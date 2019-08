SWR - Südwestrundfunk

"Marktcheck checkt ... Stihl und Tesa"

SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck" am Dienstag, 13. August 2019, 20:15 bis 21 Uhr, SWR Fernsehen / Moderation Hendrike Brenninkmeyer

Das Verbrauchermagazin im SWR Fernsehen wirft in seiner Reihe "Marktcheck checkt" einen kritischen Blick auf die Unternehmen Stihl und Tesa, fragt nach Arbeitsbedingungen in Deutschland und prüft die Produkte im Praxistest. Am Dienstag, 13. August 2019, 20:15 bis 21 Uhr im SWR Fernsehen.

Motorgerätehersteller Stihl

Stihl, das schwäbische Familienunternehmen mit Hauptsitz in Waiblingen-Neustadt, ist Weltmarktführer als Hersteller von Motorsägen. Die Feuerwehr Furtwangen und ein Prüfinstitut testen Qualität und Leistungsfähigkeit von Akku-Kettensägen für Einsteiger unterschiedlicher Anbieter - kann die Konkurrenz von Stihl qualitativ mithalten? Auch Mähroboter verschiedener Firmen werden im Praxistest verglichen. Außerdem ist "Marktcheck" bei einem Stihl Timbersports-Wettkampf auf der Remstal Gartenschau 2019 dabei.

Tesa

Der Name ist gleichbedeutend mit dem Begriff Klebefilm. Seit annähernd 60 Jahren produziert Tesa in Offenburg, dem weltweit größten Produktionsstandort des Unternehmens, Powerstrips, Folien und Klebebänder für jeden Zweck. Können Konkurrenten mit der Qualität der Tesa-Klebestreifen mithalten? Beim Einpacken von Geschenken werden Haftung und Handhabung verschiedener Anbieter getestet. Das Labor prüft die Qualität im Härtetest.

"Marktcheck checkt ..."

Rewe, Mey, Stihl, Griesson oder Vileda - wie gut sind Topmarken im Südwesten? Die SWR Reihe "Marktcheck checkt" prüft, was hinter Produktversprechen und Image der Unternehmen steckt.

