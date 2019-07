"Wildes Frankreich": Flora und Fauna

SWR - Südwestrundfunk

90-minütige Doku am Sonntag, 28. Juli 2019, 20:15 Uhr im SWR Fernsehen

Von den sanften Hügeln der Provence durch das karge Maurengebirge und die Hochebenen des Baskenlandes, von den malerischen Schluchten des Jura über die sturmerprobten Klippen der Bretagne bis zu den aufgeputzten Gärten des Schlosses Chenonceau - die Dokumentation "Wildes Frankreich" wird am Sonntag, 28. Juli 2019, um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen gezeigt.

Leben in rauer Natur und geometrischen Gärten Die zerklüftete Küste der Bretagne ist Bühne für den entscheidenden Moment im Leben einer jungen Trottellumme. Diese unglaublichen Seevögel können 6.000 Kilometer weit fliegen und 180 Meter tief tauchen. Wenn für ein Küken die Zeit gekommen ist, das Nest zu verlassen, muss es von einer Klippe in die Tiefe springen - doch für manche Jungvögel verläuft dieser Sprung tödlich. Durch das Herz Frankreichs verläuft das Tal der Loire, eine Landschaft von außerordentlicher Schönheit, in der über die Jahrhunderte die französischen Könige ihre Prachtbauten errichteten. Ausgerechnet den berühmten Brückenbögen des Schlosses Chenonceau hat sich ein Schwanenpärchen zum Ort der Familiengründung ausgesucht. Tierische Mitbewohner bevölkern auch den geometrischen Barockpark der Königs-Mätresse Diana von Poitiers. Die Aktivitäten des Igels sind hier bei den biologisch arbeitenden Gärtnerinnen und Gärtnern gern gesehen - schließlich wirken die Igel dem Schneckenfraß entgegen, der den komplizierten Pflanzenornamenten zusetzt.

Neues Leben und alte Bekannte

Ob Ginsterkatze im Zentralmassiv, Pottok-Ponys im Baskenland, erste Schritte eines neugeborenen Hirschkalbs sowie die ersten Erfolge der Rückkehr eines legendären Räubers, des Luchses, im Juragebirge: Frankreich hat eine ganze Palette an Wildnis zu bieten - Tiere und Landschaften. So wurden in den Zentral-Pyrenäen Braunbären wieder angesiedelt; die Wölfe kamen von selbst zurück und mit ihnen eine uralte Tradition: Die Schäferei mit Hilfe der traditionellen Pyrenäenberghunde. Außerdem folgt die Kamera einer Gruppe von Kranichen auf ihrem alljährlichen Weg zum Schutzgebiet von Arjuzanx: Einst Braunkohlegrube jetzt Kranich-Paradies - 50.000 Vögel versammeln sich dort jeden Winter.

Sendereihe "Geschichte & Entdeckungen" Die Reihe "Geschichte & Entdeckungen" bietet dem Publikum am Sonntagabend um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen aufwendig produzierte Dokus zu unterschiedlichsten Wissensgebieten aus dem deutschen Südwesten. Darunter Alltags-, Technik- oder Kulturgeschichte, aber auch Themen wie Archäologie, Geografie, Reise, Tiere und Natur.

Die 90-minütige Doku "Wildes Frankreich" wird am 28. Juli 2019 ab 20:15 Uhr im SWR Fernsehen gezeigt.

