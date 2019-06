SWR - Südwestrundfunk

Programmhinweise und -änderungen für das SWR Fernsehen von Montag, 24. Juni 2019 (Woche 26) bis Mittwoch, 31. Juli 2019 (Woche 31)

Montag, 24. Juni 2019 (Woche 26)/24.06.2019

18.15 h: SR sendet auch "Mensch Leute", da Brisant zu kurz wäre.

18.15 MENSCH LEUTE

Zwei Engel für ein Hallelujah - ein Pfarrer-Ehepaar wagt den Neuanfang

"strassen stars" werden ohne VT-UT ausgestrahlt!

03.15 strassen stars

Erstsendung: 27.05.2019 in HR Folge 498

Dienstag, 25. Juni 2019 (Woche 26)/24.06.2019

06.00 h: Für SR geänderten Beitrag beachten!

06.00 (VPS 05.59) SR: MENSCH LEUTE (WH von MO)

Mittwoch, 26. Juni 2019 (Woche 26)/24.06.2019

Nachmeldung für BW: Beiträge werden mit VT-UT ausgestrahlt

18.15 (VPS 18.14) BW: SWR extra Vergewaltigung in Freiburg: Der Prozess

Moderation: Sven Rex

18.30 BW: made in Südwest

Geht nicht? Gibt's nicht! - Die Holzbau-Meister aus dem Schwarzwald

Samstag, 29. Juni 2019 (Woche 27)/24.06.2019

18.05 RP: Die SWR-Reportage

Engel mit Föhn und Schere Gratis-Haarschnitt für Wohnungslose

Lena Müller-Pätzold aus Landau ist Friseurmeisterin und eine geflügelte Schere schmückt ihren Arm: das Symbol der Barber Angels. Im normalen Berufsalltag schneidet sie zahlenden Kunden in ihrem Salon die Haare. Doch mindestens einmal im Monat ist sie mit den Barber Angels auf Tour, einem Verein mit über 200 ehrenamtlichen Mitgliedern, die in ganz Deutschland Obdachlosen und Armen kostenlos die Haare schneiden. Bewaffnet mit Schere, Föhn und Rasierapparat verwandeln sie jeden Ort - ob Bahnhof oder Turnhalle - in einen Friseursalon. Neben den schwarzen Lederwesten - ihrem Erkennungsmerkmal - und ihrer Leidenschaft zum Haare schneiden vereint sie ihre Mission: bedürftigen Menschen mit einer neuen Frisur mehr Selbstbewusstsein zu schenken.

Montag, 15. Juli 2019 (Woche 29)/24.06.2019

"strassen stars" werden ohne VT-UT ausgestrahlt!

02.45 strassen stars

Erstsendung: 05.11.2017 in HR Folge 448

Donnerstag, 18. Juli 2019 (Woche 29)/24.06.2019

ab 02.35 h geänderten Programmablauf beachten!

02.35 (VPS 03.20) odysso extra Spuren im Stein - Die Geschichte der Schwäbischen Alb (WH) Erstsendung: 10.02.2018 in SWR/SR

03.20 (VPS 04.05) Der Südwesten von oben (WH) Unsere Wege und Straßen Erstsendung: 26.12.2015 in SWR/SR

04.05 (VPS 02.35) BW+RP: Marktcheck (WH von DI)

04.05 SR: Venetien

Von Belluno nach Chioggia Erstsendung: 30.04.2011 in SR

04.40 SR: Die französische Mosel - Von der Vogesenquelle nach Liverdun (WH) aus der Reihe "Fahr mal hin" Erstsendung: 10.06.2018 in SWR/SR Folge 1/2

04.50 BW+RP: made in Südwest (WH von MI)

05.20 BW+RP: Bekannt im Land (WH von SO) Kunst ist wie Krieg Der Malerfürst Max Slevogt Erstsendung: 30.09.2018 in SWR RP

05.25 SR: aktueller bericht

05.50 BW+RP: Eisenbahn-Romantik

Die Arlbergbahn Erstsendung: 02.08.2015 in SWR/SR

Montag, 22. Juli 2019 (Woche 30)/24.06.2019

"strassen stars" werden ohne VT-UT ausgestrahlt!

02.45 strassen stars

Erstsendung: 16.06.2019 in HR Folge 508

Mittwoch, 31. Juli 2019 (Woche 31)/24.06.2019

18.15 BW: made in Südwest

Ein Dorf macht Musical - Schlossfestspiele Zwingenberg

Ein Dorf tritt an, um den großen Musical-Metropolen Konkurrenz zu machen. Mit wenig Geld, viel Energie und Eigenleistung zeigen die Zwingenberger, was möglich ist, wenn alle mit anpacken - beim Unternehmen Schlossfestspiele.

Zwingenberg ist ein kleines Dorf im romantischen Neckartal. Jedes Jahr im Juli wird es mit seinen Schlossfestspielen zur kleinsten Musicalmetropole Deutschlands und steht Städten wie Stuttgart oder Hamburg in nichts nach - zumindest was die Stars und den Erfolg angeht. Zudem kommen die Schlossfestspiele mit einem Bruchteil des Budgets der großen Musicalmetropolen aus.

Alle Zwingenberger helfen bei den Vorbereitungen mit, ein ganzes Dorf packt an: vom Schreiner über die Feuerwehr bis zu den Dorfbewohnern, die Schlafmöglichkeiten für Darsteller und Laiendarsteller auf der Musicalbühne bereitstellen. Sie alle sind jedes Jahr zwei Monate vor der Premiere im Einsatz, um eine hochprofessionelle Inszenierung auf die Beine zu stellen. Mit dabei sind Intendant Rainer Roos und bekannte Musicalstars. In diesem Jahr gelangt im Schlosshof hoch über Zwingenberg das Artus-Musical "Excalibur" zur Aufführung. Dort stehen nicht nur Musicalstars wie Pia Douwes und Uwe Kröger im Rampenlicht, sondern auch die Leute aus dem Neckartal, die solch ein großes Event möglich machen. Doch weil die Stars erst kurz vorher zu den Proben dazustoßen, herrscht noch zwei Tage vor der Premiere ein buntes Durcheinander. Jetzt zeigt sich, dass bis zum ersten Auftritt noch vieles getan werden muss.

