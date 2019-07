SWR - Südwestrundfunk

"Krause kommt!" zu Joey Kelly

Baden-Baden / Rhein-Sieg-Kreis

Pierre M. Krause quartiert sich eine Nacht bei Promis ein / bei Allroundtalent Joey Kelly im Rhein-Sieg-Kreis/ Fr. 9. August, 23:30 Uhr, SWR Fernsehen

Wie leben die Stars, wenn die Kameras aus sind? Ist ein Leben in und mit der Öffentlichkeit wirklich so spannend und glamourös wie man es sich vorstellt? Aufgepasst, liebe Promis, denn "Krause kommt!" In dieser Folge besucht Moderator Pierre M. Krause Allroundtalent Joey Kelly im Rhein-Sieg-Kreis. Zu sehen am Freitag, 9. August 2019 um 23:30 Uhr im SWR Fernsehen.

Scheunengeheimnisse

Joey Kelly ist nicht nur Mitglied der Kelly Family, sondern auch Ausdauersportler, Unternehmer und Vater von vier Kindern; läuft ohne Nahrung vom Norden Deutschlands bis zur Zugspitze und setzt sich immer wieder neue und scheinbar unmögliche sportliche Ziele. Heute ist auch Moderator Pierre M. Krause kein Weg zu weit, um Joey Kelly auf seinem Hof im Bergischen Land zu besuchen. Dabei werden die Geheimnisse der unzähligen Scheunen gelüftet, die sich auf seinem Grundstück im Rhein-Sieg Kreis befinden: Von alten Kelly-Family-Bussen, mit denen sie einst durch Europa tourten bis hin zu frühen Schallplatten oder Renn-Woks - es verbergen sich wahre Schätze und spannende Geschichten hinter den Toren. Zwei Tage lang besucht Pierre M. Krause den ehrgeizigen Athleten und erfährt, was Joey zu Höchstleistungen antreibt, wie sich ein Stockcar fährt und warum er Rammstein Frontmann Till Lindemann seinen Freund nennt. Bei einem gemeinsamen Abendessen mit Schwester Patricia erzählt er emotional vom Verhältnis zu seinen Geschwistern und den Höhen und Tiefen im Leben der Kelly Family.

Vielseitiger Moderator

Pierre M. Krause gehörte mehrere Jahre zum Team der "Harald Schmidt Show". Er führt regelmäßig durch das "SWR3 New Pop Festival" in Baden-Baden und ist u. a. im Rateteam der SWR Quizshow "Sag die Wahrheit" zu sehen sowie in der Reihe "Krause kommt!". Seit mehr als zehn Jahren moderiert er die Show "SWR3 latenight", die seit 2016 "Die Pierre M. Krause Show - SWR3 Latenight" heißt und u. a. für den Deutschen Fernsehpreis nominiert war. Für die Sendung "TV-Helden" wurde ihm der Deutsche Fernsehpreis bereits verliehen. Zudem hat er das Buch "Hier kann man gut sitzen - Geschichten aus dem Schwarzwald" verfasst.

Freitag, 9. August, 23:30 Uhr, SWR Fernsehen

