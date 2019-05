SWR - Südwestrundfunk

Programmhinweise und -änderungen für das SWR Fernsehen von Dienstag, 07. Mai 2019 (Woche 19) bis Samstag, 01. Juni 2019 (Woche 23)

Baden-Baden (ots)

Dienstag, 07. Mai 2019 (Woche 19)/03.05.2019

20.15 Marktcheck

Unter anderem mit diesen Themen:

Versicherung - wenn dem Kunden gekündigt wird

Fahrradhelme - welcher schützt am besten?

Hausverwaltung - was muss der Eigentümer hinnehmen?

Unkraut - wie lässt es sich leicht entfernen?

23.30 Die Pierre M. Krause Show

SWR3 Latenight Folge 562

Mit Mark Benecke und Musik von Jenniffer Kae

Er gehört zur Kategorie "Lieblingsgäste": Der berühmteste Kriminalbiologe der Welt, Dr. Mark Benecke, beehrt das Schwarzwald-Studio. Als ob sein Hauptberuf noch nicht interessant genug wäre, hat er noch unzählige, ebenso spektakuläre Hobbies: Er engagiert sich in der Satire-Partei DIE PARTEI, ist Donaldist, Mitglied in der Deutschen Sherlock Holmes Gesellschaft - und Präsident der "Transylvanian Society of Dracula". Als solcher erklärt er zum Beispiel, wie man mit einer Handvoll Kieselsteine Vampire bekämpfen kann. Nach Spuren suchen und alte Sachen ausgraben: Das tun nicht nur Kriminalbiologen oder Vampirforscher, sondern auch Hobby-Schatzsucher wie der "German Treasure Hunter", mit dem Moderator Pierre M. Krause auf einem Acker bei Köln auf Schatzsuche geht. Ob es für den ganz großen Fund gereicht hat?

Musik kommt von Jenniffer Kae: Die Sängerin aus Königsau in Rheinland-Pfalz hat philippinische Wurzeln und zeigt in ihrer Musik eine enorme Bandbreite. Jetzt erscheint ihr erstes deutschsprachiges Album und sie singt "Chamäleonmädchen", zusammen mit der Showband SMAF und wie immer live.

Freitag, 24. Mai 2019 (Woche 21)/03.05.2019

Nachgeliefertes Thema beim "Nachtcafé"

22.00 Nachtcafé

Die SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Musik ist mein Leben

01.45 Nachtcafé (WH) Die SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher

Sonntag, 26. Mai 2019 (Woche 22)/03.05.2019

18.45 h: Für RP geänderten Beitrag beachten!

18.45 (VPS 18.44) RP: Bekannt im Land Hier stehe ich ... Auf Luthers Spuren Erstsendung: 29.10.2017 in SWR RP

Samstag, 01. Juni 2019 (Woche 23)/03.05.2019

18.45 BW+RP: Stadt - Land - Quiz

Das Städteduell im Südwesten

Wer kennt sich mit Brot und Brötchen aus? Was ist der Unterschied zwischen Weizen, Roggen und Gerste? Das und vieles mehr will Jens Hübschen heute rund um Waldböckelheim und Oberharmersbach wissen. Deshalb ist der "Stadt-Land-Quiz"-Moderator in den Orten und mit einem Brotverkaufswagen unterwegs. Wie immer hat er spannende Fragen im Gepäck. Wo leben also die größeren Brotkenner: in Waldböckelheim an der Nahe oder in Oberharmersbach im Schwarzwald?

Pressekontakt: Grit Krüger, Tel 07221/929-22285, grit.krueger@SWR.de

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell