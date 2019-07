SWR - Südwestrundfunk

CDU-Fraktionsvorsitzender Christian Baldauf: "CO2 muss ein Preisschild bekommen."

Mainz (ots)

"SWR Aktuell"-Sommerinterview mit Christian Baldauf (CDU) / Heute, 26. Juli 2019

Mainz. Der rheinland-pfälzische CDU-Landesvorstand hat für Christian Baldauf als Spitzenkandidat für die Landtagswahl 2021 gestimmt - heute hat sich der Politiker im SWR Sommerinterview zu aktuellen Themen geäußert.

CO2-Diskussion auf Kosten der Pendler

Bei der Diskussion um eine CO2-Steuer zeigt sich Christian Baldauf im "SWR Aktuell"-Sommerinterview skeptisch. Diese gehe auf Kosten der Pendler. "CO2 muss ein Preisschild bekommen. Das ist richtig. Aber die Frage ist ja, mache ich es über Emissionshandel, mache ich es mit einer Steuer? Ich halte von einer Steuer per se zunächst nichts. Das ist eine Belastung von allen denjenigen, die gar keine Chance haben, die Steuer zu vermeiden. Was macht der Pendler mit seinem Auto? Soll er es verkaufen? Hat er eine Möglichkeit mit Bus und Bahn zu fahren? Hat er nicht. Also brauche ich ein Gesamtkonzept."

Hitzefrei bei Arbeit im Freien?

In der Debatte um eine Grünen-Forderung nach Hitzefrei bei Arbeit im Freien warnt der Fraktionsvorsitzende der CDU vor hastigen Reaktionen. "Es lässt sich ja leichter arbeiten, wenn die Bedingungen auch so sind, dass man nicht nur schwitzt und nicht überlegt, wann ist es fertig. Da muss man sich ein paar Gedanken machen, das ist schon richtig. Aber Schnellschüsse bringen da nichts. Weil wir haben nun mal die Situation, dass wir ganz viele Arbeitstätige haben, die zu diesen Tageszeiten arbeiten. Da müssen wir mal genau hinschauen, wo es geht und wo es sinnvoll ist und wo nicht."

Christian Baldauf als künftiger Ministerpräsident?

Baldauf erklärte, wenn er 2021 Ministerpräsident werden sollte, würde es ihn freuen. Der CDU-Spitzenkandidat wird auf einem Parteitag im kommenden Jahr gewählt, als möglicher weiterer Kandidat gilt der Landrat des Rhein-Hunsrück-Kreises, Marlon Bröhr. Darauf angesprochen sagte Baldauf: "Wir haben Gespräche gehabt. Ich würde mich freuen, wenn er im Team mitarbeitet. Und das muss er dann entscheiden, ob er antritt oder nicht. Ich persönlich freue mich, dass Julia Klöckner mich vorgeschlagen hat. Ich freue mich über das Vertrauen. Und die Partei muss das ja entscheiden. Das entscheidet nicht eine Person, sondern entscheidend ist, dass die Partei auf einem Parteitag sagt, 'mit dem kann es funktionieren.'"

