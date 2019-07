SWR - Südwestrundfunk

Programmhinweise und -änderungen für das SWR Fernsehen von Samstag, 17. August 2019 (Woche 34) bis Sonntag, 08. September 2019 (Woche 37)

Samstag, 17. August 2019 (Woche 34)/30.07.2019

18.15 RP: Die Retter der Fußgängerzone

Neue Hoffnung für die Neuwieder Mittelstraße

Elektroroller aus China zu importieren, das war die ursprüngliche Geschäftsidee von Patrik Tykesson aus Unkel. Doch die Ausbeute in Fernost enttäuschte ihn: Da sei noch viel Luft nach oben. Deshalb gründete er kurzerhand mit seinen beiden jüngeren Brüdern 2010 in Remagen die eigene Firma "Kumpan electric" und nahm Entwicklung und Produktion der Roller selbst in die Hand. Mittlerweile hat das Unternehmen rund 50 Mitarbeiter und konkurriert auf dem Markt für E-Motorroller mit großen Anbietern wie Piaggio und BMW.

Zwei Kumpan-Modelle im Retro-Look und ein Tretroller sind bereits auf den Straßen unterwegs. Mit bis zu drei herausnehmbaren Lithium-Ionen-Akkus kommen die E-Scooter pro Ladung auf rund 186 Kilometer Reichweite. Im Ruhrgebiet bieten mehrere Städte die Roller aus Remagen als Leihfahrzeuge an. Die Nachfrage übertrifft die Vorstellungen der Anbieter bei weitem. Doch es bleibt spannend: Noch in diesem Herbst wollen die drei Brüder einen Elektroroller auf den Markt bringen, der 100 Stundenkilometer schnell ist. Die Entwicklung und das aufwändige Zulassungsverfahren stellen das junge Unternehmen allerdings vor große Herausforderungen.

Freitag, 23. August 2019 (Woche 34)/30.07.2019

Nachtcafé: Geändertes Thema und geändertes Erstsende-Datum beachten (VPS-Zeit bleibt)

22.00 Nachtcafé

Die SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher "Vertrauen, Verfehlung, Verrat" Erstsendung: 19.04.2019 in SWR/SR

Freitag, 30. August 2019 (Woche 35)/30.07.2019

Nachtcafé: Geändertes Thema und geändertes Erstsende-Datum beachten (VPS-Zeit bleibt)

22.00 Nachtcafé

Die SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Landleben - Idylle oder Hölle? Erstsendung: 08.03.2019 in SWR/SR

Sonntag, 08. September 2019 (Woche 37)/30.07.2019

20.15 Geschichte & Entdeckungen (bis 21.45 Uhr) Rettet die Insekten

Insekten sind in die Schlagzeilen geraten. In manchen Gebieten ist ihre Zahl in den letzten Jahrzehnten um 75 Prozent zurückgegangen. Vom Insektensterben ist die Rede. Es scheint, als ob keine Insektengruppe verschont bleibt: Libellen, Bienen, Käfer, Schmetterlinge - überall gibt es vor allem Verlierer. Andererseits tauchen in jüngster Zeit gerade in Südwestdeutschland immer mehr neue Arten auf. Wie kommt das? Können wir uns darüber freuen, dass es weniger Mücken, Fliegen und Wespen gibt? Sind wir verpflichtet, auch ihr Überleben zu sichern? Was ist passiert und was muss getan werden, um die Insekten zu retten? Der Film "Rettet die Insekten" macht sich auf die Suche nach den Hauptverantwortlichen für das Insektensterben. Ist es die Landwirtschaft? Der Klimawandel? Oder der Flächenfraß? Vor allem aber zeigt dieses neueste Werk des preisgekrönten Tierfilmers Jan Haft in eindrucksvollen Bildern, wie faszinierend Insekten sind und wie groß ihre Bedeutung für unsere Umwelt ist. Wir treffen Fachleute, die das Leben und den Rückgang dieser Tiergruppe erforschen, und zeigen Initiativen, die sich aktiv für den Insektenschutz einsetzen. Eine Aufgabe von immenser Tragweite, denn der Untergang der Insekten würde eine ungeahnte Kettenreaktion nach sich ziehen.

