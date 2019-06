SWR - Südwestrundfunk

Michael Schanze zu Gast bei "Talk am See mit Gaby Hauptmann"

Weitere Gäste sind u. a. Schauspieler Lorenzo Patané sowie die Meeresbiologin Dr. Frauke Bagusche / Samstag, 29. Juni 2019, 22:20 Uhr im SWR Fernsehen

Zu einer neuen Ausgabe der SWR Show "Talk am See" begrüßt Autorin und Journalistin Gaby Hauptmann diesmal Sänger und Moderator Michael Schanze, die Meeresbiologin Dr. Frauke Bagusche, den Schauspieler Lorenzo Patané, Granny-Au-pair Petra Leichsenring sowie den schwäbischen Sänger Wolfgang Seljé. Mit ihren Gästen spricht Gaby Hauptmann über alles, was den Südwesten Deutschlands in dieser Woche bewegt hat. Eine spannende Runde teilt ihre Erfahrungen, Meinungen und besonderen Erlebnisse mit dem Publikum. Zu sehen ist die neue Folge "Talk am See mit Gaby Hauptmann" am Samstag, 29. Juni, 22:20 Uhr im SWR Fernsehen. Aufgezeichnet wird die Sendung jeweils freitags, am Vortag.

Michael Schanze

Seit dem Ende seiner TV-Karriere steht Michael Schanze als erfolgreicher Schauspieler auf der Bühne. Außerdem schreibt der Sänger und Moderator derzeit Kindermusicals. Bekannt wurde der gebürtige Bayer unter anderem durch die Moderation der Kindersendung "1, 2 oder 3".

Dr. Frauke Bagusche

Als Meeresbiologin ist Dr. Frauke Bagusche fasziniert von den Ozeanen. In "Talk am See mit Gaby Hauptmann" berichtet sie unter anderem von ihrer Überzeugung, dass Fische miteinander kommunizieren können.

Lorenzo Patané

Einem breiten Publikum wurde Lorenzo Patané durch die TV-Serie "Sturm der Liebe" bekannt, in der er die Rolle eines Sternekochs spielt. Aber auch im privaten Leben schwingt der Schauspieler gerne den Kochlöffel - am liebsten in seinem eigenen Restaurant in Stuttgart.

Petra Leichsenring

Als Granny-Au-pair hat Petra Leichsenring bereits viele Orte bereist. In der Sendung berichtet sie von den unterschiedlichen Kulturen sowie den verschiedenen Erziehungsmethoden, die sie auf ihren Reisen von Afrika bis China kennengelernt hat.

Wolfgang Seljé

Die Welthits seines Idols Frank Sinatra singt Wolfgang Seljé am liebsten auf Schwäbisch. Nicht ohne Grund nennt man ihn "Sinatra aus Filderstadt". Mittlerweile feiert er bereits sein 30-jähriges Bühnenjubiläum. Sendung "Talk am See mit Gaby Hauptmann", Samstag, 29. Juni 2019, 22:20 Uhr, SWR Fernsehen - weitere Folgen jeweils am Samstagabend

Infos und weiterführende Links zur Sendung unter: http://x.swr.de/s/talkamsee

