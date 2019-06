SWR - Südwestrundfunk

Wolfgang Stuflesser wird neuer Leiter des Programm-Managements

Bild-Infos

Download

Baden-Baden (ots)

Der Journalist und frühere Korrespondent im ARD Studio Los Angeles, Wolfgang Stuflesser (44), wird neuer Leiter des Programm-Managements beim Südwestrundfunk (SWR) in Baden-Baden. Stuflesser, der zuletzt die Abteilung Online-Koordination und Digitale Projekte in der Programmdirektion Information leitete, tritt sein Amt am 1. Juli 2019 an.

Programmdirektor Hauser: Entscheidende strategische Funktion Christoph Hauser, SWR Programmdirektor Information: "Der SWR braucht eine enge Verzahnung der Planung, Entwicklung und Distribution seiner Inhalte auf linearen und non-linearen Wegen, also im Ersten, im SWR Fernsehen, in der ARD Mediathek wie auch auf weiteren Plattformen und in sozialen Medien. Der Hauptabteilung Programm-Management kommt dabei eine entscheidende Funktion zu. Wolfgang Stuflesser ist ein multimedial versierter Programm-Macher, der sich in der digitalen Medienwelt bestens auskennt und die multimediale Aufstellung des SWR weiter vorantreiben wird."

Zuletzt Leiter der Online-Koordination in der Programmdirektion Information Wolfgang Stuflesser wurde 1974 in Neustadt an der Weinstraße geboren. Der studierte Film- und Fernsehwissenschaftler war für ZDF.Online und ARD.de tätig, bevor er als Nachrichtenreporter und -redakteur für das SWR Fernsehen und die "tagesschau" arbeitete. Von 2012 bis 2017 berichtete er als Hörfunk-Korrespondent im ARD Studio Los Angeles über das Silicon Valley und die multimedialen Entwicklungen der amerikanischen Film- und Fernsehindustrie in Hollywood. Seit 2017 leitet er die Abteilung Online-Koordination und Digitale Projekte in der Hauptabteilung Programm-Management in Baden-Baden.

Pressekontakt:

Wolfgang Utz, Tel. 0711 929 11030, wolfgang.utz@SWR.de

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell