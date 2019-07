SWR - Südwestrundfunk

Terminänderung: SWR Sommerinterview mit Thomas Strobl am 11. Juli 2019

Stuttgart (ots)

SWR Sommerinterview mit Thomas Strobl am 11. Juli

Terminänderung: Gespräch mit Innenminister Thomas Strobl am Donnerstag, 11. Juli 2019, 19:30 Uhr, in den Fernsehnachrichten "SWR Aktuell Baden-Württemberg", online unter www.SWR.de/bw und ARD Mediathek und im "SWR Aktuell Radio"

Stuttgart. Auch in diesem Jahr lädt der Südwestrundfunk (SWR) Spitzenpolitiker der im baden-württembergischen Landtag vertretenen Parteien zu den "SWR Sommerinterviews" ein. Diese finden erstmals auf dem Neckar, an Bord der "MS Wilhelma", statt. Die fünfteilige Reihe "SWR Sommerinterviews" beginnt am Freitag, 28. Juni 2019, mit dem Fraktionsvorsitzenden der FDP im Stuttgarter Landtag, Hans-Ulrich Rülke. Es folgen Bernd Gögel (AfD, 5. Juli), Thomas Strobl (CDU, 11. Juli), Winfried Kretschmann (Grüne, 18. Juli) und Andreas Stoch (SPD, 26. Juli). Zu sehen sind die Interviews am Abend des jeweiligen Aufzeichnungstages in "SWR Aktuell Baden-Württemberg" um 19:30 Uhr im SWR Fernsehen sowie in voller Länge immer ab 20 Uhr unter www.SWR.de/bw und in der ARD Mediathek. Das "SWR Aktuell Radio" sendet die "SWR Sommerinterviews" ab 20:15 Uhr.

Stephanie Haiber und Georg Bruder

Die "SWR Aktuell"-Moderatoren Stephanie Haiber und Georg Bruder stellen Fragen, die die Menschen im Land bewegen und führen hintergründige, über die nachrichtliche Berichterstattung hinausgehende Gespräche. Die Befragten ziehen eine Bilanz ihrer politischen Arbeit, geben Ausblick auf die kommenden Entscheidungen und Einblick in ihre Pläne für die Zukunft.

"SWR Sommerinterviews" in "SWR Aktuell Baden-Württemberg" Hans-Ulrich Rülke (FDP), Fraktionsvorsitzender Freitag, 28. Juni Bernd Gögel (AfD), Fraktionsvorsitzender, Landessprecher Freitag, 5. Juli Thomas Strobl (CDU), Landesvorsitzender, Innenminister Donnerstag, 11. Juli Winfried Kretschmann (Grüne/Bündnis 90), Ministerpräsident Donnerstag, 18. Juli Andreas Stoch (SPD), Landes- und Fraktionsvorsitzender Freitag, 26. Juli

