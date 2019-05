SWR - Südwestrundfunk

Programmhinweise und -änderungen für das SWR Fernsehen Dienstag, 21. Mai 2019 (Woche 21) bis Mittwoch, 26. Juni 2019 (Woche 26)

Dienstag, 21. Mai 2019 (Woche 21)/17.05.2019

20.15 Marktcheck

Moderation Hendrike Brenninkmeyer

Bekannte Masche, neue Varianten - betrügerische Gewinnspiele: Die Masche ist nicht neu, doch die Täter entwickeln immer wieder neue Varianten. Sie teilen ihren Opfern am Telefon mit, sie hätten viel Geld gewonnen - um dann bei ihnen abzukassieren. Dahinter stecken Callcenter, die oft aus dem Ausland, etwa der Türkei, agieren. Die Betrüger werden immer professioneller, warnt die Kriminalpolizei. Ein Aussteiger zeigt in "Marktcheck", wie die Täter vorgehen und wie Opfer sich schützen können. Das SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck" berichtet am Dienstag, 21. Mai 2019, 20:15 Uhr, im SWR Fernsehen.

Gefahr durch Finasterid - wenn Haarwuchsmittel krank machen: Bestimmte Medikamente schüren bei Männern die Hoffnung, Haarausfall über eine einfache Tabletteneinnahme verhindern zu können. Doch das Medikament Finasterid hatte bei einigen Betroffenen schwere Nebenwirkungen wie Depressionen und Erektionsstörungen ausgelöst, die teilweise über Jahre anhielten. Sind die Pharmafirmen verantwortlich für die Folgen? Warum griffen die Aufsichtsbehörden nicht ein?

Handwerkertest - wie gut arbeiten professionelle Autoreiniger? "Marktcheck" testet mit versteckter Kamera die Qualität und Zuverlässigkeit professioneller Autoreiniger.

Was bringt der Nutri-Score? Die Nährwertampel "Nutri-Score" zeigt mit Ampelfarben auf einen Blick den Gehalt an Fett, Zucker, und Salz von Lebensmitteln. In anderen Ländern gibt es die fünfstufige Farbskala bereits, nun soll sie auch in Deutschland helfen, Übergewicht zu bekämpfen. Wie funktioniert der "Nutri-Score" und wie sinnvoll ist er?

Tipp der Woche - wie wird man Kratzer im Holz wieder los? "Marktcheck" testet Tipps aus dem Internet, um zum Beispiel mit Zahnpasta, Zitrone oder Öl unschöne Kratzer aus Holz zu entfernen.

"Marktcheck": Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck". Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung jeden Dienstag um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen. Informationen unter www.SWR.de/marktcheck

Sendungen und Beiträge sind nach der Ausstrahlung unter www.SWR.de/marktcheck auf Youtube unter www.youtube.com/marktcheck und unter www.facebook.com/marktcheck zu sehen.

Donnerstag, 30. Mai 2019 (Woche 22)/17.05.2019

08.30 h: Sendung wird mit Videotext-Untertitel ausgestrahlt.

08.30 Himmel auf Erden

Basilika St. Martin und Oswald in Weingarten

Mittwoch, 26. Juni 2019 (Woche 26)/17.05.2019

geänderter Programmablauf zwischen 01.05 h und 02.45 h

01.05 (VPS 01.55) Okay S.I.R. Sand im Getriebe Fernsehserie Deutschland 1973 Erstsendung: 15.02.1974 in SWR Autor: Hartmut Grund

Rollen und Darsteller:

S.I.R. ____Anneliese Uhlig Biggi____Anita Kupsch Conny ____Monika Peitsch Olsen ____Ivan Desny Tom Mc Donald ____Eberhard Peiker Miller ____Peter Moland Finanzminister Lombias ____Günther Kaufmann und andere Kamera: Hermann Grube Musik: Klaus Doldinger Folge 19/32

01.30 (VPS 02.20) Okay S.I.R. Die Laus im Pelz Fernsehserie Deutschland 1973 Erstsendung: 31.08.1973 in SWR Autor: Georg Althammer und Plym Pahl

Rollen und Darsteller:

S.I.R. ____Anneliese Uhlig Biggi ____Anita Kupsch Conny ____Monika Peitsch 1. Bankräuber Hotte____Gunter Berger 2. Bankräuber Reinhard____Veith von Fürstenberg und andere Kamera: Hermann Gruber, Hans Zinner Musik: Klaus Doldinger Folge 20/32

01.55 (VPS 01.05) Der Nachtkurier meldet.... Der Lockvogel Fernsehserie Deutschland 1966 Erstsendung: 19.03.1966 in SWR/SR Autor: Oliver Storz

Darsteller:

Gig Malzacher Adolf Ziegler Ernst Konstantin Walter Bach Rosemarie Fendel Viktoria Brams Ursula Herwig u. a. Musik: Bert Grund Folge 33/42

02.20 (VPS 01.30) Der Nachtkurier meldet.... Hermann und Dorothea wohlauf Fernsehserie Deutschland 1966 Erstsendung: 02.04.1966 in SWR/SR Autor: Wilfried Schröder

Darsteller:

Gig Malzacher Willi Semmelrogge Ernst Konstantin Walter Bach Rosemarie Fendel Peter Martin Urtel Ludwig Schmid-Wildy u. a. Musik: Bert Grund Folge 34/42

02.45 Commissario Laurenti - Totentanz

Spielfilm Deutschland 2009 Erstsendung: 08.01.2009 in Das Erste Autor: Thorsten Näter

Rollen und Darsteller:

Proteo Laurenti____Henry Hübchen Laura Laurenti____Barbara Rudnik Livia Laurenti____Sophia Thomalla Marco Laurenti____Sergej Moya Marietta____Catherine Flemming Antonio Sgubin____Florian Panzner Galvano____Rolf Hoppe Scoglio____Johannes Silberschneider Viktor Drakic____Christopher Buchholz Tatjana Drakic____Ann-Kathrin Kramer Ziva Ravno____Carolina Vera Alba Guerra____Natalia Avelon Damjan Babic____Stephan Grossmann Jozica Babic____Laura Bussani Redakteur____Maurizio Zacchigna und andere Kamera: Wolf Siegelmann Musik: Ludwig Eckmann

