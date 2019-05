SWR - Südwestrundfunk

Christoph Sonntag zu Gast in SWR Sendung "Talk am See"

Baden-Baden / Konstanz

Weitere Gäste in "Talk am See mit Gaby Hauptmann" sind u. a. Bettina Gräfin Bernadotte und Andrea Ballschuh / Samstag, 18. Mai 2019, 21:50 Uhr im SWR Fernsehen

Autorin und Journalistin Gaby Hauptmann lädt am kommenden Samstag zum zweiten Mal zur wöchentlichen SWR Talkshow nach Konstanz am Bodensee ein und begrüßt unter anderem den schwäbischen Comedian Christoph Sonntag, Moderatorin und Autorin Andrea Ballschuh sowie Bettina Gräfin Bernadotte. Mit ihren Gästen spricht Gaby Hauptmann über alles, was den Südwesten Deutschlands in der Woche bewegt hat. Eine spannende Runde teilt ihre Erfahrungen, Meinungen und besondere Erlebnisse mit den Zuschauern. Die zweite Folge der neuen SWR Show "Talk am See mit Gaby Hauptmann", ist am Samstag, 18. Mai, 21:50 Uhr, im SWR Fernsehen zu sehen. Die Sendung wird jeweils freitags, am Vortag, aufgezeichnet.

Christoph Sonntag

Kabarettist Christoph Sonntag steht seit Jahrzehnten auf der Bühne und begeistert seine Fans regelmäßig mit neuen Programmen und schwäbischem Humor. Mit Auftritten am Broadway in New York brachte er seine Schwaben-Comedy sogar schon in die große Welt. Mit Gaby Hauptmann spricht er über seinen Aufbruch zu einer "Comedy-Weltreise": Diese tritt Christoph Sonntag nächstes Jahr mit seiner Tour "Swabian Worldwide" an.

Andrea Ballschuh

Als Moderatorin hat Andrea Ballschuh schon viele Stationen in TV und Radio absolviert - unter anderem ist sie bei SWR1 Rheinland-Pfalz zu hören. Privat ist ihr insbesondere ein gesunder Lebensstil wichtig. Mit ihrem Buch "Zucker is(s) nicht!" möchte sie Menschen zu einem zuckerreduzierten Alltag motivieren. In "Talk am See" erzählt sie unter anderem davon, wie es ihr dabei ging, als sie im Rahmen einer 90-Tage-Challenge ihren Zucker-Konsum vollständig einstellte, um ihre Ernährung anschließend auf einem gesunden Level halten zu können.

Bettina Gräfin Bernadotte

Blaues Blut und grüne Wiesen: Im Rahmen der SWR Aktionswoche "Rettet die Insekten" berichtet Bettina Gräfin Bernadotte von ihrem Engagement für die Umwelt. Nachhaltigkeit auf den Wiesen der Insel Mainau und eine gesunde Bienen-Population sind ihr dabei besonders wichtig. Auf der beliebten Blumeninsel am Bodensee sollen sich Besucherinnen und Besucher auch in den nächsten Jahrzehnten auf Naturschönheit freuen dürfen. Sendung "Talk am See mit Gaby Hauptmann", Samstag, 18. Mai 2019, 21:50 Uhr, SWR Fernsehen - weitere Folgen jeweils am Samstagabend

