Gaby Hauptmann begrüßt Paola Felix zu neuem SWR Talk

Baden-Baden (ots)

"Talk am See mit Gaby Hauptmann" weitere Gäste u. a. Jürgen Todenhöfer und Douce Steiner / erste Folge am Samstag, 11. Mai 2019, 22:20 Uhr im SWR Fernsehen

Autorin und Journalistin Gaby Hauptmann lädt ab Mai 2019 wöchentlich am Samstagabend Gäste zum unterhaltsamen SWR Talk nach Konstanz an den Bodensee. Zur ersten Folge begrüßt sie unter anderem die erfolgreiche Schlagersängerin und Moderatorin Paola sowie den ehemaligen Politiker und Publizisten Jürgen Todenhöfer. Außerdem mit dabei: Deutschlands erste Zwei-Sterne-Köchin Douce Steiner. Sie und weitere Gäste sprechen mit Gaby Hauptmann über alles, was den Südwesten Deutschlands in der Woche bewegt hat, teilen ihre Erfahrungen, Meinungen und besonderen Erlebnisse. Die erste Folge der neuen SWR Show "Talk am See mit Gaby Hauptmann", ist am Samstag, 11. Mai, 22:20 Uhr, im SWR Fernsehen zu sehen. Die Sendung wird jeweils freitags, am Vortag, aufgezeichnet.

Paola Felix

Paola Felix: Genau 50 Jahre ist es her, dass sie beim Eurovision Song Contest als damals 18-Jährige mit dem Titel "Bonjour, bonjour" teilnahm. Sie war eine der erfolgreichsten deutschsprachigen Schlagersängerinnen der 1970er und 80er Jahre; mit Ehemann Kurt Felix moderierte sie von 1983 bis 1990 "Verstehen Sie Spaß?" im Ersten. Mit 40 Jahren trat Paola aus dem Showgeschäft zurück - kehrte nur zu ausgewählten Gelegenheiten zurück vor die Kamera. Zur ersten Sendung "Talk am See" kommt sie nach Konstanz um mit Gaby Hauptmann über den ESC und seine heutige Bedeutung zu sprechen.

Jürgen Todenhöfer

Ex-Politiker und Publizist Jürgen Todenhöfer, der wochenlange Recherchereisen in die gefährlichsten Krisengebiete der Welt unternommen hat, u. a. beim IS im irakischen Mossul war. In seinem neuen Buch "Die große Heuchelei. Wie Politik und Medien unsere Werte verraten" rechnet er mit dem Westen ab, der es nicht versteht, Glaubwürdigkeit vorzuleben: "Nirgendwo auf der Welt kämpft der Westen für die Werte seiner Zivilisation, sondern um Macht, Märkte und Moneten."

Douce Steiner

Douce Steiner, die Köchin des Restaurants "Hirschen" in Sulzburg (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald), ist 2019 die deutschlandweit einzige Frau mit zwei Michelin-Sternen. Spitzengastronomie auf diesem hohen Niveau ist Hochleistungssport - und bisher noch eine absolute Männerdomäne. "Frauen müssen immer noch sehr viel mehr in diesem Beruf leisten als Männer", sagt sie und hat es mit Leidenschaft und Durchhaltevermögen an die Spitze geschafft.

Sendung

"Talk am See mit Gaby Hauptmann", Samstag, 11. Mai 2019, 22:20 Uhr, SWR Fernsehen - weitere Folgen jeweils am Samstagabend

Infos und weiterführende Links zur Sendung unter: http://swr.li/talk-am-see-mit-gaby-hauptmann

Fotos unter www.ARD-foto.de

