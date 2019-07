SWR - Südwestrundfunk

Es gibt Menschen mit einer unerschütterlichen Überzeugung, für die sie entschlossen einstehen. Sie setzen sich zum Beispiel für Menschenrechte oder den Umweltschutz ein, weil sie fest davon überzeugt sind, für die richtige Sache zu kämpfen. Andere werden erst durch persönliche Erfahrungen zu Kämpfern, die alles dafür tun, damit andere Menschen nicht ebenfalls zu Opfern werden müssen. Nicht selten zahlen Menschen einen hohen Preis für ihr Engagement: Ob eine Whistleblowerin, die einen Missstand anprangert und dafür ihren Job verliert oder ein Mensch, der sich sozial engagiert und dabei sein eigenes Leben, Familie und Freunde vernachlässigt. Ist es wichtig, Grenzen zu ziehen und irgendwann eigene Bedürfnisse in den Vordergrund zu stellen? Wie entstehen Überzeugungen? Was treibt Menschen dazu, unnachgiebig für ihre Überzeugung zu kämpfen - gegen alle Widerstände? Darüber spricht Michael Steinbrecher mit seinen Gästen im "Nachtcafé: Für meine Überzeugung" am Freitag, 5. Juli, 22 Uhr, im SWR Fernsehen.

Die Gäste im "Nachtcafé":

Oliver Riek war jahrelang rechtsradikal, bis er sich gegen diese Ideologie entschied Oliver Riek war fast zwei Jahre lang Mitglied einer rechtsextremen und antisemitischen Burschenschaft. Diese Zeit genügte, um ihm eine menschenverachtende Überzeugung tief einzuschreiben. Viele Jahre glühte er vor Hass auf Ausländer und einen Staat, der in seinen Augen die Interessen der wahren Deutschen verriet. Es dauerte schließlich mehr als 15 Jahre, bis er sich von diesem Gedankengut lösen konnte und heute sagen kann: "Diese Person von damals hat nichts mehr mit mir zu tun."

Dr. Kristina Hänel wird angefeindet, weil sie für das Recht auf Abtreibung kämpft Dr. Kristina Hänel wollte eigentlich Landärztin werden. Doch seit sie in Beratungsgesprächen immer wieder feststellte, dass es viel zu wenig Ärzte gibt, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen, nimmt sie diese in ihrer Praxis selbst vor. Seitdem wird sie massiv angefeindet und verklagt. Doch für ihre Überzeugung, dass Frauen ein Recht auf Abtreibung und Informationen zu diesem Thema haben, kämpft sie bis zum Schluss: "Ich kann nicht damit rechnen, dass ich das noch erlebe, aber ich trage gerne meinen Teil dazu bei."

Jean Ziegler kämpft gegen den Hunger in der Welt und die Macht der Konzerne Als Jean Ziegler als junger Mann im Kongo mit ansehen musste, wie Soldaten auf hungernde Frauen und Kinder einschlugen, schwor er sich, sein Leben für die gerechte Sache einzusetzen. "Was total unverantwortlich wäre, wäre, einfach nur auf der Terrasse zu sitzen, Tennis zu spielen und Rotwein zu trinken. Das wäre ein Verbrechen." Als Parlamentsabgeordneter und UN-Sonderberichterstatter engagierte sich der überzeugte Menschenrechtler und Globalisierungsgegner ein Leben lang für eine bessere Welt.

Nick Heubeck engagiert sich in der "Fridays for Future"-Bewegung Nick Heubeck fand in "Fridays for Future" endlich Gleichgesinnte, mit denen er für eine andere Klimapolitik demonstrieren kann. Dass auch jeder Einzelne etwas ändern kann, dafür ist der 20-jährige Student ein leuchtendes Beispiel. So konnte er Borussia Dortmund bewegen, bei Heimspielen im eigenen Stadion weitgehend auf Einwegbecher zu verzichten. "Ich selbst verzichte aus Umweltgründen aufs Fliegen und esse kein Fleisch mehr."

Prof. Dr. Pasqualina Perrig-Chiello ist als Entwicklungspsychologin tätig "Wer für seine Überzeugungen kämpft, zahlt dafür oft auch einen Preis", erklärt die Entwicklungspsychologin Prof. Dr. Pasqualina Perrig-Chiello. Trotzdem seien Überzeugungen wichtig - würden sie doch in einer komplexen Welt Halt und Orientierung vermitteln. Während Jugendliche häufig anfällig seien für einfache Erklärungen, würden ältere Menschen dazu neigen, eher unbeweglich in ihren Überzeugungssystemen zu verharren.

Dr. Wolfgang Kraushaar ist als Politikwissenschaftler tätig "Wir brauchen Menschen, die für ihre Überzeugung einstehen - insbesondere dann, wenn nicht ausgemacht ist, wie Politik und Gesellschaft weiter agieren", so der Hamburger Politikwissenschaftler Dr. Wolfgang Kraushaar. Als Teil der Studentenbewegung konnte er aus nächster Nähe beobachten, wie Aktivisten und auch Mitläufer denken und handeln. Seine Schlussfolgerung: Nicht jede Bewegung braucht ein Gesicht oder Gallionsfiguren, aber es kann vieles erleichtern.

"Nachtcafé" - anspruchsvoller Talk auf Augenhöhe Das "Nachtcafé" ist seit Jahrzehnten eine der erfolgreichsten Talkshows im deutschen Fernsehen. Jeden Freitagabend begrüßt Moderator Michael Steinbrecher Menschen mit besonderen Lebensgeschichten, darunter auch Prominente und Experten, um sich gemeinsam mit ihnen mit einem Thema auseinanderzusetzen.

"Nachtcafé: Für meine Überzeugung" am Freitag, 5. Juli 2019, 22 Uhr im SWR Fernsehen

