SWR - Südwestrundfunk

Natascha und Cheyenne Ochsenknecht zu Gast bei "Talk am See"

Bild-Infos

Download

Baden-Baden (ots)

Weitere Gäste der SWR Show mit Gaby Hauptmann sind u. a. Comedian Özcan Cosar und Footballspieler Jakob Johnson / Samstag, 13. Juli 2019, 21:50 Uhr im SWR Fernsehen

Zu Gast in einer neuen Ausgabe der SWR Show "Talk am See mit Gaby Hauptmann" sind diesmal Natascha und Cheyenne Ochsenknecht, Comedian Özcan Cosar, Footballspieler Jakob Johnson sowie Kinderpsychologe Dr. med. Michael Winterhoff. Die Moderatorin spricht mit ihren Gästen über alles, was den Südwesten Deutschlands in dieser Woche bewegt hat. Eine spannende Runde teilt ihre Erfahrungen, Meinungen und besonderen Erlebnisse mit dem Publikum. Zu sehen ist die neue Folge "Talk am See mit Gaby Hauptmann" am Samstag, 13. Juli, 21:50 Uhr im SWR Fernsehen. Aufgezeichnet wird die Sendung jeweils freitags, am Vortag.

Natascha und Cheyenne Ochsenknecht

Gemeinsam sprechen Mutter und Tochter der prominenten Schauspielerfamilie in der Sendung über ihr WG-Leben in Berlin und über die Gründe, warum sie ihren Nachnamen als Last empfinden.

Özcan Cosar

Der schwäbisch-türkische Comedian gewann bereits unzählige Comedy-Wettbewerbe und stand im vergangenen Jahr bei mehr als 100 Shows auf der Bühne. Er versichert, dass 95 Prozent dessen, was er auf der Bühne erzählt, tatsächlich auch passiert ist.

Jakob Johnson

Für den Footballspieler aus Stuttgart ist in diesem Jahr ein Traum in Erfüllung gegangen: Er erhielt einen Profivertrag bei den US New England Patriots und kann seiner großen Leidenschaft nun auf beruflicher Ebene nachgehen.

Dr. med. Michael Winterhoff

Bereits seit 1988 ist Dr. med. Michael Winterhoff als Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Bonn niedergelassen. In "Talk am See mit Gaby Hauptmann" rechnet er mit dem deutschen Bildungssystem ab und erklärt, warum Deutschland seiner Meinung nach verdummt.

Sendung

"Talk am See mit Gaby Hauptmann", Samstag, 13. Juli 2019, 21:50 Uhr, SWR Fernsehen - weitere Folgen jeweils am Samstagabend

Infos und weiterführende Links zur Sendung unter: http://swr.li/swrfernsehentalkamseenataschaochsenknecht

Fotos unter www.ARD-foto.de

Pressekontakt: Grit Krüger, Telefon 07221 929 22285, grit.krueger@swr.de

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell