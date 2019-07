SWR - Südwestrundfunk

"Nachtcafé: Die heilende Kraft der Natur"

Michael Steinbrecher spricht u. a. mit Sarah Schmid, die ihre Kinder in der freien Natur zur Welt brachte

Freitag, 26. Juli 2019, 22 Uhr, SWR Fernsehen

Baden-Baden (ots)

Saftige Wiesen, duftende Lavendelfelder und prall gefüllte Kirschbäume - besonders im Sommer zeigt sich Mutter Erde in ihrer vollen Pracht. Umgeben von Kiefernduft können gestresste Städter beim sogenannten Waldbaden oder Atemwandern zur inneren Ruhe finden. Auch bei Geburten spielt die Natur wieder eine größere Rolle. Beim umstrittenen "Entbinden im Alleingang" bringen Frauen ohne Hilfe von Hebammen oder Ärzten ihr Kind im Wald oder Garten zur Welt. Das überlieferte Wissen um Kräuter, Bäume und Blumen erfährt immer mehr Zuspruch. Patienten verlassen sich nicht mehr ausschließlich auf die Schulmedizin. Trotz wissenschaftlicher Zweifel wünschen sich Patienten verstärkt sanftere Wege. Rund 2500 homöopathische Arzneien gibt es - dazu viele Naturheilmethoden. Doch wann sind die Grenzen der Natur erreicht? Darüber spricht Michael Steinbrecher mit seinen Gästen im "Nachtcafé: Die heilende Kraft der Natur" am Freitag, 26. Juli, 22 Uhr, im SWR Fernsehen.

Die Gäste im "Nachtcafé":

Sebastian Viellechner kennt sich mit den Heilkräften von Kräutern und Bäumen aus Sebastian Viellechner kennt sich mit den Wirkstoffen aus, die die Natur bereithält. Der Kräuterpädagoge lebt im Einklang mit der Natur und weiß, wann Schlüsselblumen, Brennnesseln oder Spitzwegerich helfen. Ob bei Rheuma, Hautproblemen oder Bienenstich - "Kräuterwastl" kennt die verborgenen Heilkräfte von Beeren, Wurzeln und Sträuchern. "Der Dialog des Körpers mit der Natur ist das Wertvollste - und eine ausgewogene Ernährung", so der Kräuterexperte.

Sarah Schmid brachte ihre Kinder in der freien Natur zur Welt "Wir haben uns viel zu weit von der Natur entfernt", davon ist Sarah Schmid überzeugt. Vor allem beim Natürlichsten der Welt: der Geburt der Kinder. Deshalb war es der achtfachen Mutter wichtig, ihre Kinder in einer natürlichen Umgebung zur Welt zu bringen. Einen ihrer Söhne hat sie sogar alleine im Wald geboren, zwei Kinder in ihrem Garten - und das vor laufender Kamera, denn die Geburts-Clips veröffentlicht die Bloggerin im Internet.

Hans Musch ist als Imker von der heilenden Wirkung seiner Bienenluft-Therapie überzeugt Ob Bronchitis, Asthma oder Pollenallergien - Hans Musch ist überzeugt: "Die Bienenluft heilt manche Krankheiten weit schonender als die Schulmedizin." Der leidenschaftliche Imker glaubt an die heilende Wirkung von Honigprodukten und an seine Bienenluft-Therapie, auch wenn es bislang keine medizinische Studie gibt, die die Heilkraft der Bienenstockluft bestätigt.

Susanne Krämer bekämpfte ihren Brustkrebs angeblich mit strengem Fasten und Heiltee Mit 30 bekam Susanne Krämer die schockierende Diagnose Brustkrebs. Doch statt Bestrahlung, Chemotherapie oder Operation setzte die ehemalige Krankenschwester auf Gemüsesäfte, Tees und eine strenge Fastenkur. Heute arbeitet die 51-Jährige als Schamanin und hilft Sinnsuchenden mit Natur-Ritualen und Orakeln aus Lebenskrisen: "Ich besinge das Wasser, orientiere mich am Mondkalender und zeige Übungen, wie wir mit der Natur verschmelzen können."

Iris Hundertmark verkauft in ihrer Apotheke keine homöopathischen Produkte mehr Bei wissenschaftlich nicht bestätigten Heilmethoden hört für Iris Hundertmark jegliches Verständnis auf. Als Apothekerin kennt sie die Umsatzzahlen von Mitteln, die keinerlei nachweislichen Heileffekt haben: "Ich habe mich jedes Mal schlecht gefühlt, wenn Kunden bei mir Hunderte von Euro für Globuli, Bachblüten oder Schüßlersalze gelassen haben - immer verbunden mit der Hoffnung auf Heilung." Vor allem unter Heilpraktikern hat ihre Entscheidung, homöopathische Produkte aus ihren Regalen zu nehmen, für viel Ärger gesorgt.

Prof. Dr. Jost Langhorst kombiniert in seiner Klinik Schulmedizin mit Naturheilverfahren Sanfte Heilverfahren und Schulmedizin sind schon lange kein Gegensatz mehr, sondern sollten sinnvoll miteinander kombiniert werden, davon ist Prof. Dr. Jost Langhorst überzeugt. Der Chefarzt an der Klinik für integrative Medizin und Naturheilkunde in Bamberg verbindet die moderne Hochleistungsmedizin mit wissenschaftlich geprüfter Naturheilkunde: "Wir setzen auf die Stärkung körpereigener Ressourcen und verfolgen einen ganzheitlichen Therapieansatz."

"Nachtcafé" - anspruchsvoller Talk auf Augenhöhe Das "Nachtcafé" ist seit Jahrzehnten eine der erfolgreichsten Talkshows im deutschen Fernsehen. Jeden Freitagabend begrüßt Moderator Michael Steinbrecher Menschen mit besonderen Lebensgeschichten, darunter auch Prominente und Experten, um sich gemeinsam mit ihnen mit einem Thema auseinanderzusetzen.

"Nachtcafé: Die heilende Kraft der Natur" am Freitag, 26. Juli 2019, 22 Uhr im SWR Fernsehen

