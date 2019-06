SWR - Südwestrundfunk

Programmhinweise und -änderungen für das SWR Fernsehen von Mittwoch, 26. Juni 2019 (Woche 26) bis Donnerstag, 25. Juli 2019 (Woche 30)

Mittwoch, 26. Juni 2019 (Woche 26)/26.06.2019

Tagestipp

20.15 (VPS 20.14) SWR extra: Sahara-Hitze im Südwesten

Der Südwesten erlebt eine rekordverdächtige Hitzewelle, Mitte der Woche werden Temperaturen bis 40 Grad erwartet. Ist diese extreme Wetterlage eine Auswirkung des Klimawandels? Der Blick auf Freibäder, Eisdielen oder Arbeitsplätze zeigt, wie die Menschen im Südwesten mit der Hitze umgehen. "SWR extra" berichtet außerdem über die damit verbundenen Probleme im Alltag sowie die Waldbrandgefahr und zeigt die Wetteraussichten für die kommende Zeit.

Donnerstag, 27. Juni 2019 (Woche 26)/26.06.2019

20.15 RP: Zur Sache Rheinland-Pfalz! Das Politik-Magazin fürs Land mit Britta Krane

Skrupellose Diebe in Krankenhäusern - Wie können Kliniken für mehr Sicherheit sorgen? Sie kennen keine Moral, kommen während der OP oder zwischendurch, wenn das Zimmer leer ist: Krankenhausdiebe. So ist es einer älteren Frau bei einem Klinikaufenthalt in Bingen ergangen. Ihr wurde Schmuck gestohlen. An der Mainzer Uniklinik gibt es gerade eine Serie von Diebstählen. Nicht nur Patienten, auch Pflegekräfte sind betroffen. Doch was kann dagegen getan werden? Und warum gibt es in Krankenhäusern so selten sichere Aufbewahrungsmöglichkeiten? "Zur Sache"-Reporter Wolfgang Heintz ist diesen Fragen nachgegangen.

Das Erbe von Marcus Held - Droht der Oppenheimer Wohnungsbaugenossenschaft die Schieflage? Um die städtische Wohnungsbaugenossenschaft GWG in Oppenheim ist es offenbar nicht gut bestellt: Altlasten und finanzielle Verpflichtungen der Vergangenheit machen der GWG zu schaffen. Sie stammen aus der Zeit, als noch der Bundestagsabgeordnete und ehemalige Stadtbürgermeister Marcus Held, SPD, das Sagen hatte. Gegen ihn ermittelt die Staatsanwaltschaft und bald wird entschieden, ob gegen ihn Anklage wegen Untreue erhoben werden soll. In Oppenheim hat sich die Gemütslage jedenfalls noch lange nicht beruhigt, auch wenn ein neuer Vorstand die GWG retten will. "Zur Sache"-Reporter David Meiländer war auf Spurensuche in Oppenheim.

Vorbote des Klimawandels? Der Eichenprozessionsspinner breitet sich rasant aus. Der Eichenprozessionsspinner ist auf dem Vormarsch - im Raum Trier, im Westerwald und auch an anderen Orten im Land, an denen Eichen stehen. Und er ist hochgefährlich! Diese Erfahrung musste auch ein Mann aus der Nähe von Trier machen, der starke Atemwegsprobleme bekam, nachdem er Kontakt mit den Haaren der Raupe hatte. Die Schmetterlingsraupe hat toxische Brennhaare, die allergieähnliche Hautausschläge, Atembeschwerden und sogar Asthma und Schockreaktionen auslösen können. Ein Grund für die Ausbreitung sei der Klimawandel, sagen Experten - es ist zu trocken. "Zur Sache"-Reporter Holger Schäfer hat mit Geschädigten und Experten gesprochen und will wissen, was getan werden muss.

Rechtsextremer Terror - Was tun gegen Hetze und Verrohung? Auch in Rheinland-Pfalz werden Politiker von Rechtsextremen bedroht. Prominentestes Beispiel: Integrationsministerin Anne Spiegel von den Grünen, die schon Morddrohungen bekam. Doch woher kommt der Hass und die Hetze, die sich hemmungslos in Mails, Briefen und Kommentaren in den sozialen Netzwerken entlädt? Und was kann dagegen getan werden? Tilo Bernhardt und Myriam Schönecker sind diesen Fragen nachgegangen. Studiogast: Prof. Kai Arzheimer, Politikwissenschaftler und Experte für Rechtsextremismus, Uni Mainz.

Eine Doppelspitze für die SPD? Haben Rheinland-Pfälzer Chancen? Kann ein Führungsduo die SPD retten? Viele in der Partei sind dieser Ansicht und wollen es mit dem Modell versuchen, dass die Grünen schon lange haben: Eine Frau und ein Mann stehen gemeinsam an der Spitze der Partei. Wer das sein soll, das sollen die Mitglieder entscheiden und sich in 30 Regionalkonferenzen einen Überblick über das Bewerberfeld verschaffen. Nächste Woche sollen die Namen der Interessenten bekannt gegeben werden - politische Player aus Rheinland-Pfalz werden immer wieder genannt - wie etwa der SPD-Fraktionsvorsitzender Alexander Schweitzer oder die Spitzenkandidatin der SPD für Europa, Katarina Barley. Wer hat gute Karten und was sagt die Basis? "Zur Sache"-Reporter Michael Eiden mit den Hintergründen.

Zur Sache hilft: Droht Kinderfreizeiten das Aus? Edith Wingenfeld ist Eigentümerin eines Waldgrundstück mitsamt kleiner Holzhütte - nur nutzen darf sie es jetzt nicht mehr, denn die Ortsgemeinde hat etwas dagegen. Edith Wingenfeld möchte auf dem Gelände weiterhin stundenweise Kinderfreizeiten abhalten und beantragte deshalb beim Bauamt der Kreisverwaltung eine Nutzungsänderung. Doch die wurde abgelehnt. Hilfesuchend hat sich die Eigentümerin an "Zur Sache Rheinland-Pfalz" gewandt.

Zur Sache- Glosse "Jetzt wird's ernst": Doppelt hält besser. Ein Duo soll es nun richten bei der SPD, den die sind erfolgreich: Miss Piggy und Kermit, die beiden Jungs von Modern Talking oder Annalena Baerbock und Robert Habeck von den Grünen. Wer könnte in der SPD zum Traumpaar werden? Eine klare Frage für den Mainzer Narren.

Freitag, 28. Juni 2019 (Woche 26)/26.06.2019

23.30 h: Geänderten Beitrag beachten (WH statt Neuproduktion)

23.30 (VPS 23.29) Mathias Richling - Die Klassiker Erstsendung: 14.12.2018 in SWR/SR

Sonntag, 30. Juni 2019 (Woche 27)/26.06.2019

Geänderten Richling-Beitrag beachten (WH statt Neuproduktion)

22.30 (VPS 22.29) Mathias Richling - Die Klassiker (WH von FR) Erstsendung: 14.12.2018 in SWR/SR

02.40 (VPS 02.39) Mathias Richling - Die Klassiker (WH von FR) Erstsendung: 14.12.2018 in SWR/SR

Dienstag, 02. Juli 2019 (Woche 27)/26.06.2019

Geänderten Richling-Beitrag beachten (WH statt Neuproduktion)

00.10 (VPS 00.09) Mathias Richling - Die Klassiker (WH von FR) Erstsendung: 14.12.2018 in SWR/SR

03.35 (VPS 03.34) Mathias Richling - Die Klassiker (WH von FR) Erstsendung: 14.12.2018 in SWR/SR

Sonntag, 21. Juli 2019 (Woche 30)/26.06.2019

18.45 BW: Treffpunkt

World Bodypainting Festival am Wörthersee

Schrill, bunt und kreativ: Beim Bodypainting wird der Körper zum Gesamtkunstwerk und die nackte Haut zur künstlerischen Leinwand. Zum World Bodypainting Festival in Klagenfurt treffen sich Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 50 Nationen, um die besten Künstler, die farbenprächtigsten Modelle und die faszinierendsten Shows weltweit zu küren. Die Veranstaltung findet schon zum 22. Mal statt - in Österreich wurde um die Jahrtausendwende die europäische Bodypainter-Vereinigung gegründet. Heute ist das Festival weltweit das größte seiner Art. "Treffpunkt" besucht Workshops und Wettkämpfe in Klagenfurt und begleitet den Airbrush-Künstler Michael Joos aus Eislingen/Fils an den Wörthersee. Außerdem enthüllt Julie Böhm, Absolventin der Filmakademie Baden-Württemberg und ein weltweit renommiertes Bodypainting-Model, die Geheimnisse der Körperbemalung, die so alt ist wie die Geschichte der Menschheit.

Mittwoch, 24. Juli 2019 (Woche 30)/26.06.2019

21.00 h: Geänderten Untertitel beachten!

21.00 Land - Liebe - Luft

Kleinvieh macht auch Mist Familie Doll kämpft um ihren Bergbauernhof

Donnerstag, 25. Juli 2019 (Woche 30)/26.06.2019

02.40 h: Geänderten Untertitel beachten!

02.40 Land - Liebe - Luft (WH von MI) Kleinvieh macht auch Mist Familie Doll kämpft um ihren Bergbauernhof

