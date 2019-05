SWR - Südwestrundfunk

Programmhinweise und -änderungen für das SWR Fernsehen von Sonntag, 26. Mai 2019 (Woche 22) bis Donnerstag, 27. Juni 2019 (Woche 26)

Sonntag, 26. Mai 2019 (Woche 22)/14.05.2019

18.45 h: Für BW wurde das Erstsendedatum gestrichen: bearbeitete Fassung.

18.45 (VPS 18.44) BW: Treffpunkt Internationales Ochsentreffen Eco-Müsée Ungersheim

Montag, 27. Mai 2019 (Woche 22)/14.05.2019

07.30 h: Auch hier wurde das Erstsendedatum gestrichen: bearbeitete Fassung.

07.30 (VPS 07.29) Treffpunkt (WH von SO) Internationales Ochsentreffen Eco-Müsée Ungersheim Erstsendung: 26.05.2019 in SWR BW

Donnerstag, 30. Mai 2019 (Woche 22)/14.05.2019

Sendung wird mit Videotext-Untertitel ausgestrahlt!

18.05 BW: Wohnen extrem

Hausbesuche bei Individualisten

Sonntag, 02. Juni 2019 (Woche 23)/14.05.2019

Sendung wird mit Videotext-Untertitel ausgestrahlt!

21.45 RP: Flutlicht

König Otto Rehhagel

Dienstag, 04. Juni 2019 (Woche 23)/14.05.2019

Sendungen werden mit Videotext-Untertitel ausgestrahlt!

Tagestipp

22.55 SWR3 Comedy Festival Bernhard Hoëcker, Katie Freudenschuss und Fatih Çevikkollu Folge 1/4

03.35 SWR3 Comedy Festival (WH) Bernhard Hoëcker, Katie Freudenschuss und Fatih Çevikkollu Folge 1/4

05.20 BW+RP: SWR3 Comedy Festival (WH) Bernhard Hoëcker, Katie Freudenschuss und Fatih Çevikkollu Folge 1/4

Donnerstag, 06. Juni 2019 (Woche 23)/14.05.2019

Für RP nachgelieferten Ort im Sendetitel beachten!

18.15 RP: Marktfrisch in Montabaur

Freitag, 07. Juni 2019 (Woche 23)/14.05.2019

22.00 h: Nachgeliefertes Thema beachten!

22.00 Nachtcafé

Die SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Mein Kind ist anders

Samstag, 08. Juni 2019 (Woche 24)/14.05.2019

Sendung wird mit Videotext-Untertitel ausgestrahlt!

17.30 Sommerfrische

Erinnerungen an den Urlaub in Rheinland-Pfalz Erstsendung: 26.05.2016 in SWR RP

18.45 BW+RP: Stadt - Land - Quiz

Das Städteduell im Südwesten

In fast der Hälfte aller deutschen Haushalte leben Haustiere. Um herauszubekommen, in welcher Stadt sich die Menschen am besten mit Hund, Katze und Co. auskennen, hat SWR Moderator Jens Hübschen in Esslingen und Kaiserslautern einen Computer voller Fragen dabei: Wer erkennt die beliebtesten Aquarienfische? Welcher Prominente ist stolzer Hundebesitzer? Braucht ein Haustier einen Pass? Und wer kennt den Text von Helge Schneiders "Katzenklo"?

In den Tierheimen der beiden Städte trifft der Moderator die Stadtpaten, die dieses Mal zwei tierische Bilderrätsel lösen müssen. Doch erst nach der abschließenden Schnellraterunde wird sich zeigen, wo die größeren Tierexperten wohnen.

Sonntag, 09. Juni 2019 (Woche 24)/14.05.2019

Sendung wird mit Videotext-Untertitel ausgestrahlt!

16.45 Auto-Ikonen: Porsche 911

Montag, 10. Juni 2019 (Woche 24)/14.05.2019

Sendungen werden mit Videotext-Untertitel ausgestrahlt!

18.05 RP: Die SWR-Reportage

Popcornduft und Diesel: Das Traktorkino von Dudeldorf Erstsendung: 15.09.2018 in SWR RP

18.45 RP: Expedition in die Heimat

An der Ruwer dreht sich was

Moderation: Steffen König

Dienstag, 11. Juni 2019 (Woche 24)/14.05.2019

Sendungen werden mit Videotext-Untertitel ausgestrahlt!

06.00 BW+RP: Expedition in die Heimat (WH von MO) An der Ruwer dreht sich was Erstsendung: 10.06.2019 in SWR RP

Moderation: Steffen König

21.00 Das Experiment

Klamottenwahn Erstsendung: 05.09.2018 in WDR

Tagestipp

22.55 SWR3 Comedy Festival Folge 2/4

03.35 SWR3 Comedy Festival (WH) Folge 2/4

Donnerstag, 13. Juni 2019 (Woche 24)/14.05.2019

Für RP nachgelieferten Ort im Sendetitel beachten!

18.15 RP: Marktfrisch in Bad Kreuznach

Sendung wird mit Videotext-Untertitel ausgestrahlt!

Tagestipp

21.00 Das beste Street Food im Südwesten

Samstag, 15. Juni 2019 (Woche 25)/14.05.2019

Sendungen werden mit Videotext-Untertitel ausgestrahlt!

13.30 (VPS 13.29) Das Experiment (WH von DI) Klamottenwahn Erstsendung: 05.09.2018 in WDR

04.45 (VPS 05.15) Das beste Street Food im Südwesten (WH von DO)

Sonntag, 16. Juni 2019 (Woche 25)/14.05.2019

Sendungen werden mit Videotext-Untertitel ausgestrahlt!

02.15 SWR3 Comedy Festival (WH von DI) Folge 2/4

05.00 SWR3 Comedy Festival (WH von DI) Folge 2/4

Montag, 17. Juni 2019 (Woche 25)/14.05.2019

18.15 BW: MENSCH LEUTE

Der Königinnenzüchter - Leo Famulla und seine sanften Bienen Erstsendung: 29.10.2018 in SWR BW

Leo Famulla züchtet seit 20 Jahren Bienenköniginnen. Er ist einer der erfolgreichsten Königinnenzüchter in Baden. Hinter seinem Hobby steckt ein ökologischer Hintergrund. Je besser die Königin, umso zahmer sind die Bienen, je gesünder die Königin, umso widerstandsfähiger die Bienen. Eine fleißige Königin hat auch 50.000 fleißige Arbeiterinnen. Ist sie aggressiv, sind auch alle Nachkommen aggressiv. Deshalb werden Königinnen mühevoll gezüchtet. Imker versuchen, sie mit den bestmöglichen Eigenschaften auszustatten. Bei der Begattung der Jungköniginnen dürfen keine fremden, ungewollten Gene mit dem Sperma zur Königin gelangen. Leo Famulla schickt die geschlechtsreifen Königinnen daher auf eine Nordseeinsel und lässt sie dort von reinrassigen männlichen Bienen begatten. Anschließend prüft der Züchter die Rückkehrerinnen und wählt die besten als Zuchtköniginnen für das kommende Jahr aus - ein fortwährender Prozess mit dem Ziel, Jahr für Jahr gesündere und sanftmütigere Bienenvölker zu bekommen. Denn Bienen sind für die Bestäubung von Blüten unerlässlich. Diese Reportage begleitet Leo Famulla über Monate bei seiner Arbeit.

Donnerstag, 20. Juni 2019 (Woche 25)/14.05.2019

Für RP nachgelieferten Ort im Sendetitel beachten!

18.15 RP: Marktfrisch in Ludwigshafen

Freitag, 21. Juni 2019 (Woche 25)/14.05.2019

22.00 h: Nachgeliefertes Thema beachten!

Tagestipp

22.00 Nachtcafé - Das Interview Von Würde, Wut und Toleranz Mit Joachim Gauck

Donnerstag, 27. Juni 2019 (Woche 26)/14.05.2019

Für RP nachgelieferten Ort im Sendetitel beachten!

18.15 RP: Marktfrisch in Mayen

Erstsendung: 31.08.2017 in SWR

