Projektwoche mit Nachrichtenprofis vom 15. bis 19. Juli 2019 an elf Schulen im Land

Die Workshops rund um das Thema Fake News finden in Zusammenarbeit mit dem Südwestrundfunk und im Rahmen der Initiative Kindermedienland Baden-Württemberg statt und sensibilisieren die Jugendlichen praxisnah für die Wichtigkeit verlässlicher Informationen innerhalb demokratischer Prozesse.

Im direkten Gespräch gewinnen die Schülerinnen und Schüler einen umfassenden Einblick in den Alltag von Nachrichtenprofis. Wie recherchieren Journalistinnen und Journalisten? Wie gelingt es, Informationen einzuordnen, zu vergleichen und auf Qualität und Glaubwürdigkeit zu überprüfen? Für Korrespondentinnen und Korrespondenten ist es nicht immer leicht, der Wahrheit auf den Grund zu gehen - egal ob in Berlin oder Istanbul, einem Krisengebiet oder im Regionalbüro. Im Austausch mit den SWR Mitarbeitenden und ergänzt durch praktische Übungen lernen die Schülerinnen und Schüler, welchen Quellen sie trauen können und welche Kniffe es zum Entlarven von Fake News gibt.

Wer, wann, wo - die geplanten Termine

In der Woche von Montag, 15. Juli 2019, bis Freitag, 19. Juli 2019, sind folgende Termine geplant: 15. Juli mit Jenni Rieger in Esslingen am Neckar (Schelztor-Gymnasium), 16. Juli mit Brigitte Koerner in Freiburg (Droste-Hülshoff-Gymnasium), 16. Juli mit Pascal Lechler in Karlsbad (Gymnasium Karlsbad), 16. Juli mit Günther Schroth in Ostfildern (Otto-Hahn-Gymnasium), 17. Juli mit Sabrina Fritz in Esslingen am Neckar (Mörike-Gymnasium), 17. Juli mit Martin Besinger in Karlsruhe (Tulla-Realschule), 17. Juli mit Günther Laubis in Nagold (Kaufmännische Schule Nagold), 18. Juli mit Dirk Polzin in Bad Saulgau (Helene-Weber-Schule), 18. Juli mit Stefan Maier in Hechingen (Gymnasium Hechingen), 19. Juli mit Michael Hertle in Freiburg (Droste-Hülshoff-Gymnasium), 19. Juli mit Thomas Hagenauer in Münsingen (Gustav-Mesmer-Realschule), 19. Juli mit Rebecca Lüer in Friedrichshafen (Hugo-Eckener-Schule, Kaufmännische Berufsschule).

