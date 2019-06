SWR - Südwestrundfunk

Ian McEwan auf Platz 1 der SWR Bestenliste im Juli/August

"Maschinen wie ich" von Ian McEwan steht im Juli/August 2019 auf Platz 1 der SWR Bestenliste, die 30 unabhängige Kritikerinnen und Kritiker monatlich erstellen. Charlie ist ein sympathischer Lebenskünstler Anfang 30 und Miranda eine clevere Studentin, die mit einem dunklen Geheimnis leben muss. Die beiden verlieben sich ineinander, gerade als Charlie seinen "Adam" geliefert bekommt, einen der ersten lebensechten Androiden. In dieser Liebesgeschichte gibt es also von Anfang an einen dritten Beteiligten. Der Roman des 1948 geborenen Amerikaners ist beim Diogenes Verlag erschienen. Ausgewählte Bücher der Juli/August-Bestenliste stellen die Jurymitglieder Sigrid Löffler, Julia Schröder und Eberhard Falcke am 2. Juli 2019 in der Sendung "SWR Bestenliste" vor (SWR2, 22:03 Uhr). Die Moderation hat Gerwig Epkes (SWR2). Weitere Informationen und die vollständige Liste der zehn besten Bücher: www.SWR.de/bestenliste Platz 2 und 3 für "Die Nickel Boys" und "Unerhörte Stimmen" Den zweiten Platz erreicht im Juli/August Colson Whiteheads Roman "Die Nickel Boys" (Hanser Verlag). Er erzählt vom sechzehnjährigen Elwood, der Anfang der sechziger Jahre in einem schwarzen Ghetto von Florida lebt. Als er einen Platz am College bekommt, scheint sein Traum von gesellschaftlicher Veränderung in Erfüllung zu gehen. Doch durch einen Zufall gerät er in ein gestohlenes Auto und wird ohne gerechtes Verfahren in die Besserungsanstalt Nickel Academy gesperrt. An dritter Stelle steht Elif Shafaks Roman "Unerhörte Stimmen" (Kein & Aber Verlag): Bevor das Buch beginnt, ist Leila ermordet worden und liegt in einem Abfallbehälter. Einige Minuten arbeitet Leilas Gehirn weiter, fieberhaft denkt sie zurück an die Schlüsselmomente ihres aufreibenden Lebens. An den Geschmack von gewürztem Ziegeneintopf aus ihrer Kindheit und an den Gestank der Bordelle, in denen sie gearbeitet hat. Älteste Qualitätsliste Deutschlands für Literatur Die SWR Bestenliste misst Qualität, nicht Verkaufszahlen: Die Jurymitglieder nennen jeden Monat in freier Auswahl vier Neuerscheinungen, denen sie möglichst viele Leserinnen und Leser wünschen, und verteilen Punkte. Während die üblichen Bestsellerlisten meist auf das Bekannte und Etablierte vertrauen, ist die Jury der SWR Bestenliste auf der Suche nach Autorinnen und Autoren, die mehr Aufmerksamkeit verdienen. Die Bestenliste wird seit 1975 veröffentlicht und ist damit die älteste Qualitätsliste für Literatur in Deutschland.

Sendung: "SWR Bestenliste", 2. Juli 2019, 22:03 Uhr, SWR2. Moderation: Gerwig Epkes. Vollständige Bestenliste zum Download: www.SWR.de/bestenliste Weitere Literatursendungen im SWR: www.SWR2.de/literatur

