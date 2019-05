SWR - Südwestrundfunk

Programmhinweise und -änderungen für das SWR Fernsehen von Samstag, 01. Juni 2019 (Woche 23) bis Freitag, 12. Juli 2019 (Woche 28)

Samstag, 01. Juni 2019 (Woche 23)/31.05.2019

17.30 Essgeschichten

Kühle Versuchung Von der Kunst, Eis zu machen Erstsendung: 16.10.2017 in SWR RP

Ungefähr 110 Kugeln Speiseeis isst jeder Deutsche im Schnitt pro Jahr und am liebsten Schoko, Vanille und Erdbeere. Aber jedes Jahr wieder experimentieren Eismacher an ganz neuen Sorten und wollen für ihre ungewöhnlichen Kreationen bei der Eis-Weltmeisterschaft Preise erringen: So zum Beispiel Gianni Toldo aus Kirn, der sein italienisches Eis noch ganz traditionell im Familienbetrieb herstellt und für die Eis-WM monatelang an einer neuen Fruchteissorte getüftelt hat. Eis und Italien: Gehört das in Deutschlands Eisdielen immer noch zusammen? Eis - ist das wirklich immer noch eine italienische und männliche Spezialität? Bei der Mainzer Eisfirma "N'Eis" mitnichten: Hier stehen zwei sympathische Frauen für die neue Generation der Eismacher in Deutschland und die ist zunehmend weiblich.

Man kann die beiden Mainzerinnen ruhig als Fräuleinwunder bezeichnen, denn ihre Eis-Firma ist eines der bemerkenswertesten Start-up-Unternehmen der letzten Jahre: Der Zwei-Frau-Betrieb von "N'Eis" in Mainz hat sich von einer kleinen Eisdiele zu einem großen Unternehmen gemausert: Innerhalb von vier Jahren wurden die ehemaligen Studentinnen Julia von Dreusche und Anke Carduck zu Chefinnnen von über hundert Mitarbeitern - und das alles mit der kühlen Versuchung Eis. Ihr Erfolgsrezept: Regionale und natürliche Zutaten, innovative Sorten und stets in den sozialen Medien präsent sein. In unseren "Essgeschichten" geht es diesmal um die neuesten Trends rund um die kühle Versuchung.

Sonntag, 23. Juni 2019 (Woche 26)/31.05.2019

14.25 h + 15.55 h: Verschiebung der Sendungen wegen der Längen.

14.25 (VPS 14.30) Keine Zeit für Träume Fernsehfilm Deutschland/Österreich 2014 Erstsendung: 12.03.2014 in Das Erste Autor: Regine Bielefeldt

Rollen und Darsteller:

Kathrin____Anne Kim Sarnau Roman____Harald Schrott Merle____Greta Bohacek Lea____Stella Kunkat Hedy____Petra Kelling Sarah____Nina Weniger Kinderpsychologin____Irene Rindje Kinderarzt____Uwe Jellinek und andere Musik: Fabian Römer____ Kamera: Christof Wahl

Tagestipp

15.55 (VPS 16.00) Bundesgartenschau Heilbronn

Moderation: Sonja Schrecklein und Michael Antwerpes

18.00 BW: SWR Aktuell Baden-Württemberg mit Dreiland Aktuell

Sonntag, 30. Juni 2019 (Woche 27)/31.05.2019

18.45 BW: Treffpunkt

Ihringer Weintage

Die Weintage in Ihringen am Kaiserstuhl gehören zu den schönsten Weinfesten in einer der traditionsreichsten Weingegenden des Landes. Wo Deutschland am wärmsten ist, wird an einer fast 800 Meter langen Weintheke und in einladenden Winzerhöfen gefeiert. "Treffpunkt" ist bei der Winzerolympiade, bei der Weinlese oder beim Kochen

auf badisch dabei.

Freitag, 12. Juli 2019 (Woche 28)/31.05.2019

23.30 Krause kommt! Fritz Wepper

Wer würde nicht gerne einmal bei einem prominenten Menschen übernachten? Wie leben die Stars, wenn die Kameras aus sind und der Alltag auch bei ihnen einkehrt? Ist ein Leben in und mit der Öffentlichkeit wirklich so spannend und glamourös wie man es sich vorstellt? Aufgepasst, liebe Promis, denn: "Krause kommt!"

In dieser Folge zum beliebten Schauspieler Fritz Wepper nach Landshut. Zwei Tage der besonderen Art warten wieder auf Moderator Pierre M. Krause. Mit Geschenken und vielen Fragen im Gepäck quartiert er sich dieses Mal im Hotel-Nebenzimmer von Fritz Wepper ein. Denn hier ist Weppers zweite Heimat, hier verbringt er seit Jahrzehnten viele Wochen im Jahr - immer dann, wenn er hier als Hauptdarsteller vor der Kamera steht.

Fritz Wepper zeigt Pierre M. Krause das Filmset, seinen Lieblingsitaliener und gibt ihm eine Einführung ins Fliegenfischen. Pierre erfährt, wer Weppers Hollywoodkarriere verhinderte, von der letzten Begegnung mit seinem Vater und wie es um das Verhältnis zu seinem Schauspielerkollegen und Bruder Elmar Wepper steht. Auch von seiner schweren Erkrankung und seinem turbulenten Privatleben erzählt der Schauspieler ganz offen.

Der Besuch klingt gemütlich in München auf der Wiesn bei einer Mass Bier aus. "Um Himmels Willen!"

