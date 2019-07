SWR - Südwestrundfunk

Robert Geisendörfer Sonderpreis 2019 geht an funk

Programmgeschäftsführung Florian Hager und Sophie Burkhardt

Der Robert Geisendörfer Sonderpreis geht in diesem Jahr an Florian Hager, Programmgeschäftsführer von funk, sowie Sophie Burkhardt, stellvertretende Programmgeschäftsführerin. Die Jury würdigt damit ihre Leistung für die Konzeption und den Aufbau des Content-Netzwerkes funk. Die Preisverleihung findet im Berliner Haus des Rundfunks am Donnerstag, den 26. September 2019, statt.

SWR Intendant Boudgoust: funk ist nicht mehr wegzudenken SWR Intendant Peter Boudgoust hebt den Erfolg hervor: "Seit dem Start 2016 hat es funk innerhalb kürzester Zeit geschafft, zu einem relevanten und von vielen Usern heiß geliebten Netzwerk zu werden. Mit all seinen Kanälen in den sozialen Medien und auf den eigenen Plattformen ist funk ständig in Kontakt mit den 14- bis 29-Jährigen. In unserer heutigen Medienwelt schafft es funk mit intelligenten und spannenden Inhalten selbst Teil dieser Altersgruppen zu werden. Der SWR als Federführer ist stolz, dass funk inzwischen nicht mehr wegzudenken ist und ARD und ZDF damit in bester Weise junge Menschen im Alltag begleiten."

Florian Hager und Sophie Burkhardt seit 2015 Programmgeschäftsführer bei funk funk ist im Oktober 2016 mit dem Auftrag gestartet, 14- bis 29-Jährige mit öffentlich-rechtlichen Inhalten zu erreichen und das an den Orten im Netz, an denen sie unterwegs sind. Die über 70 Formate aus den Bereichen Information, Orientierung und Unterhaltung sind auf YouTube, Instagram, Facebook, Snapchat und Tik Tok sowie der WebApp funk.net zu finden, hier findet sich auch eine Übersicht aller Formate. Die Inhalte entstehen in Redaktionen von ARD und ZDF in ganz Deutschland sowie zusammen mit Creatern und Produzenten. Die funk-Zentrale in Mainz trifft strategische Entscheidungen, entwickelt das Angebotsportfolio und optimiert zusammen mit den Partnern die Formate. Florian Hager ist seit Juni 2015 in seiner Funktion als Programmgeschäftsführer tätig. Sophie Burkhardt übernahm die stellvertretende Programmgeschäftsführung im November 2015. Mehr Informationen zu ihren Biografien gibt es im funk-Presseportal.

Der Preis: Der Robert Geisendörfer Preis wird seit 1983 alljährlich im Gedenken an den christlichen Publizisten Robert Geisendörfer (1910-1976) verliehen. Ausgezeichnet werden Hörfunk- und Fernsehsendungen aus allen Programmsparten, die das persönliche und soziale Verantwortungsbewusstsein stärken und zur gegenseitigen Achtung der Geschlechter beitragen. Mit dem Sonderpreis wird darüber hinaus eine exemplarische publizistische oder künstlerische Leistung gewürdigt.

