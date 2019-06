SWR - Südwestrundfunk

"Krause kommt!" zu Gregor Meyle

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Baden-Baden / Hamburg / Kiel (ots)

Pierre M. Krause quartiert sich eine Nacht bei Promis ein / mit Musiker Gregor Meyle im Tourbus / Fr. 2. August., 23:30 Uhr, SWR Fernsehen

Wie leben die Stars, wenn die Kameras aus sind? Ist ein Leben in und mit der Öffentlichkeit wirklich so spannend und glamourös wie man es sich vorstellt? Aufgepasst, liebe Promis, denn "Krause kommt!" In dieser Folge ist Moderator Pierre M. Krause zu Gast bei Musiker Gregor Meyle - direkt im Tourbus, denn es geht über Nacht von Hamburg nach Kiel. Zu sehen am Freitag, 2. August 2019 um 23:30 Uhr im SWR Fernsehen.

Bühnenluft und Tourbusträume

In dieser Folge warten zwei ungewöhnliche Tage auf Moderator Pierre M. Krause. Mit Geschenken und vielen Fragen im Gepäck quartiert er sich heute im Tourbus von Gregor Meyle ein. Der Musiker hatte seinen endgültigen Durchbruch 2014 in der TV-Show "Sing meinen Song". Wenn er auf Konzert-Tour ist, ist der Bus seine Heimat. Aber wie ist es, mehr als 150 Tage des Jahres in einem Tourbus zu leben? Gibt es da überhaupt ein Privatleben? Wie reist es sich mit vielen Menschen auf engem Raum? Genau das möchte Pierre M. Krause von Gregor Meyle erfahren. Der Musiker lädt ihn auf ein Konzert und in seinen Tourbus von Hamburg nach Kiel ein, er bekommt sogar eine eigene Koje. Gemeinsam mit dem sympathischen Liedermacher besucht Pierre außerdem das Lokal in Hamburg, das für Gregor zum "Meylenstein" wurde. Hier treffen die beiden auf einen alten Freund des Musikers - Tim Mälzer. Danach geht es auf die Reeperbahn und später zum Konzert auf die Bühne des ausverkaufen Docks. Pierre darf assistieren und erlebt hautnah, was die Fans an ihrem Songpoeten so mögen. Von Hamburg führt die nächtliche Reise nach Kiel, zum nächsten Auftrittsort. Dort schnuppert Pierre noch einmal "Backstage-Luft" und besucht mit Gregor den Kieler Hafen. Leinen los und Bus Ahoi!

Vielseitiger Moderator

Pierre M. Krause gehörte mehrere Jahre zum Team der "Harald Schmidt Show". Er führt regelmäßig durch das "SWR3 New Pop Festival" in Baden-Baden und ist u. a. im Rateteam der SWR Quizshow "Sag die Wahrheit" zu sehen sowie in der Reihe "Krause kommt!". Seit mehr als zehn Jahren moderiert er die Show "SWR3 latenight", die seit 2016 "Die Pierre M. Krause Show - SWR3 Latenight" heißt und u. a. für den Deutschen Fernsehpreis nominiert war. Für die Sendung "TV-Helden" wurde ihm der Deutsche Fernsehpreis bereits verliehen. Zudem hat er das Buch "Hier kann man gut sitzen - Geschichten aus dem Schwarzwald" verfasst.

Sendung:

"Krause kommt! Gregor Meyle", Freitag, 2. August, 23:30 Uhr, SWR Fernsehen

Die Sendungen stehen nach Ausstrahlung in der ARD Mediathek zur Verfügung. Abrufbar unter: https://www.ardmediathek.de/ard/

Infos auch unter: http://swr.li/swrfernsehen-krause-kommt-zu-gregor-meyle-2019

Fotos über www.ARD-Foto.de

Pressekontakt: Grit Krüger, Telefon 07221 929 22285, grit.krueger@swr.de

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell