SWR - Südwestrundfunk

Programmhinweise und -änderungen für das SWR Fernsehen von Montag, 27. Mai 2019 (Woche 22) bis Freitag, 05. Juli 2019 (Woche 27)

Baden-Baden (ots)

Montag, 27. Mai 2019 (Woche 22)/27.05.2019

03.45 h: Sendung wird ohne Videotext-Untertitel ausgestrahlt!

03.45 Dings vom Dach

Die Rateshow um geheimnisvolle Gegenstände Erstsendung: 26.05.2019 in HR

Moderation: Sven Lorig

Rateteam: Ole Lehmann, Anna Planken, Sonya Kraus, Lutz van der Horst Folge 413

Dienstag, 28. Mai 2019 (Woche 22)/27.05.2019

Tagestipp

20.15 Marktcheck

Moderation Hendrike Brenninkmeyer

Erdbeeren vom Discounter

Rund 3,2 Kilo Erdbeeren konsumiert jeder Deutsche durchschnittlich pro Jahr. "Marktcheck" checkt das Preis-Leistungs-Verhältnis der Erdbeeren aus dem Discounter. Wie schneiden sie im Vergleich zu Früchten aus dem Supermarkt oder direkt vom Erzeuger ab? Außerdem prüfen ein Lebensmittellabor die Pestizidbelastung und Passanten in Heidelberg den Geschmack. Das SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck" berichtet am Dienstag, 28. Mai 2019, 20:15 Uhr, im SWR Fernsehen.

Weitere Themen der Sendung:

Immobilienkauf - was tun gegen Schadstoffe?

Der Immobilienboom sorgt dafür, dass auch viele ältere Häuser oder Wohnungen zum Verkauf stehen. Doch Vorsicht: Viele heute als gesundheitsschädlich eingestufte Stoffe wie Asbest oder diverse Lösungsmittel wurden noch vor wenigen Jahren standardmäßig für den Hausbau verwendet. Diese Schadstoffe können bei Renovierungsarbeiten freigesetzt werden. Das mussten auch "Marktcheck"-Zuschauer aus der Nähe von Kaiserslautern erfahren. Was kann man in einem solchen Fall tun?

Arztbesuch - welche Rechte haben Patienten?

Welche zusätzlichen, privat zu bezahlenden Behandlungskosten oder Gebühren beim Arzt sind zulässig? Haben Patient*innen Anspruch auf ihre Krankenakte? Wie lange sollte die Wartezeit in einer Praxis maximal sein und welche Folgen hat ein nicht wahrgenommener Termin? "Markcheck"-Rechtsexperte Karl-Dieter Möller gibt Tipps und Hinweise.

Rasierklingen - welche schneiden besser?

Markenrasierer oder Klingen vom Discounter - das ist bei einer Nassrasur oft die Frage. Rasieren teure Produkte tatsächlich gründlicher? Wo liegen die Unterschiede zwischen billig und teuer? Experten testen Billig- und Markenrasierer, ein Labor die Qualität der Klingen.

E-Autos - wie laut müssen sie sein?

E-Autos fahren nahezu geräuschlos. Um Unfallgefahren zu vermeiden, müssen neue Fahrzeuge ab Juli lauter werden. Das schreibt eine EU-Verordnung vor. Wie gefährlich sind die leisen E-Autos wirklich? Student*innen prüfen auf einem Testgelände, wann sie ein E-Auto hören und wie viel schneller die Reaktionszeit bei einem Benziner ist.

Grillen - Reinigung mit Hausmitteln

Praxistest in der WG: Lässt sich der Rost des Grills mit Hausmitteln wie Alufolie oder Zeitung schnell und gründlich reinigen?

"Marktcheck"

Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck". Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung jeden Dienstag um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen. Informationen unter www.SWR.de/marktcheck <http://www.SWR.de/marktcheck>.

Sendungen und Beiträge sind nach der Ausstrahlung unter www.SWR.de/marktcheck <http://www.SWR.de/marktcheck>, auf Youtube unter www.youtube.com/marktcheck <http://www.youtube.com/marktcheck> und unter www.facebook.com/marktcheck <http://www.facebook.com/marktcheck> zu sehen.

Sonntag, 02. Juni 2019 (Woche 23)/27.05.2019

18.45 BW: Treffpunkt

Erdbeerfest Oberkirch

Erdbeer-Spargelsalat, Schokoerdbeeren, Erdbeerbowle - beim Erdbeerfest in Oberkirch gibt es Erdbeeren satt in außergewöhnlicher Zubereitungsform. Die Innenstadt verwandelt sich in ein Erdbeermekka, wo mit der Frühjahrsfrucht live gekocht wird. Hier entsteht auch ein besonderes Destillat, ein Erdbeerchililikör. "Treffpunkt" zeigt, wie man Erdbeermarmelade kocht und eine Erdbeertorte bäckt. Außerdem erfährt man alles Wissenswerte zu dieser herrlichen Frucht.

Donnerstag, 06. Juni 2019 (Woche 23)/27.05.2019

20.15 h: Für SR Zusatz im Sendetitel, nachgelieferten Untertitel und Erstsende-Datum beachten!

20.15 SR: SAAR3 extra

Hinter den Kulissen der politischen Macht Menschen in saarländischen Ministerien und im Landtag Erstsendung: 07.03.2019 in SR

04.40 h: Für SR Zusatz im Sendetitel / nachgelieferten Untertitel und Erstsende-Datum beachten!

04.40 SR: SAAR3 extra (WH) Hinter den Kulissen der politischen Macht Menschen in saarländischen Ministerien und im Landtag Erstsendung: 07.03.2019 in SR

Sonntag, 09. Juni 2019 (Woche 24)/27.05.2019

Zwischen 17.15 h und 19.15 h: Für SR geänderten Programmablauf beachten!

17.15 SR: sportarena extra

Pfingstsportfest Rehlingen

18.00 SR: aktuell

18.05 (VPS 17.15) SR: sportarena extra Pfingstsportfest Rehlingen

19.15 Die Fallers - Die SWR Schwarzwaldserie Deutschland 2019 So ein Käse! Autor: Lieselotte Kinskofer

Mit Wolfgang Hepp, Ursula Cantieni, Peter Schell u.a. Folge 1018

Dienstag, 11. Juni 2019 (Woche 24)/27.05.2019

22.55 h + 03.35 h: Nachgelieferten Untertitel beachten!

Tagestipp

22.55 SWR3 Comedy Festival Tobias Mann, Tahnee und Eure Mütter Folge 2/4

03.35 SWR3 Comedy Festival (WH) Tobias Mann, Tahnee und Eure Mütter Folge 2/4

5.20 h: Für BW + RP nachgelieferten Untertitel beachten!

05.20 BW+RP: SWR3 Comedy Festival (WH) Tobias Mann, Tahnee und Eure Mütter Folge 2/4

Donnerstag, 13. Juni 2019 (Woche 24)/27.05.2019

Sendung wird mit Videotext-Untertitel ausgestrahlt!

18.15 BW: Oma kocht am besten

Buddhistisches Zehnerlei

Freitag, 14. Juni 2019 (Woche 24)/27.05.2019

Sendungen werden mit Videotext-Untertitelung ausgestrahlt!

07.35 BW+RP: Oma kocht am besten (WH von DO)

18.15 BW+RP: Fahr mal hin

Im Kleinen ganz groß Der Kleine Odenwald

Samstag, 15. Juni 2019 (Woche 25)/27.05.2019

10.00 h + 10.40 h: Für SR korrigierte Sendezeiten beachten!

10.00 (VPS 10.05) SR: aktueller bericht (WH von FR) Von der Veranstaltung 'SR Fernsehen vor Ort' in Riegelsberg

10.40 (VPS 10.00) SR: das saarlandwetter (WH von FR) Von der Veranstaltung 'SR Fernsehen vor Ort' in Riegelsberg

Sonntag, 16. Juni 2019 (Woche 25)/27.05.2019

Sendungen werden mit Videotext-Untertitelung ausgestrahlt!

16.00 (VPS 13.00) Die SWR Zeitreise - Juni 1969 Nachrichten von damals

Tagestipp

17.15 Peter-und-Paul-Fest in Bretten - Zeitreise ins Mittelalter

02.15 h +.05.00 h: Nachgelieferten Untertitel beachten!

02.15 SWR3 Comedy Festival (WH von DI) Tobias Mann, Tahnee und Eure Mütter Folge 2/4

05.00 SWR3 Comedy Festival (WH von DI) Tobias Mann, Tahnee und Eure Mütter Folge 2/4

Montag, 17. Juni 2019 (Woche 25)/27.05.2019

Sendung wird mit Videotext-Untertitel ausgestrahlt!

18.15 BW: MENSCH LEUTE

Der Königinnenzüchter - Leo Famulla und seine sanften Bienen Erstsendung: 29.10.2018 in SWR BW

Dienstag, 18. Juni 2019 (Woche 25)/27.05.2019

Sendungen werden mit Videotext-Untertitelung ausgestrahlt!

22.00 Familie Heinz Becker

Hilde fährt in Kur Erstsendung: 23.01.1996 in Das Erste

22.30 Familie Heinz Becker

Der 1. Preis Erstsendung: 30.01.1996 in Das Erste

23.00 SWR3 Comedy Festival

Folge 3/4

03.25 SWR3 Comedy Festival (WH) Folge 3/4

05.25 BW+RP: SWR3 Comedy Festival (WH) Folge 3/4

Donnerstag, 20. Juni 2019 (Woche 25)/27.05.2019

Sendungen werden mit Videotext-Untertitelung ausgestrahlt!

13.50 Wer weiss denn sowas? mit Kai Pflaume Erstsendung: 14.11.2018 in Das Erste Folge 334

18.05 BW: Annettes Tag mit Marc Marshall

18.05 RP: Die SWR-Reportage

Lottis großer Augenblick - Kampf gegen den Grünen Star Erstsendung: 22.09.2018 in SWR RP

18.15 RP: Marktfrisch in Ludwigshafen

18.45 RP: Familienurlaub, Klassenfahrt und Co. - Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz

Freitag, 21. Juni 2019 (Woche 25)/27.05.2019

Sendung wird mit Videotext-Untertitel ausgestrahlt!

06.30 Familienurlaub, Klassenfahrt und Co. - Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz (WH von DO) Erstsendung: 20.06.2019

Samstag, 22. Juni 2019 (Woche 26)/27.05.2019

Sendung wird mit Videotext-Untertitel ausgestrahlt!

13.30 Das Experiment (WH von DI) Stadt Land Frust Erstsendung: 19.09.2018 in WDR

Sonntag, 23. Juni 2019 (Woche 26)/27.05.2019

Sendungen werden mit Videotext-Untertitelung ausgestrahlt!

01.25 Mitternachtsspitzen

Erstsendung: 25.05.2019 in WDR

02.25 SWR3 Comedy Festival (WH von DI) Folge 3/4

03.40 Mitternachtsspitzen (WH) Erstsendung: 25.05.2019 in WDR

05.25 SWR3 Comedy Festival (WH von DI) Folge 3/4

Dienstag, 25. Juni 2019 (Woche 26)/27.05.2019

Sendungen werden mit Videotext-Untertitelung ausgestrahlt!

21.00 Das Experiment

Retrohype - War früher alles besser? Erstsendung: 26.09.2018 in WDR

22.00 Familie Heinz Becker

Die Autopanne Erstsendung: 06.02.1996 in Das Erste

22.30 Familie Heinz Becker

Die neue Küche Erstsendung: 13.02.1996 in Das Erste

23.00 SWR3 Comedy Festival

Folge 4/4

00.55 Familie Heinz Becker (WH) Die Autopanne Erstsendung: 06.02.1996 in Das Erste

01.25 Familie Heinz Becker (WH) Die neue Küche Erstsendung: 13.02.1996 in Das Erste

03.25 SWR3 Comedy Festival (WH) Folge 4/4

05.25 BW+RP: SWR3 Comedy Festival (WH) Folge 4/4

Donnerstag, 27. Juni 2019 (Woche 26)/27.05.2019

Sendung wird mit Videotext-Untertitel ausgestrahlt!

18.15 BW: Oma kocht am besten

Herren und Damen

Freitag, 28. Juni 2019 (Woche 26)/27.05.2019

Sendungen werden mit Videotext-Untertitelung ausgestrahlt!

07.35 BW+RP: Oma kocht am besten (WH von DO)

18.15 BW+RP: Fahr mal hin

Grenz-Erfahrungen Zwischen Plittersdorf und Straßburg Erstsendung: 30.07.2013 in SWR/SR

22.00 h: Nachgeliefertes Thema beachten!

22.00 Nachtcafé

Die SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Der Abgrund in mir

Samstag, 29. Juni 2019 (Woche 27)/27.05.2019

Sendung wird mit Videotext-Untertitel ausgestrahlt!

13.30 Das Experiment (WH von DI) Retrohype - War früher alles besser? Erstsendung: 26.09.2018 in WDR

17.00 Antwerpen, da will ich hin! mit Simin Sadeghi Erstsendung: 18.11.2017 in SWR/SR

Sonntag, 30. Juni 2019 (Woche 27)/27.05.2019

Sendungen werden mit Videotext-Untertitelung ausgestrahlt!

20.15 Geschichte & Entdeckungen

Die unglaubliche Reise der Wanderwölfe

02.10 SWR3 Comedy Festival (WH von DI) Folge 4/4

Dienstag, 02. Juli 2019 (Woche 27)/27.05.2019

Sendungen werden mit Videotext-Untertitelung ausgestrahlt!

22.30 Familie Heinz Becker

Stefan zieht aus Erstsendung: 20.02.1996 in Das Erste

22.55 Kroymann

Sketch-Comedy mit Maren Kroymann Erstsendung: 04.10.2018 in Das Erste

01.10 Familie Heinz Becker (WH) Stefan zieht aus Erstsendung: 20.02.1996 in Das Erste

03.05 Kroymann (WH) Sketch-Comedy mit Maren Kroymann Erstsendung: 04.10.2018 in Das Erste

Donnerstag, 04. Juli 2019 (Woche 27)/27.05.2019

Sendungen werden mit Videotext-Untertitelung ausgestrahlt!

18.15 BW: Oma kocht am besten

Südamerikanischer Kartoffelgratin

18.15 RP: Die Rezeptsucherin in Aalen

Erstsendung: 08.11.2018 in SWR BW

00.40 Die SWR Zeitreise - Juni 1969

Nachrichten von damals Erstsendung: 16.06.2019 in SWR/SR

04.10 SR: Antwerpen, da will ich hin! (WH von SA) mit Simin Sadeghi Erstsendung: 18.11.2017 in SWR/SR

Freitag, 05. Juli 2019 (Woche 27)/27.05.2019

Sendungen werden mit Videotext-Untertitelung ausgestrahlt!

07.35 SR: Wir im Saarland - Das Magazin extra (WH von DO)

18.15 SR: Brisant

Boulevard Magazin

Pressekontakt: Grit Krüger, Tel 07221/929-22285, grit.krueger@SWR.de

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell