Programmhinweise und -änderungen für das SWR Fernsehen von Mittwoch, 26. Juni 2019 (Woche 26) bis Dienstag, 02. Juli 2019 (Woche 27)

Mittwoch, 26. Juni 2019 (Woche 26)/25.06.2019

20.15 h: Zusätzlichen Beitrag beachten, Programmänderungen bis Sendetagsende.

Tagestipp

20.15 (VPS 20.14) SWR extra: Sahara-Hitze im Südwesten

geänderten Beitrag für 20.30 Uhr (vorher 20.15 Uhr) beachten!

20.30 betrifft: Der Klimacheck - Wie verändert sich die Natur? Erstsendung: 28.11.2018 in SWR/SR

Flamingos am Bodensee, neue Zeckenarten im Schwarzwald oder Lavendelanbau an der Mosel: Der Klimawandel hat schon heute Auswirkungen im Südwesten. Und nach dem heißen Sommer 2018 dürfte auch den letzten Skeptikern klar sein, dass dies alles erst der Vorgeschmack auf die Folgen der bevorstehenden Erderwärmung ist. Was kommt noch auf uns zu? Axel Wagner, Wissenschaftsjournalist und Biologe, macht sich auf zu einer Tour durch den Südwesten, an die Orte, wo der Klimawandel schon sichtbar ist oder wo sich bald Auswirkungen zeigen werden. Er geht auf die Suche nach Gewinnern und Verlierern der Erderwärmung. Wo müssen Menschen der Natur helfen, um im Klimawandel bestehen zu können und wie wirken sich die kommenden Änderungen auf uns Menschen aus?

Axel Wagner präsentiert viele Phänomene, die heute schon spürbar sind, aber sich weiter verstärken werden. So führt der durch die Erderwärmung bedingte vorzeitige Frühlingsbeginn zu einer Verschiebung der Blüte- und Fruchtzeit, nicht nur bei unseren Kulturpflanzen wie Kirsche und Apfel. Insekten aus Südeuropa erobern den Südwesten, Stechmücken treten gleich mehrfach im Jahr als Plage zutage, am Bodensee zeigen sich Vogelarten wie Flamingos. Dafür sind schon heute einige Vögel bei uns ausgestorben, weil es ihnen selbst in den Höhen des Schwarzwalds zu warm geworden ist, wie zum Beispiel der Zitronenzeisig. Der Schneemangel im Winter ist nicht nur ein Problem für den Wintersport, sondern auch für viele Tiere. Die Folgen der längeren Trockenperioden auf unsere Trinkwasserversorgung sind ebenso Thema des Films wie der Rückgang von Fichtenbeständen in unseren Wäldern.

22.00 (VPS 21.45) BW: SWR Aktuell Baden-Württemberg

22.00 (VPS 21.45) RP: SWR Aktuell Rheinland-Pfalz

22.00 (VPS 21.45) SR: aktuell

22.15 (VPS 22.00) Tatort: Die dunkle Seite Fernsehfilm Deutschland 2007 Erstsendung: 06.05.2007 in Das Erste Autor: Xaõ Seffcheque und Jürgen Starbatty

Rollen und Darsteller:

Lena Odenthal____Ulrike Folkerts Mario Kopper____Andreas Hoppe Frau Keller____Annalena Schmidt Anna Lindner____Jeanette Hain Holger Lindner____Wotan Wilke Möhring Maria Wieland____Lisa Kreuzer Alex Vohwinkel____Joachim-Paul Assböck Vera Vohwinkel____Jenny Deimling Benny Wieland____Christoph Luser Ansgar Thiele____Lutz Blochberger Becker-Spusi____Peter Espeloer Pathologe____Mike Buch Direktor Wolf____Wolfgang Hepp und andere Musik: J. J. Gerndt Kamera: Georg Steinweh Szenenbild: Urs Beuter

23.45 (VPS 23.30) Vorstadtweiber Heile Welt Fernsehserie Deutschland 2015 Erstsendung: 05.05.2015 in Das Erste Autor: Uli Brée

Rollen und Darsteller:

Maria Schneider____Gerti Drassl Georg Schneider____Jürgen Maurer Anna Schneider____Gertrud Roll Simon Schneider____Johannes Nussbaum Waltraud Steinberg_Maria Köstlinger Josef Steinberg____Simon Schwarz Caroline Melzer____Martina Ebm Hadrian Melzer____Bernhard Schir Nicoletta Huber____Nina Proll Bertram Selig____Lucas Gregorowicz Sabine Herold____Adina Vetter und andere Musik: Stefan Schrupp Kamera: Eva Testor Regie: Sabine Derflinger Folge 1/10

00.30 (VPS 00.15) Heiter bis tödlich - Alles Klara König der Gartenzwerge Fernsehserie Deutschland 2016 Erstsendung: 31.05.2016 in Das Erste

Rollen und Darsteller:

Klara Degen____Wolke Hegenbarth Paul Kleinert____Felix Eitner Tom "Ollie" Ollenhauer____Christoph Hagen Dittmann Jonas Wolter____Jan Niklas Berg Dr. Gertrud Müller-Dietz____Alexa Maria Surholt Dr. Münster____Jörg Gudzuhn Kati Herrmann____Sophie Lutz Lutz Christoph____Sebastian Achilles Opa Hansen____Jürgen A. Verch Jakob Hansen____Moritz Hoyer Gudrun Jänner____Katarina Gaub Heribert Sondermann____Lutz Blochberger Ilse Sondermann____Regine Hentschel Valentin Kaloschke____Gode Benedix und andere Folge 40

01.20 (VPS 01.55) Okay S.I.R. Sand im Getriebe Fernsehserie Deutschland 1973 Erstsendung: 15.02.1974 in SWR Autor: Hartmut Grund

Rollen und Darsteller:

S.I.R. ____Anneliese Uhlig Biggi____Anita Kupsch Conny ____Monika Peitsch Olsen ____Ivan Desny Tom Mc Donald ____Eberhard Peiker Miller ____Peter Moland Finanzminister Lombias ____Günther Kaufmann und andere Kamera: Hermann Grube Musik: Klaus Doldinger Folge 19/32

01.45 (VPS 02.20) Okay S.I.R. Die Laus im Pelz Fernsehserie Deutschland 1973 Erstsendung: 31.08.1973 in SWR Autor: Georg Althammer und Plym Pahl

Rollen und Darsteller:

S.I.R. ____Anneliese Uhlig Biggi ____Anita Kupsch Conny ____Monika Peitsch 1. Bankräuber Hotte____Gunter Berger 2. Bankräuber Reinhard____Veith von Fürstenberg und andere Kamera: Hermann Gruber, Hans Zinner Musik: Klaus Doldinger Folge 20/32

02.10 (VPS 01.05) Der Nachtkurier meldet.... Der Lockvogel Fernsehserie Deutschland 1966 Erstsendung: 19.03.1966 in SWR/SR Autor: Oliver Storz

Darsteller:

Gig Malzacher Adolf Ziegler Ernst Konstantin Walter Bach Rosemarie Fendel Viktoria Brams Ursula Herwig u. a. Musik: Bert Grund Folge 33/42

02.35 (VPS 01.30) Der Nachtkurier meldet.... Hermann und Dorothea wohlauf Fernsehserie Deutschland 1966 Erstsendung: 02.04.1966 in SWR/SR Autor: Wilfried Schröder

Darsteller:

Gig Malzacher Willi Semmelrogge Ernst Konstantin Walter Bach Rosemarie Fendel Peter Martin Urtel Ludwig Schmid-Wildy u. a. Musik: Bert Grund Folge 34/42

03.00 (VPS 02.45) Commissario Laurenti - Totentanz Spielfilm Deutschland 2009 Erstsendung: 08.01.2009 in Das Erste Autor: Thorsten Näter

Rollen und Darsteller:

Proteo Laurenti____Henry Hübchen Laura Laurenti____Barbara Rudnik Livia Laurenti____Sophia Thomalla Marco Laurenti____Sergej Moya Marietta____Catherine Flemming Antonio Sgubin____Florian Panzner Galvano____Rolf Hoppe Scoglio____Johannes Silberschneider Viktor Drakic____Christopher Buchholz Tatjana Drakic____Ann-Kathrin Kramer Ziva Ravno____Carolina Vera Alba Guerra____Natalia Avelon Damjan Babic____Stephan Grossmann Jozica Babic____Laura Bussani Redakteur____Maurizio Zacchigna und andere Kamera: Wolf Siegelmann Musik: Ludwig Eckmann

04.30 (VPS 04.15) Vorstadtweiber (WH) Heile Welt Fernsehserie Deutschland 2015 Erstsendung: 05.05.2015 in Das Erste Autor: Uli Brée

Rollen und Darsteller:

Maria Schneider____Gerti Drassl Georg Schneider____Jürgen Maurer Anna Schneider____Gertrud Roll Simon Schneider____Johannes Nussbaum Waltraud Steinberg____Maria Köstlinger Josef Steinberg____Simon Schwarz Caroline Melzer____Martina Ebm Hadrian Melzer____Bernhard Schir Nicoletta Huber____Nina Proll Bertram Selig____Lucas Gregorowicz Sabine Herold____Adina Vetter und andere Musik: Stefan Schrupp Kamera: Eva Testor Folge 1/10

05.15 (VPS 05.00) BW+RP: Heiter bis tödlich - Alles Klara (WH) König der Gartenzwerge Fernsehserie Deutschland 2016 Erstsendung: 31.05.2016 in Das Erste

Rollen und Darsteller:

Klara Degen____Wolke Hegenbarth Paul Kleinert____Felix Eitner Tom "Ollie" Ollenhauer____Christoph Hagen Dittmann Jonas Wolter____Jan Niklas Berg Dr. Gertrud Müller-Dietz____Alexa Maria Surholt Dr. Münster____Jörg Gudzuhn Kati Herrmann____Sophie Lutz Lutz Christoph____Sebastian Achilles Opa Hansen____Jürgen A. Verch Jakob Hansen____Moritz Hoyer Gudrun Jänner____Katarina Gaub Heribert Sondermann____Lutz Blochberger Ilse Sondermann____Regine Hentschel Valentin Kaloschke____Gode Benedix und andere Folge 40

05.15 SR: Füller

05.20 SR: aktueller bericht

Donnerstag, 27. Juni 2019 (Woche 26)/25.06.2019

22.45 Kunscht! Kultur im Südwesten

Moderation: Ariane Binder

Pressezeilen:

"SWR Doku Festival" - zwei Frauen sind mit sehr persönlicher Spurensuche für den "Deutschen Dokumentarfilmpreis" nominiert!

"Kunstsphäre Schwäbische Alb" - eine Ausstellung beim inter!m-Festival in Ehingen zeigt, dass große Kunst keine Großstadt braucht!

"ATEM-BERAUBEND" - die Stuttgarter Compagnie geht für ihren neuen Ballettabend bis an ihre Grenzen!

"Corpus Haenslianum" - wie der Schweizer Christoph Hänsli Schrauben, Wurstscheiben oder Lüftungsgitter in Serie malt!

Tanz, Kunst und Blues - ausgewählte Tipps, wo man trotz Hitzewelle ein paar angenehme Stunden verbringen kann!

Dienstag, 02. Juli 2019 (Woche 27)/25.06.2019

18.15 BW+RP: natürlich! Natur und Umwelt im Südwesten

Früher traten Nanda und Jenny im Zirkus auf, jetzt sind die Elefantenkühe im Ruhestand im Karlsruher Zoo. "natürlich!" mit Ulrike Nehbraß will wissen, wie es den beiden alten Damen geht, und hat sie in ihrer "Altersresidenz" besucht. Der Karlsruher Zoo ist Europas erste und einzige "Seniorenresidenz" für asiatische Elefanten und wurde vor Kurzem sogar noch um 2.000 Quadratmeter erweitert. Das macht die Haltung der Tiere nicht einfacher: Nanda ist fast blind und Jenny duldet keine anderen Elefanten neben sich.

Im pfälzischen Landau ist Ulrike Nehrbaß zu Gast in einem "Experimentier-Café". Ein umgebauter Zirkuswagen dient hier als Natur-Labor und ist Ausgangspunkt für Forschungen der Uni Landau an der Queich. Mit selbstgebastelten Messgeräten untersuchen hier Schüler oder Natur-Interessierte mit Hilfe von Wissenschaftlern die Wasserqualität des Flusses. Wie viel CO² kann er speichern? Welche Tiere können hier leben? Wie kann man die Wasserqualität verbessern? Auf all diese Fragen wollen sie Antworten finden.

Außerdem wirft "natürlich!" einen Blick auf das Leben der Gelbbauch-Unken im Südwesten, begibt sich auf die Spur von Plastikmüll in unseren Flüssen und stellt die Highlights der "naturvision" vor - dem Umwelt- und Naturfilm-Festival in Ludwigsburg.

