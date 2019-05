SWR - Südwestrundfunk

Programmhinweise und -änderungen für das SWR Fernsehen von Samstag, 11. Mai 2019 (Woche 20) bis Donnerstag, 20. Juni 2019 (Woche 25)

Samstag, 11. Mai 2019 (Woche 20)/09.05.2019

18.05 RP: Die SWR-Reportage

Der Herr der blauen Linie - ein Rennleiter im Marathon-Stress"

Einen Marathon managen - das braucht Energie, Enthusiasmus und einen kühlen Kopf. Aber all das hat Dieter Ebert. Seit 15 Jahren nun schon plant und koordiniert der 58-Jährige "seinen" Mainzer Gutenberg-Marathon. Früher ist er privat selbst mitgelaufen. 3 Stunden und 39 Minuten für die volle Distanz. Jetzt hat er den Hut auf als Rennleiter. Und der freut sich, dass sich in diesem Jahr bei der 20. Auflage des Mainz-Marathons über 8.000 Läufer angemeldet haben.

Für die braucht es aber auch über 1.000 Helfer: Polizei, Rettungskräfte, Streckenposten. Als Cheforganisator muss Dieter Ebert gefühlt überall gleichzeitig sein, den Überblick behalten in dem ganzen Gewusel. Er ist verantwortlich dafür, dass der Startschuss pünktlich fällt und dass nicht doch noch eine spontane Baustelle zur Stolperfalle wird . Aber Ebert stellt sich der Herausforderung mit guter Laune und schnellen Beinen. Und immer der wichtigsten Aufgabe vor Augen: "Alle Läufer gesund ins Ziel zu bekommen".

Samstag, 18. Mai 2019 (Woche 21)/09.05.2019

18.05 RP: Die SWR-Reportage

Statt der Prise eine Schippe - Ein Tag in der Mensaküche Trier

Vera Tenzler kocht mit Herz und im XXL-Format - und zwar Studentenfutter der anderen Dimension: 350 Kilo Bolognese, 50 Liter Sahne-Dipp, 30 Kilo Kartoffeln! Innerhalb von 4 Stunden quirlt, schneidet und würzt die 38-Jährige zusammen mit ihren Kollegen von der Mensaküche der Trierer Uni acht verschiedene Gerichte für 3.000 hungrige Studentinnen und Studenten. Ein Kraftakt und ein Wettlauf gegen die Zeit. Früher hat Vera Tenzler in einem Gourmetrestaurant gearbeitet, aber sich dann vor Jahren bewusst für die Großküche entschieden. Und damit für das "Abenteuer für Tausende zu kochen und dabei trotzdem die Qualität zu halten". Die "SWR-Reportage" begleitet die Mensa-Köchin eine Schicht lang.

18.15 RP: Landesart

Heute entscheidet sich, was die Menschen morgen kommenden Generationen hinterlassen. Das ist nicht nur in Sachen Klimaschutz eine Herausforderung, sondern auch - im Kleineren - beim Umgang mit Denkmälern. "Landesart" schaut sich heute in Bad Neuenahr um, wo der Umgang mit Denkmälern - für viele das Gesicht der Stadt - seit Jahren Unmut erzeugt. Die einmaligen Bauhaus-Kuranlagen sollen abgerissen werden. Eine Bürgerinitiative stemmt sich tapfer dagegen und bekommt tatkräftige Hilfe von renommierten Denkmalschützern und Sanierungsfachleuten. Doch sind die Anlagen noch zu retten? Der neue Bebauungsplan steht schon, die Abrissgenehmigung ist erteilt.

Nicht nur die Bauhaus-Kuranlagen in Bad-Neuenahr sind vom Abriss bedroht, sondern überall in Rheinland-Pfalz gibt es Streit ums kulturelle Erbe. Was soll erhalten bleiben, damit die Städte nicht ihr Gesicht verlieren? Manchmal ist sogar der Denkmalschutz machtlos. Da hilft vieleicht nur ein anderer Blick, ein anderes Bewußtsein für den Umgang mit historischer Bausubstanz.

Donnerstag, 06. Juni 2019 (Woche 23)/09.05.2019

23.15 h: Korrektur der Gäste beachten (jetzt ohne Michael Köhlmeier)

23.15 lesenswert

Denis Scheck im Gespräch mit Christoph Hein und Raoul Schrott

Christoph Hein: Gegen-Lauschangriff / Übersetzung von Philipp Lyonel Russell: "Am Ende ein Blick aufs Meer" Der große deutsche Schriftsteller Christoph Hein feierte im April seinen 75. Geburtstag. Im Frühjahr sind seine Anekdoten aus dem letzten deutsch-deutschen Kriege mit dem Titel "Gegen-Lauschangriff" erschienen und außerdem hat er den Roman von Philipp Lyonel Russell - der Name ist ein Pseudonym - übersetzt: "Am Ende ein Blick aufs Meer". Der Unterhaltungsroman erzählt das Leben des englischen Schriftstellers P.G. Wodehouse frei nach. Denis Scheck wiederum ist ein begeisterter Fan von Wodehouse, der zahlreiche humoristische Romane geschrieben hat. Gründe genug, um Christoph Hein zu einem Gespräch ins Palais Biron einzuladen.

Raoul Schrott: Martin Schneitewind: "An den Mauern des Paradieses" "An den Mauern des Paradieses" von Martin Schneitewind ist dessen einziger Roman. Über den Autor ist fast nichts bekannt. Da Schneitewind sein Manuskript auf Französisch verfasst hatte, kommt Raoul Schrott mit ins Spiel, der eine Vielzahl antiker Texte, u.a. "Ilias", "Gilgamesch", übersetzt hat und der sich in den im Roman vorkommenden sumerischen und assyrischen Texten auskennt. Schrott ist fasziniert von den Themen und überzeugt, dass ein Buch auch ohne Kenntnisse über den Verfasser fesselnd sein kann. In dem vorliegenden Detektivroman reist ein Orientalist an den Persischen Golf, um über ein riesiges Dammbauprojet zu berichten. Der Golf soll trockengelegt werden, um Neuland und Wasser zu gewinnen. Im Zuge dieses gigantischen Baus sind auf der Insel Dilmun neue Tontafeln entdeckt worden, die angeblich Auskunft über den Ursprung des biblischen Adams geben sollen. Außerdem wird der Orientalist in Nachforschungen über eine vermisste Person verwickelt Raoul Schrott ist mit seinem Kollegen Michael Köhlmeier derzeit auf Lesereise und macht einen Umweg über Baden-Baden, um den ungewöhnlichen Roman vorzustellen und Licht ins Dunkel um den unbekannten Autor zu bringen.

Samstag, 15. Juni 2019 (Woche 25)/09.05.2019

18.15 h: Für BW nachgelieferten untertitel und Erstsende-Datum beachten!

18.15 BW: Landesschau Mobil

Überlingen Erstsendung: 23.06.2018 in SWR BW

Mittwoch, 19. Juni 2019 (Woche 25)/09.05.2019

22.00 "mal ehrlich... wer fährt noch auf die Bahn ab?" Der SWR Bürgertalk mit Birgitta Weber

Die Deutsche Bahn ist weiter auf Krisenkurs. Technische Probleme, Personalmangel, Baustellen, marode Bahnhöfe - die Krise ist vielschichtig. Inzwischen hat laut offizieller Statistik jeder vierte Zug Verspätung. Im ersten Quartal des Jahres hat die Bahn 900 Fernverkehrszüge sogar ersatzlos gestrichen. Und der Bund als Besitzer der Bahn beklagt sich über zurückgehende Profite. Die Unzufriedenheit mit dem Unternehmen wächst auf allen Seiten.

Andererseits gilt die Bahn als sicheres, umweltfreundliches Verkehrsmittel. Sie hat auch immer noch zahlreiche treue Kunden. Trotz zurückgehender Gewinne wächst sogar die Zahl der Bahnreisenden. Und mit dem zunehmenden Druck auf umweltschädliche Fahrzeuge sollten die Chancen der Bahn auf eine bessere Zukunft steigen.

Was läuft alles schief bei der Bahn und warum? Wie lässt sich das Unternehmen auf Kurs bringen? Diesen und anderen Fragen geht Moderatorin Birgitta Weber im SWR Bürgertalk am 19. Juni nach. Dabei wird sie von Bahnkundinnen und Bahnkunden Erfahrungsberichte hören, mit den Verkehrsministern aus Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, Wissing und Hermann, sowie mit dem Bahn-Bevollmächtigten Thorsten Krenz diskutieren.

Donnerstag, 20. Juni 2019 (Woche 25)/09.05.2019

18.30 h: Für BW geänderten Beitrag beachten!

18.30 (VPS 18.29) BW: Liebe auf dem Land - Erinnerungen aus Baden-Württemberg

