Ausbildungstag beim SWR in Baden-Baden

Die Berufsvielfalt im größten Medienunternehmen des Südwestens kennenlernen: Das ist für alle Interessierten möglich beim SWR Ausbildungstag im SWR Funkhaus Baden-Baden. Am Samstag, 29. Juni 2019, geben Ausbilder und Auszubildende von 10 bis 15 Uhr Einblicke in die vielfältigen Berufsbilder beim Südwestrundfunk. Mit dem Schulabschluss in der Tasche stellt sich für viele die Frage, ob sie eine Ausbildung oder ein duales Studium beginnen sollen. Beim SWR Ausbildungstag gewähren Auszubildende und ihre Ausbilder Einblicke in die Ausbildung in einem modernen Medienunternehmen und berichten von ihren Erfahrungen beim SWR.

Fast 30 Ausbildungsberufe beim SWR

In fast 30 Ausbildungsberufen beginnen jährlich Auszubildende, Volontäre und duale Studenten mit dem SWR einen neuen Lebensabschnitt. Denn für erfolgreiches Programm sind viele Berufsfelder wichtig. Es braucht nicht nur Journalisten, Moderatoren oder Kameraleute, sondern z. B. auch Informatiker und Kaufleute. Für welche Berufe der SWR noch ausbildet, zeigt der SWR Ausbildungstag.

An Mitmachstationen praktische Einblicke erhalten "Nicht nur zuschauen, sondern auch mitmachen" lautet das Motto beim SWR Ausbildungstag. Ob Mediengestaltung oder Informatik - in verschiedensten Bereichen kann der Nachwuchs sich an den Mitmachstationen selbst ausprobieren und so einen praktischen Einblick in den Beruf bekommen.

Traumberuf in all seinen Facetten erleben Weitere Facetten des jeweiligen Traumberufes können die Besucher bei den verschiedenen fachspezifischen Führungen erleben. Die Ausbilder erklären, welche Arbeitsvorgänge wo erforderlich sind, um am Ende das fertige Produkt zu erhalten, das man sonst nur im Fernsehen und im Internet sieht oder im Radio hört.

Tipps für eine perfekte Bewerbung

Um für ein Bewerbungsgespräch optimal vorbereitet zu sein, gibt es ein spezielles Bewerbertraining in Kooperation mit der Agentur für Arbeit. In der Bewerberwerkstatt geben die Experten hilfreiche Tipps, damit es später auch mit dem Traumberuf klappt.

