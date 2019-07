SWR - Südwestrundfunk

Programmhinweise und -änderungen für das SWR Fernsehen von Donnerstag, 04. Juli 2019 (Woche 27) bis Montag, 05. August 2019 (Woche 32)

Baden-Baden (ots)

Donnerstag, 04. Juli 2019 (Woche 27)/03.07.2019

20.15 RP: Zur Sache Rheinland-Pfalz! Das Politik-Magazin fürs Land mit Britta Krane

Patientenfrust bei Krankentransporten: Günter Fahl aus Saulheim ist verärgert. Ein geplanter Krankentransport seiner Frau mit dem Rettungsdienst wurde kurzfristig abgesagt. Ein Fiasko für den Rentner. Leider kein Einzelfall in Rheinland-Pfalz: Bei vielen Patienten, Rettungsdiensten und Taxiunternehmen im Land herrschen Frust und Verwirrung. Wer ist zuständig für Krankentransporte, wenn es keine akuten Notfälle sind? Die seit Anfang des Jahres geltende Regelung der Landesregierung sorgt offenbar nicht für Klarheit. "Zur-Sache"-Reporterin Selina Marx hakt nach.

Letzte Hoffnung für den 1.FCK? Wie seriös ist der Geschäftsmann Becca? Der Drittligist 1.FC Kaiserslautern hofft auf den Luxemburger Geschäftsmann Flavio Becca als neuen Investor. Becca hat angekündigt, den pfälzischen Traditionsverein in den nächsten Jahren mit bis zu 25 Millionen Euro zu unterstützen. Sein erklärtes Ziel: der Aufstieg des Vereins in die 1.Bundesliga. Aber was steckt hinter diesen Versprechungen? Becca muss sich u.a. wegen des Vorwurfs der Geldwäsche in Luxemburg vor Gericht verantworten. Und Recherchen von "Zur Sache" lassen Zweifel an der Seriosität des FCK-Investors aufkommen.

"Zur Sache will`s wissen": Was steckt hinter der Frauenbewegung Maria 2.0? Die Bewegung Maria 2.0 in der katholischen Kirche hat weiter auch in Rheinland-Pfalz Zulauf. Darin fordern engagierte Katholikinnen mehr Rechte für Frauen in der Kirche, auch den Zugang zu Weiheämtern als Priesterin oder Diakonin. Aber von Bischöfen kommen eher zögerliche Signale. Der Papst hat sich nun in einem Schreiben direkt an die Gläubigen in Deutschland gewandt, über das Frauenpriestertum steht nichts darin. Warum tut sich die Kirche so schwer mit der Weihe von Frauen? Und hat die Bewegung Maria 2.0 Chancen, etwas zu verändern? Studiogast: Dr. Daniel Deckers, Journalist und Theologe.

Mysteriöser Tod - Wie die Westerwälderin Carina in die Fänge des Gurus geriet: Ganz Deutschland spricht über den "Armbrust-Fall". Unter den fünf Toten war auch die 19-jährige Carina aus dem Westerwald. Sie war zuvor in den Bann einer Gruppe rund um den "Guru" Thorsten W. geraten. Wie konnte das passieren? Die Eltern von Carina erheben im Interview mit "Zur Sache" schwere Vorwürfe, machen Schule und Jugendamt für den Tod ihrer Tochter mitverantwortlich. Reporterin Kathrin Lindemann geht den Vorwürfen auf den Grund und redet mit Sektenexperten.

Machtpoker in der EU - Ist das Modell der Spitzenkandidaten tot? Das neue Personaltableau an der Spitze der EU überrascht viele. Die CDU-Politikerin und Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen soll neue Kommissionschefin werden, wenn es nach den Staats- und Regierungschefs geht. Aber wird sie auch die Zustimmung des Parlaments bekommen? Denn die beiden erklärten Spitzenkandidaten der Fraktionen von EVP und Sozialisten kommen nicht zum Zuge. Schwächt dieser Machtpoker auf höchster Ebene das Parlament und das Vertrauen in die EU? "Zur Sache" fragt bei drei neuen EU-Parlamentarierinnen aus Rheinland-Pfalz nach und begleitet sie bei den ersten Sitzungen des Parlamentes.

Jetzt wird's ernst: "Flugscham". Schämst Du Dich noch oder fliegst Du schon? Der Comic-Narr über Flugscham vorm Sommerurlaub.

22.45 Kunscht! Kultur im Südwesten

Moderation: Ariane Binder

"Was geht?": "30 Jahre Die Fantastischen Vier" - ein Film und eine Ausstellung feiern jetzt die Hip-Hop Formation "Fanta 4" aus Stuttgart.

Tanzend den Teufel überlisten - der Visionär des zeitgenössischen Tanzes Akram Khan jetzt beim Festival "Colours" in Stuttgart!

Festivalmacher und Dance Company-Leiter Eric Gauthier bringt zum dritten Mal ganz Stuttgart zum Tanzen - möglicherweise auch Moderator Steffen König? Ein kurzes Treffen im Theaterhaus Stuttgart.

Politisch, spannungsreich, aktuell - der Künstler Hiwa K. erhält den "Hector Kunstpreis" der Kunsthalle Mannheim.

Selfie, Profilbild, Porträt - das Gesicht im Spiegel der Kunst: "Face it! Im Selbstgespräch mit dem Anderen" - jetzt im Kunstmuseum Ravensburg.

Von "jazzopen" in Stuttgart bis zum "Stimmen-Festival Lörrach" - starke Töne in den "Kultur-Tipps.

geänderter Programmablauf und -zeiten ab 04.05 nur in BW+RP

04.05 (VPS 04.10) BW+RP: Der Südwesten von oben (WH) Unsere Städte Erstsendung: 17.04.2014 in SWR/SR

04.50 (VPS 04.55) BW+RP: made in Südwest (WH von MI)

05.20 (VPS 05.25) BW+RP: Bekannt im Land (WH von SO) ArchitekTouren durchs Land Erstsendung: 30.06.2019 in SWR RP

05.50 BW+RP: Reisetipp Südwest

Die Wutachschlucht - Wandern in der Wildnis

Samstag, 06. Juli 2019 (Woche 28)/03.07.2019

16.30 h: Korrigierten Untertitel beachten!

16.30 Mit Herz am Herd

Gefüllte Klöße mit Sauerkraut und Schinken-Salbei-Specksoße Erstsendung: 06.01.2018 in SR

18.45 h: SR Fernsehen wird mit VT-UT ausgestrahlt.

18.45 SR: Von Wölfen, Hunden und Menschen Erforschung von geistigen und sozialen Fähigkeiten von Hunden und Wölfen Erstsendung: 22.05.2011 in BR

21.50 Talk am See mit Gaby Hauptmann

Folge 9

Autorin und Journalistin Gaby Hauptmann lädt jeden Samstagabend zum unterhaltsamen SWR Talk in die ehemalige Stiftskirche St. Johann in Konstanz. Besprochen wird, was den Südwesten diese Woche bewegt hat.

Gäste diese Woche sind:

Giovanni Zarella, Sänger und Moderator: Musik ist die große Leidenschaft des Italo-Schwaben, der zurzeit mit seinem aktuellen Hit die Charts stürmt.

Katharina Wackernagel, Schauspielerin: Sie begeisterte zuletzt in der Rolle der Unternehmerin Aenne Burda und stand jüngst als Regisseurin erstmals hinter der Kamera.

Stuart Pigott: Der gebürtige Brite verkostet die besten Weine der Welt. Für ihn steht fest, dass die teuersten Weine nicht immer die Besten sind.

Ralf Merkert: Der Stuttgarter Hautarzt bemerkt eine Zunahme an Krebserkrankungen und glaubt, dass viele die intensiven Sonnenbäder unterschätzen.

Amelie Köhler: Die Modemacherin aus Mannheim entwirft und verkauft vegane Kleidung. Sie setzt sich dafür ein, dass für Kleidung keine Tiere getötet werden.

Dienstag, 09. Juli 2019 (Woche 28)/03.07.2019

20.15 Marktcheck

Themen der Sendung:

EC-Karten-Klau - die neuen Tricks der Ganoven

Planschbecken - wie lassen sich Keime verhindern?

Fahrradfahrer - was auf dem Radweg alles passieren kann

Alte Lebensmittel - einfach wieder genießbar machen

Donnerstag, 11. Juli 2019 (Woche 28)/03.07.2019

22.45 Kunscht! Kultur im Südwesten

Moderation: Ariane Binder

Geplante Themen:

Schönheit und Zerstörung - Ausblick auf das "NaturVision" Filmfestival in Ludwigsburg mit beeindruckenden Filmen.

Blick hinter die Kulissen - Begegnung mit internationalen Stars bei den "jazzopen" in Stuttgart.

Schnaubende Skulptur - eine Sommerausstellung der Extraklasse mit Thomas Schütte im Kunsthaus Bregenz.

Rache und Hass - Klaus Maria Brandauer als Hagen von Tronje bei den Nibelungen-Festspielen in Worms.

"Freiheit und Baum" - eine politische Inszenierung von Latifa Echakhch in der Kunsthalle Mainz.

"Kulturtipps"

Samstag, 13. Juli 2019 (Woche 29)/03.07.2019

18.15 RP: Landesart

Die Nibelungen gehören zu den bekanntesten deutschen Sagen und sind Teil des Unesco-Weltdokumentenerbes. Sie werden seit 2002 in immer neuen Interpretationen am Originalschauplatz des Nibelungenliedes vor dem historischen Wormser Kaiserdom aufgeführt. Auch 2019 bieten die Nibelungen-Festspiele, die mittlerweile zu den herausragenden Festspielen in Deutschland zählen, wieder großes Theater vor der beeindruckenden Kulisse des Wormser Doms. Landesart-Moderatorin Anna Pöhler besucht die Premiere und spricht mit Nico Hofmann, dem Intendanten der Festspiele, ebenso wie mit namhaften Schauspielern wie Klaus Marie Brandauer, Boris Aljiinovic und Inga Busch.

Mit Thomas Melle hat einer der gefragtesten deutschen Romanciers und Theaterautoren das neue Stück für die Nibelungen-Festspiele 2019 geschrieben. In Melles Uraufführungsstück "Überwältigung" fordern die Nibelungen gemeinsam mit uns das Schicksal heraus und suchen für ihre Geschichte nach einem neuen, einem besseren Ausgang: Was würden wir anders machen, wenn wir immer schon im Voraus wüssten, welche Folgen unser Handeln haben wird?

Thomas Melle erzählt die große Urgeschichte der Nibelungen konsequent mit dem Wissen von heute und von ihrem Ende her.

Er beginnt mit dem tödlichen Showdown am Hof des Hunnenkönigs Etzel, der, wie es der Mythos will, Tod und Vernichtung der Burgunder zur Folge hat. Doch dann begehren die Toten auf und Melle erzählt die Geschichte von neuem: Von Siegfried und dem Kampf gegen den Drachen, von dem Betrug der Männer an Brünhild, der Isländerkönigin, und schließlich von der Intrige Hagens und dem Tod des unverwundbaren Siegfried.

"Landesart" besucht die Aufführung und begleitet die Schauspieler auf ihrer Suche nach einer besseren Welt.

Jedes Jahr bietet auch das Bühnenbild im Schatten des Wormser Doms eine neue Überraschung. "Landesart" blickt zurück auf die letzten Jahre und erinnert an die beeindruckendsten Bühnenbilder.

Montag, 05. August 2019 (Woche 32)/03.07.2019

Geänderter Beitrag und Tagestipp! 18.15 h und 22.30 h

18.15 (VPS 18.14) BW+RP: MENSCH LEUTE Der Großstadt-Bauer Von der Metropole in den Kuhstall Erstsendung: 23.10.2017 in SWR

Tagestipp

22.30 Meister des Alltags Das SWR Wissensquiz

Moderation: Florian Weber

Rateteam: Enie van de Meiklokjes, Bodo Bach, Alice Hoffmann, Antoine Monot Jr. Folge 191

Pressekontakt: Grit Krüger, Tel 07221/929-22285, grit.krueger@SWR.de

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell