Der stumme Sommer. Warum sterben die Insekten?

Film aus der Reihe "betrifft" am Mittwoch, 24. Juli 2019, ab 20:15 Uhr im SWR Fernsehen

Die Insekten sterben. Weltweit, leise und unauffällig. In manchen Gebieten Deutschlands seien sie um bis zu 80 Prozent zurückgegangen, sagen Wissenschaftler. Beunruhigend, denn ohne sie können wir nicht leben. "betrifft" fragt: Wie kommt dieser Befund zustande? Das SWR Fernsehen zeigt "Der stumme Sommer. Warum sterben die Insekten?" am Mittwoch, 24. Juli 2019, ab 20:15 Uhr.

Insekten waren die ersten Tiere, die fliegen lernten. Vor 480 Millionen Jahren eroberten sie den Planeten. Sie sind das Erfolgsmodell der Evolution und bilden bis heute die Basis des Lebens auf der Erde: Sie stehen am Anfang einer Nahrungskette, von der wir alle abhängig sind. Darum sind Wissenschaftler und Umweltschützer alarmiert. Gerd Reder aus Flörsheim-Dalsheim zum Beispiel: Der engagierte Hobby-Entomologe erforscht seit Jahrzehnten eine alte Kalkgrube, einer der besten Standorte für Wildbienen. Er ist fassungslos angesichts der Stille in seiner Grube. Wo es vor einigen Jahren noch munter summte und brummte, hört er heute kaum noch etwas.

Was ist die Ursache des Insektensterbens? "betrifft"-Autor Christoph Würzburger geht der Frage nach, warum die Insekten sterben. Er unternimmt eine Reise in ihre faszinierende Welt: Recherchiert bei Insektenkundlern, Landwirten, renommierten Wissenschaftlern, Chemiekonzernen und in der Politik. Er begleitet den Insektenforscher Gerd Reder und andere Wissenschaftler bei ihrem Kampf, die Ursachen des Insektensterbens aufzudecken.

Im Anschluss an die "betrifft"-Dokumentation zeigt das SWR Fernsehen ab 21 Uhr unter dem Titel "Kleinvieh macht auch Mist - Familie Doll kämpft um ihren Bergbauernhof" eine 45-Minuten-Fassung der Dokumentationsreihe "Land, Liebe, Luft".

