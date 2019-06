SWR - Südwestrundfunk

Programmhinweise und -änderungen für das SWR Fernsehen von Dienstag, 04. Juni 2019 (Woche 23) bis Dienstag, 11. Juni 2019 (Woche 24)

Dienstag, 04. Juni 2019 (Woche 23)/03.06.2019

20.15 Marktcheck

Induktionsherde - eine unterschätzte Gefahr? Mehr als die Hälfte aller neu gekauften Herde sind mittlerweile Induktionsherde, die elektromagnetische Felder produzieren. Deren Auswirkungen auf den menschlichen Körper seien noch nicht umfassend erforscht, warnen Experten. Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt Vorsichtsmaßnahmen für Schwangere, Immungeschwächte und Menschen mit Herzschrittmachern. Wissen das die Verbraucherinnen und Verbraucher? Weisen Küchenstudios darauf hin? Wie schätzen Fachleute die Gefährdung ein?

Versorgungsausgleich - wie man seine Rente retten kann: Bei einer Scheidung machen Paare in der Regel einen Versorgungsausgleich, bei dem die Rentenansprüche gegeneinander verrechnet werden. Hunderttausende Betroffene hätten ein Recht auf eine höhere Rente, doch die wenigsten wissen es. Oft geht es um mehrere hundert Euro im Monat, die die Lebensqualität vieler Menschen erheblich verbessern könnten.

Test: Flip-Flops - welche sind die besten? Im Sommer sind sie an den Füßen kaum wegzudenken: Flip-Flops sind bequem, unkompliziert und man kann sie zu allem tragen. Doch bei Preis und Komfort gibt es große Unterschiede. Welche Flip-Flops sind empfehlenswert und wie sieht es mit Schadstoffen aus?

"Marktcheck" räumt auf - so bekommt man die Garage leer: Aufräumcoach Angela Ludwig ist wieder unterwegs. Diesmal hilft sie einer Familie in Wallhausen bei Bad Kreuznach ihre Garage aufzuräumen. Die bietet eigentlich Platz für vier Autos, ist aber so voll, dass nur noch ein Fahrzeug hineinpasst. Der Aufräumcoach kümmert sich darum, wie man Ordnung schafft, was raus muss und vor allem auch wohin.

Wenn das Knie Probleme macht - operieren oder nicht? Etwa die Hälfte aller Menschen haben im höheren Alter Probleme mit dem Knie. Der häufigste Grund sind Abnutzungserscheinungen. Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es? Muss es immer gleich eine Operation sein? Soll das Bein bewegt oder geschont werden? Wie kann man Knieproblemen vorbeugen?

Samstag, 08. Juni 2019 (Woche 24)/03.06.2019

18.05 RP: Die SWR-Reportage

Mit Hochdruck in die Tiefe Die Kanalmänner von Speyer Erstsendung: 28.04.2018 in SWR RP

Es ist eine Stadt unter der Stadt: 220 Kilometer Kanäle durchziehen die Speyrer Unterwelt. Über acht Millionen Kubikmeter Abwasser aus Privathaushalten und Industrie fließen jährlich hindurch. Rund 5.000 Schächte führen nach oben. Ein gewaltiges System, das für die allermeisten Speyrer buchstäblich im Dunkeln bleibt. Tesic Vendran und sein Team kennen sich dort unten aber mindestens genauso gut aus wie oben am Tageslicht. Die vier Kanalreiniger öffnen täglich bis zu 20 Gullideckel. Jeder mit einem Gewicht von um die 90 Kilo. In der Regel pumpen sie das Abwasser dann mit Hochdruck durch ihr Spülfahrzeug, eine Art rollende Kläranlage. Und fördern dabei auch so manche Überraschung zu Tage. Nicht immer aber reicht das - dann müssen die Männer selbst hinuntersteigen, bis zu acht Meter in die Tiefe. Da kann dann schnell die Luft knapp werden und die Situation brenzlig. Deshalb müssen sich die vier Kanalmänner blind aufeinander verlassen können.

Dienstag, 11. Juni 2019 (Woche 24)/03.06.2019

Tagestipp

22.55 SWR3 Comedy Festival Tobias Mann, Tahnee und Eure Mütter Folge 2/4

SWR3 Comedy Festival 2019 - mit Tobias Mann, Tahnee und Eure Mütter

Einmal im Jahr wird das beschauliche Bad Dürkheim in Rheinland-Pfalz zur Comedy-Hochburg. Beim SWR3 Comedy Festival treten Comedy-Profis wie Bernhard Hoëcker, Tahnee, Tobias Mann oder Eure Mütter neben den besten Newcomern der Szene auf. Das SWR Fernsehen zeigt die Höhepunkte der Auftritte vom diesjährigen Festival. Heute mit den Highlights von: Tobias Mann, Tahnee und Eure Mütter.

Tobias Mann: Manche bezeichnen ihn als "Hochgeschwindigkeitskabarettisten": Tobias Mann regt sich einfach gerne und ausgiebig auf. Die Zeiten lassen ihm aber auch kaum eine andere Wahl, von Politik bis Popkultur, mal schimpfend, mal singend, nimmt der Mainzer Komiker, Satiriker und Sänger das Zeitgeschehen kritisch unter die Lupe. In seinem mittlerweile sechsten Bühnenprogramm so virtuos wie im TV mit der eigenen Sendung "Mann, Sieber!". In Bad Dürkheim analysiert er eindrucksvoll, wie eine Diskussion in den Kommentarspalten des Internets in kürzester Zeit eskalieren kann.

Tahnee: Sie ist ein echtes Allround-Talent: Tahnee begeistert mit klassischem Stand-up und virtuosen Parodien, ihre Stimme ist wandelbar wie ein Chamäleon. Sie räumt auf mit billigen Klischees und schrägen Frauenbildern im Fernsehen, das Motto der Kölnerin: Hier gibt's romantisch auf die Fresse. Bei ihrem umjubelten Auftritt in Bad Dürkheim widmet sie sich Dorf-Phänomenen wie "Tonnenbuch" und "Rollo-Dienst", aber auch TV-Persönlichkeiten wie Heidi Klum und Helene Fischer sind vor ihr nicht sicher.

Eure Mütter: Das Stuttgarter Comedy-Trio "Eure Mütter" ist eine Institution: Andi, Don und Matze kennen sich schon seit der Schulzeit, mit ihren Auftritten bringen sie seit mittlerweile 20 Jahren verlässlich die Hallen der Republik zum Toben. Sie schreiben alle ihre Sketche und Songs selbst, in ihrem aktuellen Programm "Ich find ja die Alten geil - Der heiße Scheiß aus den Jahren 1999 bis 2010" zeigen sie nun das Beste aus den vergangenen Shows. Inklusive der fast schon kultisch verehrten Übertragung der Endausscheidung im Synchron-Haarewaschen.

Freitag, 05. Juli 2019 (Woche 27)/03.06.2019

22.00 h: Nachgeliefertes Thema beachten!

22.00 Nachtcafé

Die SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Für meine Überzeugung

Freitag, 12. Juli 2019 (Woche 28)/03.06.2019

23.30 Krause kommt! Fritz Wepper

Wer würde nicht gerne einmal bei einem prominenten Menschen übernachten? Wie leben die Stars, wenn die Kameras aus sind und der Alltag auch bei ihnen einkehrt? Ist ein Leben in und mit der Öffentlichkeit wirklich so spannend und glamourös wie man es sich vorstellt? Aufgepasst, liebe Promis, denn "Krause kommt!" in dieser Folge zum beliebten Schauspieler Fritz Wepper nach Landshut.

Zwei Tage der besonderen Art warten wieder auf Moderator Pierre M. Krause. Mit Geschenken und vielen Fragen im Gepäck quartiert er sich dieses Mal im Hotel-Nebenzimmer von Fritz Wepper ein. Denn das ist Weppers zweite Heimat, dort verbringt er seit Jahrzehnten viele Wochen im Jahr - immer dann, wenn er für "Um Himmels Willen" als Hauptdarsteller vor der Kamera steht.

Fritz Wepper zeigt Pierre M. Krause das Filmset, seinen Lieblingsitaliener und gibt ihm eine Einführung ins Fliegenfischen. Pierre erfährt, wer Weppers Hollywoodkarriere verhinderte, von der letzten Begegnung mit seinem Vater und wie es um das Verhältnis zu seinem Schauspielerkollegen und Bruder Elmar Wepper steht. Auch von seiner schweren Erkrankung und seinem turbulenten Privatleben erzählt der Schauspieler ganz offen, bevor der Besuch gemütlich auf der Münchner Wiesn bei einer Mass Bier ausklingt.

