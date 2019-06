SWR - Südwestrundfunk

Unfallgefahr und Müllberge: Was tun gegen wildparkende LKW?

"Zur Sache Rheinland-Pfalz!" am 13.6.2019, 20:15 Uhr, SWR Fernsehen

Fehlende LKW-Stellplätze bringen immer mehr Fahrer dazu, in Wohngebieten zu rasten und zu übernachten. Was tun gegen die "Wildparker"? Darüber berichtet das landespolitische Magazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz" des SWR Fernsehens am Donnerstag, 13. Juni 2019, ab 20:15 Uhr.

Kurt und Elli Schillinger in Stromberg hoffen seit Jahren auf Hilfe. Einen ganzen Ordner füllen inzwischen die Fotos wild parkender Lastwagen rund um Haus und Grundstück. Viele Bewohner in den Kommunen entlang der A61 beklagen sich inzwischen über die LKW-Fahrer, die sich in Wohn- und Gewerbegebieten Plätze zum Rasten und Übernachten suchen. Dabei ist es meist die pure Not, die die Fahrer in die Wohn- und Gewerbegebiete zwingt. Allein in Rheinland-Pfalz fehlen 1.500 LKW-Parkplätze, schätzen Experten. Längst wächst auf den überfüllten Rasthöfen und in den Wohngebieten die Unfallgefahr. "Zur Sache Rheinland-Pfalz"-Reporterin Kathrin Lindemann über verzweifelte Fahrer und betroffene Bürger, die den Druck auf die Politik jetzt deutlich verstärken.

Moderation: Britta Krane

Weitere Themen der Sendung:

- Diskussion um Spitzenkandidatur in der CDU - Wer nimmt es mit Malu Dreyer auf? - Ärger über Mittelrheinbahn: Zugausfälle machen Pendlern, Schülern und Eltern das Leben schwer - Zur Sache-PIN: Warum gibt es eigentlich zu wenige Lok-Führer? - Zur Sache will's wissen: Nachhaltiger und fairer Kleiderkauf - Jetzt wird's ernst: Comic-Julia und der Trend zur Hysterie

"Zur Sache Rheinland-Pfalz!" Das SWR-Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet über die Themen, die das Land bewegen. Vor-Ort-Reportagen, Hintergrundfilme, Studiointerviews und Satirebeiträge lassen politische Zusammenhänge verständlich werden.

Mediathek: Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und deren einzelne Beiträge auf www.SWRmediathek.de und www.SWR.de/zur-sache-rheinland-pfalz.de zu sehen.

