SWR - Südwestrundfunk

Programmhinweise und -änderungen für das SWR Fernsehen von Mittwoch, 21. August 2019 (Woche 34) bis Donnerstag, 26. September 2019 (Woche 39)

Baden-Baden (ots)

Mittwoch, 21. August 2019 (Woche 34)/21.08.2019

Tagestipp

22.00 Tatort: Flashback Fernsehfilm Deutschland 2002 Erstsendung: 11.08.2002 in Das Erste Autor: Pristl, Betz

Rollen und Darsteller:

Lena Odenthal____Ulrike Folkerts Mario Kopper____Andreas Hoppe Viereth____Justus von Dohnányi Rudi Eltmann____Jürgen Vogel Ute Schesslitz____Ulrike Grothe Hendrik Schesslitz____Ulrich Gebauer Dr. Wildensorg____Rüdiger Vogler und andere Kamera: Immo Rentz Szenenbild: Tom Hornig

Lena Odenthal will eine Woche Urlaub machen und ist in Eile. Nur noch eine Stunde Zeit bis zum Abflug und sie hängt in der Schlange am Bankschalter fest. Mario Kopper wird per Telefon beauftragt, den vergessenen Pass zu suchen. Als die Telefonverbindung abbricht, ist es das erste Zeichen, dass etwas nicht stimmt. Kurz darauf brechen in der Bank alle Außenverbindungen ab und zwei maskierte, schwerbewaffnete Männer stürmen den Kassenraum. Lena kann gerade noch die kleine Sara ins Klo schubsen, bevor die Bankräuber die Kontrolle übernehmen.

Während einer der Täter sich zwei Kassierer schnappt und sie in den Tresorraum schleppt, hält der andere die Bankkunden in Schach. Er wird immer nervöser, je länger sein Komplize auf sich warten lässt. Lenas vorsichtige Versuche, ihn zu beruhigen, scheitern. Als im Tresorraum ein Schuss fällt und draußen die von dem aufmerksamen Kopper alarmierte Polizei aufzieht, verliert er völlig die Nerven und schießt. In den Hinterkopf getroffen, stürzt Lena Odenthal zu Boden. Kurz darauf geht am Körper des Bankräubers eine Sprengladung hoch.

Kopper und Kollege Viereth vom Raubdezernat finden am Tatort völlig verschreckte Bankkunden und einen toten Räuber vor. Im Tresorraum liegt erschossen der Kassierer Hirschaid, seiner hochschwangeren Kollegin Ute Scheßlitz ist außer dem Schock nichts passiert. Lena aber ist schwer verletzt, ihr Leben hängt an einem seidenen Faden. Nach der Operation fällt sie ins Koma. Sie bekommt nicht mit, dass Kopper und Wolfgang Viereth den Fall übernehmen, wie hektisch nach dem zweiten, unbekannten Bankräuber gesucht wird, welch widersprüchliche und wenig hilfreiche Aussagen die Zeugen machen. Nur ganz langsam findet sie nach dem Aufwachen ins Leben zurück. Selbst als sie ihr Bewusstsein wiedergefunden hat, kann sie sich an den Überfall nicht mehr erinnern. Ganz normal bei einem posttraumatischen Stresssyndrom, meint der Psychologe, aber Lena ist tief verunsichert. Noch in der Reha beginnt sie, sich mit dem Fall zu beschäftigen, auf der Suche nach ihrem verlorenen Gedächtnis. Kopper kann ihr nicht widerstehen und stellt die Akten zur Verfügung. Sehr zum Ärger des Kollegen Viereth: Nun ist die Hauptzeugin befangen. Doch Lena sieht sich nicht einfach als Zeugin. Und sie ist auf jeden Anreiz für ihre Erinnerung angewiesen. Schemenhafte Gedächtnisbilder bringen sie zu der Überzeugung: Der unbekannte Täter hat sie erkannt. Ein Gangster - oder aber ein Kollege. Immerhin ist der Ehemann der Kassiererin Ute Scheßlitz ein Polizist und war außerdem verdächtig schnell am Tatort. Als Viereth und Kopper dieser Spur nicht nachgehen wollen, beginnt Lena selbst mit Ermittlungen. Eigentlich noch keineswegs wieder einsatzfähig verlässt sie die Klinik und konfrontiert das Ehepaar Scheßlitz mit ihrem Verdacht. Eine Gegenüberstellung, die bei Ute Scheßlitz eine Frühgeburt auslöst. Aus für Lena: Der Chef suspendiert sie vom Dienst.

Lena ist außer sich. Sie spielt sogar mit dem Gedanken, den Psychologen zu konsultieren. Stattdessen hat sie auf nächtlicher Straße einen Unfall. Wieder landet sie im Krankenhaus. Lena ist sicher: Es wurde auf sie geschossen. Doch niemand, noch nicht einmal Kopper, will ihr glauben.

Donnerstag, 22. August 2019 (Woche 34)/21.08.2019

18.15 h: Für RP nachgelieferten Untertitel beachten!

18.15 RP: Marktfrisch

SWR Sommerfestival Mainz

22.45 Kunscht! Kultur im Südwesten

Moderation: Ariane Binder

Das Festival des deutschen Films in Ludwigshafen wird 15! - "Kunscht!" ist am Tag der Eröffnung dabei.

"Wendezeit": ein Thriller um eine Doppelagentin - passend zum Motto 30 Jahre Mauerfall - der Eröffnungsfilm.

"Kunscht!" - Moderatorin Ariane Binder im Gespräch mit Festival-Leiter Michael Kötz und Gästen.

Kurze Einblicke in die Festival Reihe "Eigenwillig erzählt": "Bruder Schwester Herz" und "Stillstehen".

"Die unendliche Geschichte" - der Weltbestseller und Klassiker der phantastischen Literatur feiert 40. Geburtstag - mit der ersten durchgehend opulent bebilderten Schmuckausgabe.

Sängerin, Pianistin - ausgezeichnet mit dem Jazzpreis Baden-Württemberg: Olivia Trummer aus Stuttgart. Ein Porträt.

Von Woodstock und sterbenden Kleinstädten in Deutschland - Kulturtipps.

Samstag, 24. August 2019 (Woche 35)/21.08.2019

18.15 h: Für BW geänderten Beitrag beachten!

18.15 (VPS 18.14) BW: Landesschau Mobil Herbolzheim Erstsendung: 11.08.2018 in SWR BW

05.25 h: geänderten Beitrag beachten!

05.25 (VPS 05.24) Landesschau Mobil Herbolzheim Erstsendung: 11.08.2018 in SWR BW

Dienstag, 27. August 2019 (Woche 35)/21.08.2019

18.15 BW+RP: natürlich! Natur und Umwelt im Südwesten

Eine junge Frau, die mit vier transsilvanischen Büffeln zusammenlebt - das ist auch im Westerwald nichts Alltägliches. Die ehemalige Schauspielerin Julia Bourmer lebt äußerst zurückgezogen in einem umgebauten Stall und packt das Leben dennoch bei den Hörnern. Das Natur- und Umwelt-Magazin "natürlich!" hat sich den Alltag der Aussteigerin genauer angeschaut.

Eine einzige Zigarette reicht aus, um 40 Liter Wasser zu verschmutzen. Diese und andere Tatsachen über Gewässerverschmutzung lernt eine Gruppe junger Menschen bei einem Tauch-Camp im Schwarzwald. Zehn Tage lang geht hier alles um Gewässerökonomie und ums Freitauchen, also das Tauchen mit einem Atemzug. "natürlich!"-Moderator Axel Weiss holt ganz tief Luft und taucht mit ab.

Bundesweit landen mittlerweile etwa elf Millionen Tonnen Essen pro Jahr im Müll. Das Unternehmen "Too good to go" hat einen Online-Markt geschaffen für Gerichte, die einfach zu schade zum wegwerfen sind. Der SWR hat die App im Raum Stuttgart getestet.

Auch in der Eifel ist der Klimawandel angekommen. Ein wichtiges Thema für Matthias Heck: Der 35-Jährige aus Bettingen zählt zu den reichweitenstärksten Umwelt-Bloggern im deutschen Internet. "natürlich!" zeigt ihn im Portrait.

40.000 Lachmöwen überwinterten einst am Bodensee. Heute sind es gerade mal noch um die 10.000. Axel Weiss erklärt die Folgen für das gesamte Ökosystem.

Mittwoch, 28. August 2019 (Woche 35)/21.08.2019

18.15 h: BW + RP mit getrennten Beiträgen!

18.15 (VPS 18.14) RP: made in Südwest Pioniere der Energiewende Die Klimaschützer aus dem Hunsrück

18.15 BW: made in Südwest

Mehr als Marmelade - die Feinkostmanufaktur Vinella Erstsendung: 05.12.2018 in SWR

Mittwoch, 04. September 2019 (Woche 36)/21.08.2019

"Heiter bis tödlich": Korrigierte Rollen und Darsteller beachten!

01.45 Heiter bis tödlich - Akte Ex

Mord am Weinberg Fernsehserie Deutschland 2012 Erstsendung: 25.09.2012 in Das Erste

Rollen und Darsteller:

Kristina Katzer____Isabell Gerschke Lukas Hundt____Oliver Franck Elli Katzer____Rita Feldmeier und andere Folge 2/24

04.50 BW+RP: Heiter bis tödlich - Akte Ex (WH) Mord am Weinberg Fernsehserie Deutschland 2012 Erstsendung: 25.09.2012 in Das Erste

Rollen und Darsteller:

Kristina Katzer____Isabell Gerschke Lukas Hundt____Oliver Franck Elli Katzer____Rita Feldmeier und andere Folge 2/24

Freitag, 06. September 2019 (Woche 36)/21.08.2019

23.30 Die Mathias Richling Show

Annegret Kramp-Karrenbauer bewirbt sich bei Dieter Bohlens "Supertalent" - schließlich ist sie als frischgebackene Verteidigungsministerin eine echte Verwandlungskünstlerin. Gleichzeitig stecken Donald Trump und Boris Johnson die Köpfe zusammen und Winfried Kretschmann bereitet sich auf ein juristisches Nachspiel vor. Das alles gibt es in der Mathias Richling Show.

Mathias Richling imitiert und parodiert Persönlichkeiten aus Politik und Gesellschaft. Der Titan des deutschen Kabaretts lädt die erste Liga der Prominenten in Deutschland zu sich ein. Doch niemand kommt. Also spielt Richling seine Gäste selbst und führt mit ihnen kabarettistische Selbstgespräche.

Achtmal im Jahr lädt Mathias Richling Publikum ins SWR Fernsehstudio in Stuttgart ein und nimmt sich die aktuellen Promis aus Politik und Unterhaltung vor. Hier wird mit Witz, Tempo und Tiefgang die gesellschaftliche Gegenwart seziert und Richling in seinen besten Rollen in Szene gesetzt.

Samstag, 07. September 2019 (Woche 37)/21.08.2019

New Pop: Korrigierten Untertitel beachten!

23.30 25 Jahre SWR3 New Pop Festival

Ein Rückblick

Sonntag, 08. September 2019 (Woche 37)/21.08.2019

14.00 Heimattage Baden-Württemberg in Winnenden

Moderation: Sonja Schrecklein,

Hansy Vogt, Wulf Wager

"Miteinander" lautet das Motto, unter dem Winnenden 2019 die Heimattage Baden-Württemberg mit vielen Veranstaltungen feiert. In der Stadt im Rems-Murr-Kreis nordöstlich von Stuttgart heißt es daher "Miteinander inspiriert" bei Kunst und Kultur, "Miteinander bewegt" bei Sport und Freizeit, "Miteinander begeistert" bei Engagement und Ehrenamt.

Und "Miteinander fasziniert" ist das Motto beim großen Festumzug mit Trachtengruppen, Bürgerwehren, Fanfarenzügen, Fahnenschwingern, Brauchtumsgruppen und Musikvereinen, dem traditionellen Höhepunkt des offiziellen Landesfestes von Baden-Württemberg. Ministerpräsident Winfried Kretschmann und seine Frau sind unter den Gästen des Festumzugs. Etwa 90 Gruppen mit 3.400 Mitwirkenden präsentieren sich in Winnenden dem Publikum. In farbenprächtiger Vielfalt ziehen sie durch den Schwaikheimer Torturm, das Wahrzeichen der Stadt, und über die historische Marktstraße. Mitten aus dem bunten Treiben berichten SWR Reporterin Sonja Faber-Schrecklein, Trachtenexperte Wulf Wager und SWR Kommentator Hansy Vogt.

18.45 BW: Treffpunkt

Heimattage Baden-Württemberg in Winnenden

"Miteinander fasziniert" lautet das Motto beim großen Festumzug mit Trachtengruppen, Bürgerwehren, Fanfarenzügen, Fahnenschwingern, Brauchtumsgruppen und Musikvereinen, dem traditionellen Höhepunkt der Heimattage Baden-Württemberg. Ministerpräsident Winfried Kretschmann und seine Frau sind unter den Gästen des Festumzugs. Etwa 90 Gruppen mit 3.400 Mitwirkenden präsentieren sich in Winnenden dem Publikum. In farbenprächtiger Vielfalt ziehen sie durch den Schwaikheimer Torturm, das Wahrzeichen der Stadt, und über die historische Marktstraße. Mitten aus dem bunten Treiben berichten SWR Reporterin Sonja Faber-Schrecklein, Trachtenexperte Wulf Wager und SWR Kommentator Hansy Vogt.

Mittwoch, 11. September 2019 (Woche 37)/21.08.2019

21.00 h: Geänderten Beitrag beachten, "Lecker aufs L." Folge 2 um 1 Woche verschoben!

21.00 (VPS 20.59) Treckerfahrer dürfen das! Brunhilde auf der Suche nach ihren Wurzeln

"Heiter bis tödlich": Korrigierte Rollen und Darsteller beachten!

01.45 Heiter bis tödlich - Akte Ex

Der fröhliche Mönch Fernsehserie Deutschland 2012 Erstsendung: 02.10.2012 in Das Erste

Rollen und Darsteller:

Kristina Katzer____Isabell Gerschke Lukas Hundt____Oliver Franck Elli Katzer____Rita Feldmeier und andere Folge 3/24

Donnerstag, 12. September 2019 (Woche 37)/21.08.2019

02.05 h: Geänderten Beitrag beachten, "Lecker aufs L." Folge 2 um 1 Woche verschoben!

02.05 (VPS 02.04) Treckerfahrer dürfen das! (WH von MI) Brunhilde auf der Suche nach ihren Wurzeln Erstsendung: 11.09.2019 in SWR/SR

Samstag, 14. September 2019 (Woche 38)/21.08.2019

Sendung wird mit Videotext-Untertitel ausgestrahlt

05.30 Planet Schule

Hund und Mensch Das Geheimnis einer Freundschaft Erstsendung: 07.01.2019 in WDR

Mittwoch, 18. September 2019 (Woche 38)/21.08.2019

"Lecker aufs Land": Verschiebung der Folgen um 1 Sendetermin, VPS-Zeit bleibt.

Tagestipp

20.15 Lecker aufs Land Zu Gast bei Stefanie Lemp am Bodensee Erstsendung: 17.03.2019 in SWR/SR Folge 2/7

Tagestipp

21.00 Lecker aufs Land Zu Gast bei Rita Sester in der Ortenau Erstsendung: 24.03.2019 in SWR/SR Folge 3/7

Donnerstag, 19. September 2019 (Woche 38)/21.08.2019

"Lecker aufs Land": Verschiebung der Folgen um 1 Sendetermin, VPS-Zeit bleibt.

02.25 Lecker aufs Land (WH von MI) Zu Gast bei Stefanie Lemp am Bodensee Erstsendung: 17.03.2019 in SWR/SR Folge 2/7

03.10 Lecker aufs Land (WH von MI) Zu Gast bei Rita Sester in der Ortenau Erstsendung: 24.03.2019 in SWR/SR Folge 3/7

Samstag, 21. September 2019 (Woche 39)/21.08.2019

Sendungen werden mit Videotext-Untertitel ausgestrahlt

06.45 Planet Schule

Wie viel Macht hat Facebook? Erstsendung: 09.01.2019 in WDR

07.00 Planet Schule

Dennis Digital Dennis und die Algorithmen Erstsendung: 20.09.2018 in WDR

16.15 h: WH-Vermerk im Sendetitel beachten!

16.15 Lecker aufs Land (WH von MI) Zu Gast bei Stefanie Lemp am Bodensee Erstsendung: 17.03.2019 in SWR/SR Folge 2/7

Sonntag, 22. September 2019 (Woche 39)/21.08.2019

18.45 BW: Treffpunkt

Internationales Oldtimer-Fliegertreffen Kirchheim unter Teck

Beim Internationalen Oldtimer-Fliegertreffen ist das Segelfluggelände Hahnweide bei Kirchheim unter Teck Treffpunkt für Technikbegeisterte und Luftfahrtfans. Von der Blériot, einem Holzflugzeug Baujahr 1910, über Doppeldecker und Reiseflugzeuge der 1930er Jahre bis hin zu modernen Jagdflugzeugen bietet das größte Oldie-Fliegertreffen in Europa zehntausenden Zuschauern ein komplettes fliegendes Museumsarsenal. Denn hier gibt es die Oldies nicht nur am Boden zu bewundern, sondern auch in Aktion in der Luft. "Treffpunkt" ist dabei.

Dienstag, 24. September 2019 (Woche 39)/21.08.2019

Sendung wird mit Videotext-Untertitel ausgestrahlt

01.40 Bodo Wartke - Was, wenn doch? Erstsendung: 27.09.2018 in Das Erste

Mittwoch, 25. September 2019 (Woche 39)/21.08.2019

"Lecker aufs Land": Verschiebung der Folgen um 1 Sendetermin, VPS-Zeit bleibt.

20.15 Lecker aufs Land

Zu Gast bei Monika Kunz in Rheinhessen Erstsendung: 31.03.2019 in SWR/SR Folge 4/7

21.00 Lecker aufs Land

Zu Gast bei Christina Burkard am Hochrhein Erstsendung: 07.04.2019 in SWR/SR Folge 5/7

Donnerstag, 26. September 2019 (Woche 39)/21.08.2019

"Lecker aufs Land": Verschiebung der Folgen um 1 Sendetermin, VPS-Zeit bleibt.

01.45 Lecker aufs Land (WH von MI) Zu Gast bei Monika Kunz in Rheinhessen Erstsendung: 31.03.2019 in SWR/SR Folge 4/7

02.30 Lecker aufs Land (WH von MI) Zu Gast bei Christina Burkard am Hochrhein Erstsendung: 07.04.2019 in SWR/SR Folge 5/7

Pressekontakt: Grit Krüger, Tel 07221/929-22285, grit.krueger@SWR.de

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell