SWR - Südwestrundfunk

Schwerpunkt "SWR Bahnreport"

Im SWR Fernsehen, SWR Hörfunk und im Internet

Video-Infos

Download

Stuttgart (ots)

Vom 17. bis 19. Juni im SWR Fernsehen, SWR Hörfunk und unter www.SWR.de/bahnreport

Zu spät, zu voll, zu teuer und doch geht es nicht ohne die Bahn. Mittlerweile hat Bahnfahren das Wetter als tägliches Gesprächsthema abgelöst. Warum funktioniert der Verkehr auf der Schiene oft nicht reibungslos? Dieser Frage geht der Südwestrundfunk (SWR) in einem dreitägigen, multimedialen Schwerpunkt nach. Die SWR Datenjournalisten haben zum Beispiel über Wochen Verspätungen und ihre Ursachen an sieben Bahnhöfen dokumentiert. Außerdem können Zuschauerinnen und Zuschauer in der 24-Stunden-Reportage "Zug um Zug" (19.6.) miterleben, was sich hinter den Kulissen des Karlsruher Hauptbahnhofs abspielt. Der SWR Bahnreport, vom 17. bis 19. Juni im SWR Fernsehen, SWR Hörfunk und unter www.SWR.de/bahnreport.

SWR Fernsehen: Warum können es andere besser?

Der Themenabend am 19. Juni zeigt die Bahn im Spannungsfeld zwischen Wirtschaft und Gesellschaft: Die 45-minütige Dokumentation "betrifft: Der Bahnreport - was läuft hier schief?" beleuchtet die Fehler von Politik und Bahn und geht der Frage nach: Warum kann es die Schweiz besser? Im SWR Bürgertalk "mal ehrlich ... wer fährt noch auf die Bahn ab?" diskutieren Betroffene mit Politikerinnen und Politikern sowie Bahnvertretern über die Verkehrspolitik. Die Reportage "Zug um Zug" zeigt am Beispiel des Karlsruher Hauptbahnhofs, wie komplex das Räderwerk ist, das einen Großbahnhof am Laufen hält. Außerdem klärt "Marktcheck" (18.6.) über die Rechte von Bahnkunden auf, "Kaffee oder Tee" (17.6.) stellt einen Pendler vor, der Bahndurchsagen aufzeichnet und auch die "Landesschau Baden-Württemberg" und die "Landesschau Rheinland-Pfalz" blicken auf die Bahn.

SWR Hörfunk: Bahnhöfe, Pendler und Hyperloop

Auch bei SWR1 Rheinland-Pfalz dreht sich drei Tage lang alles um die Bahn: In den "Bahngeschichten" (17.6.) kommen Pendler und Schaffner zu Wort und unter dem Motto "Bahnhöfe" (18.6.) stehen verschiedene Stationen auf dem Prüfstand: Welcher Bahnhof ist besonders schön, welcher nicht und gibt es tatsächlich Bahnhöfe ohne Toiletten? Am dritten Thementag (19.6.) geht es um die "Probleme der Bahn", unter anderem bei Service, Preisen und Tickets. SWR2 beschreibt, was nach der Schiene kommt: der Hyperloop. SWR3 erklärt, wie man am günstigsten an Bahntickets kommt. Außerdem können Hörerinnen und Hörer ihre Fragen an Bahnchef Richard Lutz stellen. Pendlerschicksale sind das Thema von SWR4.

SWR online: Auto oder Schiene?

Eine Umfrage von Infratest dimap will von Bahnfahrern im Südwesten wissen, wie zufrieden sie mit der Bahn sind und ob sie eine Verkehrspolitik wollen, die mehr auf die Schiene setzt als auf das Auto. Die Ergebnisse der Umfrage können ab 17. Juni unter www.SWR.de/bahnreport abgerufen werden. Hier finden sich auch viele Informationen und Tipps, was man beim Bahnfahren beachten sollte.

Schöne Bahngeschichten

Bei allem Frust über den Schienenverkehr lassen sich auch schöne Bahngeschichten erzählen. Zum Beispiel über das Paar, das sich in der Bahn bei einer Vollbremsung kennengelernt hat oder über die Pendlergruppe, die die Bahn inzwischen zu einem festen Freundeskreis zusammengeschweißt hat.

Schwerpunkt "SWR Bahnreport" 17. bis 19. Juni 2019 im SWR Fernsehen, SWR Hörfunk und unter www.SWR.de/bahnreport

Dokumentationen, Filme und Feature sind am Vortrag der Ausstrahlung, aktuelle Beiträge und Sendungen nach der Ausstrahlung unter www.ARDmediathek.de zu finden.

Fotos über ARD-Foto.de

Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter www.SWR.de/kommunikation.

Pressekontakt:

SWR Pressestelle Stuttgart, 0711 929 11030, kommunikation@SWR.de

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell