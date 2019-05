SWR - Südwestrundfunk

Programmhinweise und -änderungen für das SWR Fernsehen von Freitag, 10. Mai 2019 (Woche 19) bis Donnerstag, 20. Juni 2019 (Woche 25)

Freitag, 10. Mai 2019 (Woche 19)/10.05.2019

23.30 Spätschicht - Die SWR Comedy Bühne Florian Schroeder mit Gästen Folge 100

Zum 100. Jubiläum der "Spätschicht" hat sich Moderator Florian Schroeder einige seiner Lieblingsgäste aus der großen "Spätschicht-Familie" eingeladen. Auch nach 100 Folgen bleibt eines gleich: Hier kommen die schärfsten Zungen Deutschlands zusammen. Dieses Mal sind dabei:

Lisa Fitz weiß, dass die Deutschen hoffnungslos unterkuschelt sind. Körperliche Herzlichkeit ist von Flensburg bis zum Bodensee echte Mangelware. Doch das will die Grande Dame des deutschen Kabaretts jetzt ändern.

Alain Frei hat alles, was ein Mann braucht - er ist jung, er ist lustig und er ist Schweizer. Trotzdem hat er beim Flirten ungefähr so viel Erfolg wie Günter Oettinger im Englischkurs. Das soll nun anders werden.

Lisa Feller ist eine moderne Mutter. Deshalb versucht sie, den Internetkonsum ihrer Kinder mit guter Erziehung zu verbinden. Und sie weiß, was viele Eltern wissen: Dagegen ist die Versöhnung von Nord- und Südkorea ein Kinderspiel.

Rüdiger Hoffmann ist der nachhaltigste unter deutschen Comedians. Das merkt man allein schon daran, dass er dank ostwestfälischem Temperament oft mit Worten spart. Welche Hürden ein umweltbewusster Lebensstil mit sich bringt, berichtet Hoffmann in der "Spätschicht".

Michael Frowin und Jens Neutag wagen eine Uraufführung: Erstmals treten sie als Duo Infernale des deutschen Kabaretts auf. Diese besondere Zusammenarbeit hat mehr Sprengstoff als Donald Trump und Wladimir Putin gemeinsam.

Willy Astor ist der Jäger des verlorenen Satzes. Der bayrische Wortakrobat hat zum Jubiläum seine ganz eigenen Versionen großer Welthits mit dabei. Das müssen Komponisten und Publikum aushalten.

Dienstag, 14. Mai 2019 (Woche 20)/10.05.2019

23.30 Die Pierre M. Krause Show

SWR3 Latenight Folge 563

Mit Peter Wohlleben und Musik von Mijo

Förster und Bestseller-Autor Peter Wohlleben ist zu Gast im Schwarzwald-Studio. Nach seinem Mega-Erfolg mit "Das geheime Leben der Bäume" ist er zum bekanntesten Förster Deutschlands geworden, er hält international Vorträge und hat jetzt sogar ein eigenes Magazin und bald auch einen Kinofilm. Wohlleben erklärt neueste wissenschaftliche Erkenntnisse so, dass sie jeder versteht: Da ist von Bäumen, die ihre Kinder stillen die Rede oder von Schmerzempfinden. Das macht ihn gerade unter Jägern und Förstern umstritten, die seine Beschreibungen als Esoterik abtun. Peter Wohlleben nimmt es sportlich, ihm geht es um echten Naturschutz. Wie seine Vorstellung von nachhaltiger Waldwirtschaft aussieht und mit welchen Widerständen er dabei zu kämpfen hat - und warum er mal mit Pierre M. Krause eine Nacht im Wald verbracht hat: Antworten gibt es in der "Pierre M. Krause Show".

Musik kommt von Mijo: Der Frankfurter mit kroatischen Wurzeln hat als Straßenmusiker begonnen. Beharrlich hat er sich mit seinen gefühlvollen Songs zum Erfolg mit eigenem Plattendeal hochgearbeitet. In der "Pierre M. Krause Show" präsentiert er seine brandneue Single "Glas" - zusammen mit der Showband SMAF und natürlich live.

Dienstag, 21. Mai 2019 (Woche 21)/10.05.2019

"SWR extra: Daimler-Boss dankt ab" wird mit Videotext-Untertitel versehen.

22.00 (VPS 21.59) SWR extra: Daimler-Boss dankt ab Dieter Zetsche im Gespräch mit SWR Chefredakteur Fritz Frey

Freitag, 31. Mai 2019 (Woche 22)/10.05.2019

22.00 h: Nachgeliefertes Thema beachten!

22.00 Nachtcafé

Die SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Die Magie der Liebe

Donnerstag, 20. Juni 2019 (Woche 25)/10.05.2019

18.30 (VPS 18.29) BW: Liebe auf dem Land - Erinnerungen aus Baden-Württemberg

Wie lernten sich früher auf dem Dorf zukünftige Ehepartner kennen, als es keine Disco und kein Internet gab? Wie wurden Hochzeiten gefeiert? Wie reagierte man im Dorf, wenn eine ledige Frau ein Kind gebar? Eine Entdeckungsreise rund um das Thema Liebe in der Ära der Groß- und Urgroßeltern.

Meist galten auf dem Land wesentlich strengere Regeln als heute. Zeitzeugen berichten, wie es damals auf Dorffesten zuging, wenn die erste große Liebe entflammte. Kirchweih, Jahrmärkte oder traditionelle Feste waren die Höhepunkte im Jahr und galten als Heiratsbörsen, auf denen sich Paare finden konnten. Im Schwarzwald, wo die Höfe weit entfernt lagen, verkuppelten die Handwerker, Uhrenträger oder Hausierer so manches Paar. Sie kamen als einzige regelmäßig auf die verschiedenen Höfe und gaben Informationen über heiratsfähige Söhne und Töchter und deren Besitz weiter. Öffentliche Hochzeiten boten ebenfalls Gelegenheiten, anzubandeln. "Eine Hochzeit gibt die nächste" war das Sprichwort, denn die Ledigen gingen im Brautzug paarweise hinter dem Brautpaar in die Kirche und blieben auch beim Essen und Tanz beieinander. Wer wegen eines Trauerfalls in der Familie ein Jahr lang nicht tanzen durfte, hatte Pech. Die Kirche hatte in der Dorfgemeinschaft generell in Liebesdingen ein wichtiges Wort mitzureden.

Schmetterlinge im Bauch und große Gefühle gab es damals allerdings auch. Oft aber ging es ums Geld und um einen vollen Magen. Wer als Mann keinen Hof hatte und kein Handwerk ausübte, konnte nicht heiraten. Und wer ledig blieb, musste als Magd oder Knecht arbeiten. Der Film zeigt Berichte und Erinnerungen von Zeitzeugen, wie es damals in Sachen Liebe zuging. Viele Schwarz-weiß-Aufnahmen und historisches Archivmaterial ergänzen die Erzählungen und Bilder von heute.

