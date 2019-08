SWR - Südwestrundfunk

Thomas Gottschalk zu Gast bei Pierre M. Krause

Baden-Baden (ots)

"Die Pierre M. Krause Show - SWR3 Latenight" ist zurück mit neuen Folgen / erster Gast: Thomas Gottschalk, Di. 24. September 2019, 23:30 Uhr im SWR Fernsehen

Pierre M. Krause meldet sich im Dienste der gepflegten Latenight-Unterhaltung mit neuen Folgen zurück: Zum Staffelauftakt zu Gast im Studio ist das Entertainment-Urgestein Thomas Gottschalk. Zu sehen am Dienstag, 24. September, 23:30 Uhr im SWR Fernsehen. Weitere Gäste der kommenden Folgen: Olli Dittrich, Adel Tawil, Guido Cantz und viele mehr.

Ein Stück deutsche Fernsehgeschichte

Gottschalk ist einer der bekanntesten Moderatoren Deutschlands und hat mit "Wetten, dass...?" Fernsehgeschichte geschrieben. Mit dieser und vielen anderen Shows hat er die deutsche TV-Landschaft geprägt, feierte mit seinem Kumpel Mike Krüger in den 80er-Jahren Kinoerfolge mit den "Supernasen"-Filmen und war über viele Jahre der Mann, der internationale Stars ins deutsche Fernsehen brachte. Auch heute deckt er die ganze Palette der Unterhaltung ab und ist so aktiv und präsent wie eh und je: von der großen Samstagabendshow "Denn Sie wissen nicht, was passiert! Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show" (RTL) bis zur Literatursendung "Gottschalk liest?" im Bayerischen Rundfunk. Gottschalk hat viel erlebt und viel zu erzählen - nach "Herbstblond" erscheint mit "Herbstbunt" nun sein neues Buch. Dieses Mal erzählt der Neunundsechzigjährige aus Kulmbach vom Älterwerden: "Ich im Kampf gegen die Vergreisung. Das ist meine letzte große Herausforderung. Ich werde sie bewältigen - top, die Wette gilt!".

Fernsehanfänge in Baden-Baden

Der Besuch im Studio der "Pierre M. Krause Show" hat auch einen fernseh-historischen Aspekt: In den gleichen Studios hat Thomas Gottschalk ab 1977 eine seiner ersten TV-Sendungen moderiert - die "Telespiele". Die interaktive Computergameshow des damaligen SWF mit Spielen wie "Pong", bei denen durch laute Zuschauerrufe Balken auf dem Bildschirm bewegt werden konnten, wurde hier produziert. Gottschalk kommt also nach Hause zu Krause.

Pierre M. Krause - vielseitiger Moderator Pierre M. Krause gehörte mehrere Jahre zum Team der "Harald Schmidt Show". Er führt regelmäßig durch das "SWR3 New Pop Festival" in Baden-Baden und ist u. a. im Rateteam der SWR Quizshow "Sag die Wahrheit" zu sehen, sowie in der Reihe "Krause kommt!". Seit mehr als zehn Jahren moderiert er die Show "SWR3 latenight", die seit 2016 "Die Pierre M. Krause Show - SWR3 Latenight" heißt. Für die Sendung "TV-Helden" wurde er bereits mit dem Deutschen Fernsehpreis gekürt.

"Die Pierre M. Krause Show - SWR3 Latenight", dienstags, 23:30 Uhr im SWR Fernsehen.

"Die Pierre M. Krause Show - SWR3 Latenight" - auch bei Facebook, Youtube und Twitter. Außerdem sind die Sendungen in der ARD Mediathek unter www.ardmediathek.de und unter www.SWR3.de/comedy/latenight/ zu sehen.

