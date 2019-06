SWR - Südwestrundfunk

Marie von Waldburg bei "Talk am See mit Gaby Hauptmann"

Bild-Infos

Download

Konstanz (ots)

Weitere Gäste in "Talk am See mit Gaby Hauptmann" sind u. a. Ulrich Kienzle und seine Frau Ilse sowie Nadine Berneis / Samstag, 8. Juni 2019, 23:15 Uhr im SWR Fernsehen

Zur fünften Ausgabe von "Talk am See" begrüßt Autorin und Journalistin Gaby Hauptmann diesmal Society-Reporterin Marie von Waldburg, Herzenswunsch-Erfüller Dirk Beyer, TV-Journalist Ulrich Kienzle und seine Frau Ilse sowie die amtierende "Miss Germany" Nadine Berneis. Mit ihren Gästen spricht Gaby Hauptmann über alles, was den Südwesten Deutschlands in dieser Woche bewegt hat. Eine spannende Runde teilt ihre Erfahrungen, Meinungen und besondere Erlebnisse mit dem Publikum. Zu sehen ist die neue Folge der TV-Sendung "Talk am See mit Gaby Hauptmann" am Samstag, 8. Juni, 23:15 Uhr im SWR Fernsehen. Die Sendung wird jeweils freitags, am Vortag, aufgezeichnet.

Marie von Waldburg

Die Society-Reporterin Marie von Waldburg gilt als die "Königin des Boulevards" und berichtet aktuell über die Hochzeit von Grace Kellys Enkelin Charlotte Casiraghi. In den vergangenen Jahrzehnten als Journalistin hat sie bereits viele prominente Persönlichkeiten getroffen.

Dirk Beyer

Ob einen Ausflug ans Meer, ins Fußballstadion oder in die Berge - Dirk Meyer und sein Team des Arbeiter-Samariter-Bundes Rheinland-Pfalz (ASB) erfüllen ehrenamtlich die letzten Wünsche von schwer kranken Menschen. Mit einem speziell umgebauten Wünschewagen können die Patienten in ihrer letzten Lebensphase an ihre Sehnsuchtsorte gebracht werden.

Ulrich Kienzle und seine Frau Ilse

Sie feierten bereits Goldene Hochzeit und erlebten gemeinsam viele große Abenteuer: Während TV-Journalist und Nahostexperte Ulrich Kienzle aus den Krisengebieten berichtete, gab seine Frau Ilse Deutschunterricht im zerbombten Beirut.

Nadine Berneis

Üblicherweise ist Nadine Berneis als Polizistin mit Herz und Seele in Stuttgart tätig. Derzeit pausiert sie jedoch ein Jahr lang ihren Job, um sich auf eine neue Herausforderung konzentrieren zu können: Vor wenigen Monaten gewann sie die Wahl zur "Miss Germany".

Sendung

"Talk am See mit Gaby Hauptmann", Samstag, 8. Juni 2019, 23:15 Uhr, SWR Fernsehen - weitere Folgen jeweils am Samstagabend

Infos und weiterführende Links zur Sendung unter: http://swr.li/swrfernsehen-talk-am-see-marie-von-waldburg-2019

Fotos unter www.ARD-foto.de

Pressekontakt: Grit Krüger, Telefon 07221 929 22285, grit.krueger@swr.de

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell