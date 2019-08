SWR - Südwestrundfunk

Programmhinweise und -änderungen für das SWR Fernsehen von Dienstag, 20. August 2019 (Woche 34) bis Donnerstag, 26. September 2019 (Woche 39)

Dienstag, 20. August 2019 (Woche 34)/16.08.2019

18.15 BW+RP: natürlich! Natur und Umwelt im Südwesten

Das Rind kennen, das man isst - das ist das Prinzip von "Cowfunding". In Freiburg haben sich Landwirte, ein Metzger und engagierte Anhänger einer nachhaltigen Fleischwirtschaft zusammengeschlossen, um Fleisch - auch alter - Rinderrassen zu vermarkten. "natürlich!"- Moderatorin Tatjana Geßler schaut sich genau an, wie das funktioniert.

Wie in Klöstern das Wissen um Heil- und Wildkräuter auch heute noch gepflegt wird, ist ein weiteres Thema bei "natürlich!". Tatjana Geßler besucht die Klostergärtnerei Maria Laach, die vor genau 60 Jahren gegründet wurde.

Die heiße Sonne, das trockene Klima in diesem Jahr ist ideal für Schlangen. Sieben Arten gibt es bei uns in Deutschland - alle streng geschützt. Die Moderatorin hat einen Schlangenexperten begleitet, der Bestände der Reptilien regelmäßig kontrolliert.

Eine weitere Tierart, die "natürlich!" vorstellt, ist berühmt für ihren variantenreichen Gesang: die Nachtigall. Das Fernsehteam begleitet einen Forscher zu einem der schönsten Nachtigallen-Hotspots im Oberrheintal.

Dazu werden auch Getreideanbauer und Bäcker aus dem Südwesten vorgestellt, die mutig genug sind, alte Sorten wie den Dickkopfweizen anzubauen und aus ihm besonderes Brot backen.

Last but not least: die "natürlich!"-Serie "Kraut der Woche". Extrembotaniker Jürgen Feder stellt in einer neuen Reihe das Kletterlabkraut vor.

22.30 Schreinerei Fleischmann und Freunde Sketche mit Alice Hoffmann und Timo Sturm

Die moderne Technik hält Einzug in der Schreinerei - Jean hat einen Sprachassistenten angeschafft, der Vanessa im Büro unterstützen soll. Aber sie kommt kein bisschen mit 'Herbert' zurecht, fühlt sich überwacht und hasst den "Besserwisser" und "Angeber" bald von Herzen. Und da Jean kein Einsehen hat, muss Vanessa sich selbst helfen.

Jean hat es mit einem Geschäftsbrief wahnsinnig eilig und gibt keine Ruhe, bis der Brief endlich postfertig bereit liegt. Erst dann hört er sich an, was Vanessa zu der Sache zu sagen hat. Und fällt aus allen Wolken. - Gäste der Sendung sind 'Die Ään und die Anner' Alice Hoffmann und Bettina Koch, die diesmal im Schwimmbad ihrer liebsten Leidenschaft nachgehen: Tratschen über Männer.

Mittwoch, 21. August 2019 (Woche 34)/16.08.2019

23.30 h: Der Tatort wird mit VT-UT ausgestrahlt!

23.30 Tatort: Der Mann auf dem Hochsitz

Fernsehfilm Deutschland 1978 Erstsendung: 29.01.1978 in Das Erste Autor: Richard Hey

Rollen und Darsteller:

Kriminal-Oberkommissarin Buchmüller____Nicole Heesters Mewes____Peter Nassauer Lamm____Jörg Fallheier Friedrich Löbert____Stefan Orlac Frau Löbert____Lis Verhoeven Turiddu____Aurelio Malfa Herta Olbrich____Joseline Gassen Helga____Marlies Engel Alderwirt____Heinrich Sauer Delbrück____Heinrich Fürst Kommissar Konrad____Klaus Höhne u.a.

Donnerstag, 22. August 2019 (Woche 34)/16.08.2019

18.15 RP: Marktfrisch

"Türen auf!", heißt es am 18. August beim SWR Sommerfestival in Mainz. Die Besucherinnen und Besucher können auf dem Gelände des SWR einen Tag lang Fernsehen hautnah miterleben.

Das Marktfrisch-Duo Jens Hübschen und Frank Brunswig tritt live an und wird in der Marktfrisch-Küche Open Air gegeneinander kochen. Dabei gilt wie immer: Schlagfertiger Moderator und erklärter Nicht-Koch Jens braucht jemanden aus dem Publikum, der ihm hilft, gegen den routinierten Profi- und Gourmetkoch Frank am Herd zu bestehen. Wen er zwischen dem Landesschau-Wettermobil und dem SWR3 Elchalarm zum spontanen Kochen gewinnen kann, können die Zuschauerinnen und Zuschauer live miterleben, ebenso wie die anschließende Entscheidung der Jury.

Samstag, 24. August 2019 (Woche 35)/16.08.2019

18.15 RP: Landesart Plus

Dorothea van der Koelen

Dorothea van der Koelen hat mit 19 Jahren im Haus ihrer Eltern eine der größten Galerien von Rheinland-Pfalz gegründet. Künstler wie Ai Wei Wei, Fabrizio Plessi oder Günther Uecker werden von ihr vertreten. Der Film begleitet die Galeristin auf die Kunstmesse in Dubai, trifft sie in ihrer Heimatstadt Mainz, ihrer zweiten Heimat Venedig und bei den Vorbereitungen der großen Ausstellung zum 40. Geburtstag der Galerie.

Dienstag, 27. August 2019 (Woche 35)/16.08.2019

22.30 Schreinerei Fleischmann und Freunde Sketche mit Alice Hoffmann und Timo Sturm

Es soll ein großer Tag werden für Jean und seine Freunde - sie wollen die alten Zeiten wiederaufleben lassen und einen Abend mit allen Schikanen miteinander verbringen. Aber auch Vanessa hat an diesem Abend große Pläne - zusammen mit den Ehefrauen der Kumpels von Jean...

Ein spannender Krimi ist etwas Tolles, Vanessa kann ihren Thriller kaum aus der Hand legen. Auch Jean ist gespannt auf die Sportschau und darauf, wie seine "Roten Teufel" aus Kaiserslautern gespielt haben. Aber ruft sein Freund Walter an und Jean und Vanessa haben plötzlich einen Riesenkrach.

Gast der Sendung ist der Schweizer Peter Löhmann - er versetzt das Publikum humorvoll in die Zeit von Kindheit und Jugend und erntet dabei eine Lachsalve nach der anderen.

Sonntag, 08. September 2019 (Woche 37)/16.08.2019

21.00 h: Geänderten Beitrag beachten!

21.00 (VPS 20.59) Wenn Städte aufblühen - Gartenschauen im Remstal

Gartenschauen sind eine Erfolgsgeschichte - besonders im Südwesten. Sie sind so beliebt, dass 2019 zum ersten Mal zwei große Gartenschauen in Baden-Württemberg parallel stattfinden: die Bundesgartenschau in Heilbronn und die Remstal-Gartenschau. Der Film zeigt, dass die beiden Schauen viel Vorbereitung brauchen. Er geht außerdem der Frage nach, was die Vorgängerschauen in Schwäbisch Gmünd und in Koblenz so erfolgreich machte.

Durch die Bundesgartenschau will Heilbronn wachsen und zugleich lebenswerter werden. Auf einer ehemaligen Industriebrache im Zentrum entsteht ein Gelände, das zwei Ausstellungen vereint, eine Gartenausstellung und eine bewohnte Stadtausstellung, die die Zukunft des Wohnens erforscht. Das gab es vorher nicht.

Bei der Remstal-Gartenschau rückt keine Stadt, sondern ein Fluss in den Fokus. Das Konzept ist ebenso kühn wie das in Heilbronn: Auf einer Länge von mehr als 80 Kilometern von der Quelle der Rems bis zu deren Mündung richten 16 Kommunen gemeinsam eine Gartenschau aus. 80 km Radwege, 220 km Wanderwege und 20 Bootsanlegestellen laden Besucherinnen und Besucher dazu ein, das Gelände sportlich zu erkunden. Es ist von der Ausbreitung her die längste Gartenschau, die es bislang gab.

Der Film verfolgt die Vorbereitungen auf die beiden Gartenschauen und stellt zwei Erfolgsbeispiele vor. Das eine ist die Seilbahn auf der Bundesgartenschau 2011 in Koblenz, die zum Glücksbringer wurde. Anfangs herrschte große Skepsis in der Stadt. Erst mit der Jungfernfahrt der Bahn kippte die Stimmung. Die hohe Identifikation der Bürger machte Koblenz mit 3,5 Millionen Besuchern zur erfolgreichsten Bundesgartenschau seit den 90ern. Die andere Erfolgsgeschichte ist die von Schwäbisch Gmünd. Dort hält die Landesgartenschau den Besucherrekord aller vorangegangenen Landesgartenschauen. Seit der Stauferstadt 2014 ein grünes Herz eingepflanzt wurde, geht es aufwärts. Was ist das Geheimnis von Gmünd? Und wie lässt sich der Erfolg von Koblenz und Gmünd in Heilbronn und im Remstal wiederholen?

Dienstag, 24. September 2019 (Woche 39)/16.08.2019

15.15 Expedition in die Heimat

Im Land der Maare und Vulkane Erstsendung: 11.11.2016 in SWR/SR

Moderation: Jens Hübschen

"Die Augen der Eifel" - so nennt man hier die Maare, Seen, die nach Vulkanausbrüchen entstanden sind. In ihnen spiegelt sich kreisrund der Herbsthimmel, sie faszinieren nicht nur Erdgeschichtsforscher und Naturliebhaber, sondern auch die Eifler selbst, die an den Dauner Maaren leben. Jens Hübschen trifft hier eingeschworene Eifeler und zurückgekehrte Weltenbummler, die nach wie vor überwältigt sind von der Anziehungskraft der vulkanisch entstandenen Region, genauso wie von den Maaren und der Tatsache, dass in der Vulkaneifel die Erde immer noch ab und zu bebt. Mit einer Katastrophe muss Jens zum Glück nicht rechnen. Aber mittendrin im Maarkessel spürt er die geheimnisvolle, Jahrtausende währende Faszination dieser einzigartigen Naturgebilde.

Jens Hübschen entdeckt auf seiner Expedition ins Land der Maare und Vulkane so manch fleißig sprudelnde Mineralquelle, besucht eine Käseschule und eine 400 Jahre alte Glockengießerei und unternimmt eine überraschungsreiche Wildtier-Safari. Er erfährt totale Dunkelheit und Stille in einer Eishöhle und guckt zuletzt in die Röhre - nicht im bildlichen Sinn, sondern wirklich: in den Sternenhimmel über der Eifel. Eine Landschaft zum Anhimmeln, die soeben zum "Unesco Global Geopark" ernannt wurde.

Donnerstag, 26. September 2019 (Woche 39)/16.08.2019

18.15 h: Für RP nachgelieferten Ort im Sendetitel beachten!

18.15 RP: Marktfrisch in Selters

