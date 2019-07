SWR - Südwestrundfunk

Kinder, Medien, Rechte!

Bild-Infos

Download

Stuttgart (ots)

Neue Broschüre "Medienrechte für Kinder" von SWR und Initiative Kindermedienland zur Stärkung der Medienkompetenz für alle Grundschulen in Baden-Württemberg

Kinder zur kritischen Auseinandersetzung mit Medien zu ermutigen, ist eine der wichtigsten Aufgaben der Gesellschaft. Mit der Broschüre "Medienrechte für Kinder" bieten der Südwestrundfunk und seine Kooperationspartner den Grundschulen in Baden-Württemberg Informationen, Hilfestellungen und Impulse an. Sie soll Schülerinnen und Schüler anregen, sich mit Medienrechten auseinander zu setzen. Die Broschüre geht heute per Post an alle Grundschulen im Land.

Kinder haben Rechte - auch in der Welt der digitalen Medien. Doch Kinder sind keine Erwachsenen und daher auch schutzbedürftig. Die neue Broschüre "Medienrechte für Kinder" bietet Unterstützung dabei, die verschiedenen Rechte, die Kinder im Umgang mit den digitalen Medien haben, zu verstehen sowie medienbezogene Chancen und Risiken zu erkennen und zu beherrschen. Alltägliche Fragen zum Beispiel zur Bedeutung der Privatsphäre, zum Datenschutz, zur Teilhabe und in Sachen Meinungs- und Informationsfreiheit werden kurz beschrieben und mit Links, Tipps und Unterrichtsmaterialien ergänzt. Weitere Themen sind der Zugang zur digitalen Welt sowie Mitwirkungsrechte und -möglichkeiten auf Social-Media-Plattformen.

Service für klugen Umgang mit digitalen Medien Der Serviceteil liefert außerdem ein Muster einer Foto-Einverständniserklärung, einer Datenschutzinformation sowie beispielhafte Mediennutzungsverträge, die helfen, Grenzen für einen sinnvollen Nutzen moderner Medien mit Kindern auszuhandeln. Lehrer*innen und andere Interessierte finden hier aktuell und übersichtlich die wichtigsten Informationen für einen kompetenten Umgang mit den Chancen und Risiken digitaler Medien.

Spezielle Module für Referenzgrundschulen Darüber hinaus wartet auf die Referenzgrundschulen in Baden-Württemberg eine Überraschung. Deren Broschüre liegt ein Flyer bei, der Module für die Klassenstufen drei und vier vorstellt. Kostenfrei, direkt in der Schule und mit professionellen Referent*innen der Kooperationspartner. Das Angebot ist auf zehn Schulen begrenzt, interessierte Referenzgrundschulen bewerben sich um eine Teilnahme.

SWR mit Meinungs- und Informationsfreiheit am Start Der SWR geht mit zwei Modulen zu Meinungs- und Informationsfreiheit an den Start: Mediendetektive, ein zweitägiges Videoprojekt, und die Knietzsche-App, bei der die Entstehung und Verbreitung von Nachrichten genau unter die Lupe genommen wird.

Medienkompetente Partner

Das Projekt "Medienrechte für Kinder" ist ein neues Angebot des SWR und seiner Kooperationspartner: Aktion Jugendschutz, Kultusministerium Baden-Württemberg, Klicksafe, Jugendschutz.net, Landesanstalt für Kommunikation, Landesmedienzentrum Baden-Württemberg, Landeszentrale für politische Bildung und SWR Planet Schule innerhalb der Initiative Kindermedienland Baden-Württemberg.

Ausführliche Informationen gibt es auf SWR.de/medienrechte-kinder und auf http://x.swr.de/s/medienkompetenz

Pressekontakt:

Bianca von der Weiden, Tel. 06131 92932742,

bianca.von_der_weiden@SWR.de

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell