück-Kreis alles so klug ineinandergreift und der Landkreis sogar schon zur "Energie-Kommune des Jahrzehnts" gekürt wurde, führt Klima-Manager Frank-Michael Uhle mittlerweile fast wöchentlich Besuchergruppen von überall auf der Welt - ob China, Japan, Russland oder den USA - durch den Landkreis. Denn alle wollen sehen, warum hier schon Realität ist, wovon anderswo noch geträumt wird.

Donnerstag, 29. August 2019 (Woche 35)/23.08.2019

18.15 RP: Die Rezeptsucherin in Obernhof

Auf der Suche nach "Buchseflicker" ist Susanne Nett diesmal in Obernhof unterwegs. Es soll ein altes Rezept sein, das angeblich seinen Ursprung im Westerwald hat. Was aber verbirgt sich genau dahinter? Und gibt es dort auch wirklich Leute, die das kennen? Die "Rezeptsucherin" wird es erfahren.

Samstag, 31. August 2019 (Woche 36)/23.08.2019

18.05 RP: Die SWR-Reportage

Fischen für die Freiheit Die Aalretter von der Mosel

Maik Rosengarten aus Kirf ist mit Herzblut Fischzüchter und Berufsfischer. Aber wenn er aus der Mosel Aale fischt, sind diese nicht für den Teller gedacht. Im Gegenteil: Maik Rosengarten will die vom Aussterben bedrohten Fische retten. Auf ihrem Weg zum 7.000 Kilometer entfernten Saragossa-See östlich von Florida, wo die Aale laichen, müssen sie Wasserkraft- und Stauanlagen überwinden. Viele fallen den Turbinen zum Opfer. Deshalb engagiert sich Rosengarten schon seit 20 Jahren für die Aalschutzinitiative Rheinland-Pfalz. Viele Berufsfischer der Mosel, aus Luxemburg und dem Saarland beteiligen sich an dem Artenschutzprojekt. Die Aale werden aus den Flüssen gefischt und von Maik Rosengarten in seinem Spezial-Transporter zum Rhein gefahren, wo sie wieder ins Wasser dürfen. Die "SWR-Reportage" begleitet ihn bei einer seiner Rettungsfahrten.

Sonntag, 01. September 2019 (Woche 36)/23.08.2019

18.45 RP: Landesart

Starke Bilder und Gefühle, bewegende Geschichten, Stoff für Gespräche mit Freunden - all das können gute Kinofilme uns geben. Besonders gut geht das beim Festival des Deutschen Films in Ludwigshafen auf der Parkinsel, das am 21. August eröffnet wurde. "Landesart"-Moderatorin Patricia Küll erlebt einen Festivaltag auf der Insel, schaut sich Filme an und spricht mit Schauspielern und Regisseuren der Kinofilme "Atlas", "Frau Stern" und "An den Rändern der Welt".

Am Loreleyfelsen, in St. Goarshausen im Mittelrheintal, trifft Patricia Küll den Künstler Detlef Kleinen. Der sammelt am Flußufer Tausende von Rheinkieseln in den verschiedensten Formen und Größen. Patricia Küll hilft ihm dabei und begleitet ihn in sein Atelier. Dort schafft Detlef Kleinen aus den Kieseln eindrucksvolle Kunstwerke und hat damit auch großen Erfolg. Im Atelier taucht Patricia Küll ein in die poetische Welt des Künstlers, lässt sich zeigen, wie er bei der Gestaltung seiner Werke vorgeht und erfährt, wie Detlef Kleinen auf die Kunst mit Rheinkieseln gekommen und nach St. Goarshausen im Tal der Loreley gekommen ist.

Andrea Stüber aus Reinsfeld ist Chorleiterin aus Leidenschaft. Sie betreut gleich zwei Chöre. Mit beiden tritt sie beim Mainzer Chorfestival auf. Andrea Stüber berichtet über ihre Leidenschaft - das Singen.

Was wäre, wenn Donald Trump in der Pfalz leben würde? Von dort kommen schließlich seine Vorfahren - auch wenn man hierzulande sich nicht immer darüber freut. Wäre er auch Präsident geworden? Wie hätte er sich in seiner kleinen Heimatstadt gebärdet? All diese Fragen treiben den Theatermacher Alexis Bug aus Schifferstadt schon lange um: "Kallstadter Saukerl" nennt er seine Trump-Satire, in dem Trump - kaum schlimmer als in Wirklichkeit - als Inhaber eines Friseursalons mit schweinischer Gier nach der Macht grabscht. "All das, was wir an Amerika so merkwürdig finden - das gibt's auch hier in der Pfalz", sagt Alexis Bug, der auf der Bühne selbst in die Rolle des Mannes mit der Eichhörnchen-Frisur und dem Atomkoffer schlüpft.

Donnerstag, 05. September 2019 (Woche 36)/23.08.2019

18.15 RP: Die Rezeptsucherin in Rheinzabern

"Grumbeerhörnle" - ein Rezept in der Südpfalz? Susanne Nett sucht in Rheinzabern etwas mit Kartoffeln, denn eine Grumbeere ist ja bekanntlich eine Kartoffel. Oder nicht? Und was ist ein Hörnle? Die "Rezeptsucherin" wird es hoffentlich herausfinden.

Freitag, 06. September 2019 (Woche 36)/23.08.2019

18.50 h: Für SR nachgelieferten Untertitel und Erstsendedatum beachten!

18.50 (VPS 18.49) SR: Wir im Saarland - Die Reportage Brautrausch - Das Geschäft mit dem schönsten Tag im Leben Erstsendung: 07.09.2018 in SR

04.50 h: Für SR nachgelieferten Untertitel und Erstsendedatum beachten!

04.50 (VPS 04.49) SR: Wir im Saarland - Die Reportage (WH) Brautrausch - Das Geschäft mit dem schönsten Tag im Leben Erstsendung: 07.09.2018 in SR

Samstag, 07. September 2019 (Woche 37)/23.08.2019

18.05 RP: Die SWR-Reportage

Die Wurstmarkt-Helden Einsatz im Weinfest-Gedränge Erstsendung: 16.09.2017 in SWR RP

600 Jahre Tradition, fast 700.000 Besucher - der Bad Dürkheimer Wurstmarkt, das größte Weinfest der Welt, ist eröffnet. Neun Tage lang geht es rund um das Riesenfass wieder feucht-fröhlich zu. Fröhlich für die einen, harte Arbeit für die anderen. Marcel und Christoph sind Sanitäter aus Leidenschaft. Sie leisten mitten im Gedränge erste Hilfe und sind dafür verantwortlich, die Patientinnen und Patienten schnellst möglich in die Sani-Zelte zu bringen. Auf dem 45.000 Quadratmeter großen Wurstmarkt-Gelände kein Zuckerschlecken. Während sich die Festzelte und Gänge zwischen den Marktständen immer mehr füllen und die Weinflaschen sich leeren, heißt es für das Fußtruppen-Team: Durchkommen und Durchhalten.

Dienstag, 10. September 2019 (Woche 37)/23.08.2019

06.10 h: Für SR nachgelieferten Untertitel und Erstsendedatum beachten!

06.10 (VPS 06.09) SR: Wir im Saarland - Die Reportage (WH von FR) Brautrausch - Das Geschäft mit dem schönsten Tag im Leben Erstsendung: 07.09.2018 in SR

Samstag, 14. September 2019 (Woche 38)/23.08.2019

18.05 RP: Die SWR-Reportage

Vo Kuh hila Unterwegs mit dem Rinder-Friseur Erstsendung: 28.10.2017 in SWR RP

Jürgen Hoffmann und Jürgen Krämer sind Friseure aus Leidenschaft. Ihre Kundinnen haben volles Haar, sind gut gebaut und halten ungern still. Seit 15 Jahren stylen die beiden Eifeler Kühe für die großen Tierschauen. Mit Kamm, Schere und Rasierer arbeiten sie die Vorzüge heraus, die die Preisrichter auf dem Cow-Walk gene sehen möchten: Starke Knochen, eine gerade Topline und ein großes Euter. Wenn die von ihnen aufgehübschte Kuh am Ende den Pokal holt und sich "Grand Champion" nenen darf, haben sie ihr Ziel erreicht. Die "SWR Reportage" begleitet Jürgen Hoffmann und Jürgen Krämer bei der Vorbereitung zur Bezirkstierschau in Fließem. Im heimischen Stall wird die tierische Kundschaft in Form gebracht. Am Schautag selbst geht es dann um Feinschliff und letzten Glanz. Bis kurz vor dem großen Auftritt wird geföhnt und gebürstet. Und schließlich fiebern die Kuhfriseure mit, ob die von ihnen aufgehüschten Damen am Ende aufs Treppchen kommen.

Samstag, 21. September 2019 (Woche 39)/23.08.2019

17.00 h: nachgeliefertes Erstsendedatum beachten!

17.00 Meine Traumreise von Washington nach Berlin Der Mann, der die Mauer liebt Erstsendung: 29.09.2013 in SWR/SR

18.05 RP: Die SWR-Reportage

Die fette Elsa Der Riesenkürbis von Birlenbach Erstsendung: 29.09.2018 in SWR RP

Ein gigantischer Kürbis, so schwer wie ein Pferd - das ist Björn Dietrichs ganzer Stolz. Denn der Sonderpädagogik-Student aus Birlenbach hat ein außergewöhnliches Hobby: Er züchtet Riesen-Kürbisse. Sein größtes Exemplar derzeit, von ihm liebevoll "Elsa" getauft, bringt eine halbe Tonne auf die Waage - und damit rechnen sich Björn und "Elsa" gute Chancen aus, die Rheinland-Pfälzische Kürbiswiegemeisterschaft in Kaiserslautern zu gewinnen. Dafür hat er einiges an Zeit und Geld investiert: 500 Liter Wasser benötigt der Kürbis täglich, gedüngt wird rein ökologisch mit einem Mittel auf Algenbasis. Und nun muss er den Koloss noch unbeschadet nach Kaiserslautern schaffen. Einfach so im Kofferraum geht das nicht. Die "SWR Reportage" begleitet Björn und sein Riesen-Gemüse bei der Ernte und dem großen Wettbewerb: Ist "Elsa" der schwerste Kürbis von Rheinland-Pfalz?

Montag, 23. September 2019 (Woche 39)/23.08.2019

03.45 h: Für SR nachgeliefertes Erstsendedatum beachten!

03.45 SR: Meine Traumreise von Washington nach Berlin (WH von SA) Der Mann, der die Mauer liebt Erstsendung: 29.09.2013 in SWR/SR

Samstag, 28. September 2019 (Woche 40)/23.08.2019

18.05 RP: Die SWR-Reportage

Weinlese am Abgrund Traubenernte im steilsten Weinberg Europas Erstsendung: 06.10.2018 in SWR RP

Schon für Wanderer und Kletterer ist er eine echte Herausforderung: der Bremmer Calmont an der Mittelmosel, der steilste Weinberg Europas. Und natürlich müssen bei einer Steigung von bis zu 67 Grad auch die Winzer, die ihn bewirtschaften, schwindelfrei sein. Christian Amlinger aus Neef ist einer von ihnen. Eine maschinelle Ernte am Calmont ist undenkbar - Amlinger und seine Helfer müssen schweißtreibend mit der Hand lesen und haben deshalb wohl kaum Augen für den spektakulären Blick in die Tiefe und auf die malerischste Moselschleife. Die "SWR Reportage" begleitet Christian Amlinger und sein Team bei der steilsten Weinlese Europas.

Donnerstag, 03. Oktober 2019 (Woche 40)/23.08.2019

Tagestipp

16.30 (VPS 16.29) Sommertage auf dem Land

Die filmische Erinnerungsreise führt zurück in die 50er bis 70er Jahre und in das dörfliche Leben im Südwesten. Was den arbeitsreichen Alltag und auch die entspannten Momente der sommerlichen Monate auf dem Land bestimmte, das erzählen Männer und Frauen aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz in abwechslungsreichen Episoden. Neben der anstrengenden Arbeit in Feld und Flur, geht es aber auch um Kinderstreiche in der Scheune, den Traktorführerschein für Frauen und vieles mehr was das Schwelgen in Erinnerungen zu bieten hat.

Pressekontakt: Grit Krüger, Tel 07221/929-22285, grit.krueger@SWR.de

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell