Das war das SWR Sommerfestival 2019 Medien zum Anfassen für Groß und Klein: 18.000 Gäste erleben drei Tage den SWR, seine Programme, seine Vielfalt

Die letzten Gäste verlassen das Areal, der Abbau kann beginnen, das SWR Sommerfestival 2019 ist zu Ende. Zum neunten Mal, vom 15. bis 18. August 2019, hatte der Südwestrundfunk (SWR) seine Türen geöffnet, in die Studios und zur Premiere des neuen Ludwigshafen-"Tatorts" eingeladen, ebenso zu "SWR1 Hits und Storys". Insgesamt 18.000 Besucher*innen kamen und feierten mit. DASDING Partybash musste wegen Regen abgesagt werden.

Auch dieses Jahr war der "Tag der offenen Tür" am Sonntag, 18.8., ein Highlight des Sommerfestivals. Die Gäste kamen zum Funkhaus, blickten beim Rundgang hinter die Kulissen, in die Studios und Werkstätten. Sie tauschten sich mit SWR Moderatorinnen und Moderatoren, Experten und Programmmachenden aus, stellten jede Menge Fragen, sprachen selbst Nachrichten in eine Kamera und gaben Feedback zu Sendungen. Auf zwei Bühnen fand ein vielfältiges Programm statt. Die Besucher*innen erlebten mit Patricia Küll, Martin Seidler und Holger Wienpahl die drei "Landesschau"-Moderatoren gemeinsam auf einer Couch sowie Adelsexperte Rolf Seelmann-Eggebert im Talk bei "SWR1 Leute kompakt". SWR4 präsentierte die Musiker Vincent Gross und Julian David, SWR2 hatte die Percussionistin Leonie Klein eingeladen. Und natürlich konnten sich die Fans beim "SWR3 Elchalarm" ihr persönliches Maskottchen sichern.

Fernsehen live und Open-Air-Kino mit Lena-Odenthal-Tatort

Für Freitag, 16.8., hatte der SWR zum langen Fernsehabend geladen: Das Publikum konnte live bei der Produktion der "Landesschau Rheinland-Pfalz" dabei sein und amüsierte sich bei "So lacht der Südwesten" mit viel Comedy. Anwesende Krimifans wissen nun schon mehr. Sie sahen den neuen "Tatort" des Ludwigshafener Duos. Vor Ort präsentierten die Schauspieler Lisa Bitter und Tim Ricke den Thriller "Maleficius" um einen ehrgeizigen Hirnforscher (Ausstrahlungstermin: 8. September 2019, 20:15 Uhr, im Ersten). An einem stimmungsvollen Sommerabend folgten 1200 Zuschauer*innen den Ermittlungen der beiden Kommissarinnen.

Ein musikalischer und ein verregneter Sommerabend in Mainz

"Eine Reise durchs Leben" - so lautet der Titel der neuen "SWR1 Hits und Story"-Show, die am Donnerstagabend, 15.8., im Kurfürstlichen Schloss rund 800 Zuschauer*innen sehr bewegte. In der Show geht es um zentrale Fragen des Lebens - und um Musik. SWR1 Musikexperte Werner Köhler erzählte von den Geschichten und Menschen hinter berühmten Songs, begleitet von der Band "Pop History". Wegen Regen musste das junge Programm DASDING am Samstagabend, 17.8., die geplante Veranstaltung "Partybash" am Mainzstrand absagen, bei der DJ DoubleA an den Plattentellern gestanden hätte.

