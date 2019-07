SWR - Südwestrundfunk

Experimentierlust, stilistische Bandbreite und sängerische Perfektion - das sind die Markenzeichen des SWR Vokalensembles. Es zählt zu den internationalen Spitzenensembles und hat in seiner über 70-jährigen Geschichte mehr Uraufführungen gesungen als jeder andere Chor. Neben der Neuen Musik widmet es sich den anspruchsvollen Chorwerken älterer Epochen. Im September 2019 startet das SWR Vokalensemble in die finale Saison mit Marcus Creed als Chefdirigenten.

Internationale Bedeutung

Allein 14 Uraufführungen, davon fünf Auftragskompositionen des Südwestrundfunks (SWR), sind in der Saison 2019/20 zu erleben. Darunter großformatige und herausfordernde Werke von Simon Steen-Andersen, Samir Odeh-Tamimi und Stefano Gervasoni. Am 22. März 2020 singt das Vokalensemble ein Konzert zu Ehren von Clytus Gottwald, der im November 2020 95 Jahre wird. Marcus Creed: "Von internationaler Bedeutung waren seit Jahrzehnten seine herausragenden Transkriptionen für Chor a cappella, und wir sind stolz darauf, seine neuen Bearbeitungen von Richard Strauss erstmals vorstellen zu dürfen." Mit Konzerten für Kinder ("Die kleine Meerjungfrau"), für Jugendliche ("Come&Sing: Christmas Carols"), je einem Weihnachts- und Frühjahrsprogramm, den Uraufführungen beim Eclat Festival und mit Auftritten in kammermusikalischen Formationen ist das SWR Vokalensemble darüber hinaus in Stuttgart präsent.

Von Stuttgart in die Welt

Außerhalb Stuttgarts tritt das SWR Vokalensemble im Sendegebiet des SWR und auf Festivals wie den Donaueschinger Musiktagen oder den Schwetzinger SWR Festspielen sowie in Paris, Salzburg und mehrmals in der Alten Oper in Frankfurt auf. Das Dezember-Konzert des SWR Vokalensembles in der Gaisburger Kirche Stuttgart überträgt die European Broadcasting Union (EBU) 2019 weltweit im Hörfunk. Am 22. Dezember 2019 - zwei Tage vor Weihnachten - ist das Konzert im SWR Fernsehen zu erleben.

Eine Hommage an Marcus Creed

Die Saison endet am 25. Juli 2020 mit einer Hommage an Marcus Creed. Der Chefdirigent blickt im Konzert in der Gaisburger Kirche Stuttgart mit seinen Sängerinnen und Sängern auf 17 gemeinsame Jahre zurück. Marcus Creed: "Die Saison endet mit einer Auswahl von Lieblingsstücken und Meilensteinen. Darin erklingen u. a. Uraufführungen von Enno Poppe und Martin Smolka. Die beiden von mir besonders geschätzten Komponisten werden diese neuen Werke speziell für die Saisonabschlusskonzerte konzipieren."

Musik ist dann spannend, wenn man selbst aktiv werden kann Die Dynamik des SWR Vokalensembles begeistert besonders, wenn man sie hautnah erlebt. Und Musik ist dann spannend, wenn man selbst aktiv werden kann. Das Musikvermittlungsangebot des SWR Vokalensembles richtet sich an Kinder und Jugendliche, an Familien und Schulen, an Chöre und Studierende sowie an Musikinteressierte jeden Alters. Für Konzertbesuche stehen stark ermäßigte Tickets für Schulklassen zur Verfügung. Die kostenlosen Workshops finden im SWR oder in den Schulen vor Ort statt. Auch die Akademie für Studierende der Fächer Gesang, Dirigieren und Komposition wird fortgesetzt. Ausführliche Informationen finden sich ab Sommer in der Broschüre der SWR Musikvermittlung und zum Download auf SWRClassic.de.

Ausklang der Saison 2018/19 mit Marcus Creed am 13. Juli 2019 in Stuttgart Das Abschlusskonzert der aktuellen Saison "Baltikum: Klang des Nordens" unter der Leitung von Chefdirigent Marcus Creed findet am Samstag, 13. Juli 2019 um 20 Uhr in der Gaisburger Kirche Stuttgart statt. Für dieses Länderporträt stellt das SWR Vokalensemble Kompositionen der letzten Jahrzehnte aus den drei baltischen Ländern vor. Alle Werke eint eine hohe Klangsinnlichkeit und kammermusikalische Herausforderung. Die Cellistin Séverine Ballon wird dabei erstmals mit dem Vokalensemble konzertieren. Das Konzert ist als Videostream auf SWRClassic.de abrufbar. Das SWR Fernsehen sendet einen Mitschnitt des Abends am 4. August 2019.

Das SWR Vokalensemble bei den Salzburger Festspielen 2019 Der Festspielsommer führt das SWR Vokalensemble am Mittwoch, 24. Juli 2019 um 20:30 Uhr zu den Salzburger Festspielen. Unter Leitung seines Chefdirigenten Marcus Creed singt das Ensemble eine Auswahl aus den "Responsorien der Karwoche" von Carlo Gesualdo di Venosa, ergänzt durch eine Auswahl aus Wolfgang Rihms "Sieben Motetten der Passionstexte". Nach dem A-cappella-Teil erklingt Luigi Nonos "Il canto sospeso" zusammen mit dem SWR Symphonieorchester unter Leitung von Peter Rundel.

Die Konzertabende - vor Ort, im Hörfunk und in kostenlosen Videostreams Zu erleben ist das SWR Vokalensemble nicht nur im Konzert und in persönlichen Begegnungen, sondern auch in SWR2 sowie in kostenlosen Videostreams auf SWRClassic.de.

Das ausführliche Programm der kommenden Saison findet sich unter SWRClassic.de/ve

