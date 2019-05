SWR - Südwestrundfunk

Programmhinweise für das SWR Fernsehen von Donnerstag, 23. Mai 2019 (Woche 21) bis Donnerstag, 23. Mai 2019 (Woche 21)

Donnerstag, 23. Mai 2019 (Woche 21)/16.05.2019

18.15 BW+RP: Die Rezeptsucherin in Schweich

Teerdich/Teerdisch, an der Mittelmosel. Susanne Nett sucht wieder ein regionales Rezept, diesmal bei bestem Wetter, blauem Himmel und sattem Grün an den Ufern. Und so schwer scheint das nicht zu sein: Kartoffeln, Sauerkraut und irgendwas aus Schweinfleisch. Aber trotzdem will niemand auf Anhieb mit unserer Rezeptsucherin kochen. Dabei hat sie sogar heute ein kleines Handicap. Ihr kleiner Finger ist bandagiert, ein Küchenunfall. Aber die tapfere Susanne gibt natürlich nicht auf.

22.45 Kunscht! Kultur im Südwesten

Moderation: Ariane Binder

Zwischen Kabarett und Fotografie - der andere Dieter Nuhr jetzt in Schwäbisch Gmünd.

"Von Ort zu Ort" - Stahlbildhauer Robert Schad präsentiert 60 Skulpturen an 40 Orten in der Region Bodensee-Oberschwaben.

"Es braucht eine Bastion der Werte" - Schriftstellerin Jagoda Mariniæ aus Heidelberg über ein europäisches Gemeinschaftsgefühl.

Europa! Der Mainzer Kabarettist Lars Reichow bezieht Stellung.

"Welterben" - ein Stadt-Gesellschafts-Spiel im Rahmen der "24. Baden-Württembergischen Theatertage" in Baden-Baden.

Vom Wandel einer Tradition - "Dorfhochzeit. Hochzeitsfotos von 1880 bis 2017" im "Museum der Alltagskultur" im Schloss Waldenbuch.

Kultur-Tipps

