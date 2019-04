SWR - Südwestrundfunk

Neue Gefahr durch afrikanische Riesenzecken?

"Zur Sache Rheinland-Pfalz!", Do., 2. Mai 2019, 20:15 Uhr, SWR Fernsehen

Wie gefährlich ist die neue Zeckenart Hyalomma? Darüber berichtet das landespolitische Magazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz" des SWR Fernsehens am Donnerstag, 2. Mai 2019, ab 20:15 Uhr.

Sie kann Tiere und Menschen wittern und hunderte Meter weit verfolgen: Die Zeckenart Hyalomma ist aus Afrika und Südeuropa mit Zugvögeln nach Deutschland gekommen und könnte sich in diesem Jahr auch in Rheinland-Pfalz massiv ausbreiten. Experten warnen vor der spinnenartigen Riesenzecke, weil sie Fieberkrankheiten übertragen kann. Aber auch die heimischen Zeckenarten sind gefährlich. Die übertragenen Erreger können Borreliose und FSME auslösen. Als Risikogebiet in Rheinland-Pfalz gilt der Landkreis Birkenfeld. "Zur Sache Rheinland-Pfalz"-Reporterin Selina Marx über die oft verkannten Gefahren durch Zeckenbiss.

Moderation: Britta Krane

Weitere Themen der Sendung: - Personalnotstand bei der Bahn: Immer wieder Zugausfälle - Total kommunal: Wenn ein schlechtes Handy-Netz gefährlich werden kann - Europawahl: Die kleinen Parteien und die Jugend - Zur Sache will's wissen: Gemeinsam wirtschaften, wie gut funktioniert das? - Studiogast: Prof. Wolfgang George, TH Gießen, Genossenschaftsexperte Comicglosse: "Zur Sache - jetzt wird's ernst!" - CO2-Allerlei

"Zur Sache Rheinland-Pfalz!" Das SWR-Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet über die Themen, die das Land bewegen. Vor-Ort-Reportagen, Hintergrundfilme, Studiointerviews und Satirebeiträge lassen politische Zusammenhänge verständlich werden.

Mediathek: Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und deren einzelne Beiträge auf www.SWRmediathek.de und www.SWR.de/zur-sache-rheinland-pfalz.de zu sehen.

