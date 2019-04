SWR - Südwestrundfunk

Programmhinweise und -änderungen für das SWR Fernsehen von Montag, 29. April 2019 (Woche 18) bis Freitag, 07. Juni 2019 (Woche 23)

Montag, 29. April 2019 (Woche 18)/29.04.2019

03.45 Uhr "Dings vom Dach" (SWR/SR Fernsehen) ist ohne Untertitelung!

03.45 Dings vom Dach

Die Rateshow um geheimnisvolle Gegenstände Erstsendung: 28.04.2019 in HR

Moderation: Sven Lorig

Rateteam: Lutz van der Horst, Gesa Dreckmann, Susanne Pätzold, Jens Pflüger Folge 410

Dienstag, 30. April 2019 (Woche 18)/29.04.2019

20.15 Marktcheck

Moderation Hendrike Brenninkmeyer

Terminservice-Gesetz: Teure Hilfsmittel - ab 1. Mai alles besser?

Hilfsmittel wie Rollatoren oder Windeln werden von den Krankenkassen meist nur als Standardmodell erstattet. Wer eine bessere Qualität möchte, muss den Aufpreis selbst bezahlen. Die Angebote der Kassen sind sehr unterschiedlich und für Versicherte kaum zu durchschauen. Mit dem neuen Terminservice-Gesetz soll ab 1. Mai 2019 alles besser werden, verspricht Gesundheitsminister Jens Spahn. Auch bei Hilfsmitteln? Das SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck" berichtet.

Weitere geplante Themen der Sendung:

Waren testen mit Probenheld - was wirklich dahinter steckt

Das Internetportal "Probenheld" bietet an, als Tester jede Woche für Firmen aus den Bereichen Elektronik, Nahrungsergänzungsmittel und Serviceleistungen Produkte zu testen. Die jeweiligen Waren könnten dann meist kostenlos oder aber vergünstigt behalten werden. Doch wer nicht aufpasst, gerät schnell in ein Netz aus Abofallen und Inkassoschreiben. Was steckt hinter "Probenheld" und wie kann man sich schützen?

Hilfe vom Profi - so wird der Garten zukunftssicher

Die Sommer werden heißer, für den Garten werden hitzebeständige Pflanzen immer wichtiger. Gartenexperte Werner Ollig unterstützt eine Familie in Pirmasens, ihren Garten zukunftssicher zu gestalten. Es sollen eine blühende Hecke aus verschiedenen Sträuchern, eine Insektenweide, Schattenspender und ein Unterschlupf für Vögel entstehen.

E-Bikes und Pedelecs - wie man sicher unterwegs ist

Elektrisch Fahrrad zu fahren, liegt im Trend, fast eine Million E-Bikes wurden im vergangenen Jahr gekauft. Doch auch die Zahl der Unfälle mit den schnellen Zweirädern steigt. Besonders oft betroffen sind Seniorinnen und Senioren. Thorsten Link erklärt, wie man auch elektrisch sicher unterwegs ist.

Butter oder Margarine - was ist gesünder?

Nicht nur eine Frage des Geschmacks - Wissenschaftler streiten darüber, ob Butter oder Margarine besser für die Gesundheit ist. Stiftung Warentest hat vor kurzem zur Margarine geraten. "Marktcheck" vergleicht die beiden Streichfette.

"Marktcheck"

Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck". Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung jeden Dienstag um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen. Informationen unter www.SWR.de/marktcheck <http://www.SWR.de/marktcheck>.

Zitate frei gegen Nennung der Quelle: "SWR/Marktcheck".

Sendungen und Beiträge sind nach der Ausstrahlung unter www.SWR.de/marktcheck <http://www.SWR.de/marktcheck>, auf Youtube unter www.youtube.com/marktcheck <http://www.youtube.com/marktcheck> und unter www.facebook.com/marktcheck <http://www.facebook.com/marktcheck> zu sehen.

Informationen, kostenfreie Bilder und weiterführende Links unter <http://x.swr.de/s/marktcheckterminservicegesetz>

Für den SR: VT-Untertitelung für Land & Lecker

04.10 SR: Land & Lecker (WH von SA) Die Wildkräuter-Lady aus dem Bergischen Land Erstsendung: 10.09.2016 in WDR

Freitag, 03. Mai 2019 (Woche 18)/29.04.2019

Für SR: Land & Lecker ist VT-untertitelt!

06.30 SR: Land & Lecker (WH von SA) Die Wildkräuter-Lady aus dem Bergischen Land Erstsendung: 10.09.2016 in WDR

Samstag, 04. Mai 2019 (Woche 19)/29.04.2019

Für SR: Land & Lecker ist VT-untertitelt!

18.15 SR: Land & Lecker

Die Winzerin aus der Pfalz Erstsendung: 17.09.2016 in WDR

Dienstag, 07. Mai 2019 (Woche 19)/29.04.2019

14.45 h: Die Sendung hat ein ESD vom 10.06.2014.

14.45 Eisenbahn-Romantik

Lebendige Bahngeschichte - oder zwei eisenbahnhistorische Schwerpunkte Erstsendung: 10.06.2014 in SWR/SR Folge 605

Freitag, 10. Mai 2019 (Woche 19)/29.04.2019

Für SR: Land & Lecker ist VT-untertitelt!

06.30 SR: Land & Lecker (WH von SA) Die Winzerin aus der Pfalz Erstsendung: 17.09.2016 in WDR

Samstag, 11. Mai 2019 (Woche 20)/29.04.2019

Für SR: Land & Lecker ist VT-untertitelt!

18.15 SR: Land & Lecker

Die Kürbis-Queen aus Westfalen Erstsendung: 24.09.2016 in WDR

20.15 Schlager-Spaß mit Andy Borg

Mit:

Hansi Hinterseer, Stefan Mross, Mara Kayser, Oswald Sattler Truck Stop, Günter Wewel

"Schlager-Spaß mit Andy Borg"

Andy Borg begrüßt die Zuschauer des SWR Fernsehens zu einem geselligen Abend mit viel Musik aus einer Weinstube.

Aus einem gemütlichen Weinlokal führt der Sänger und Moderator Andy Borg als Gastgeber mit viel Charme, Humor und Herzlichkeit durch die Sendung "Schlager-Spaß mit Andy Borg".

Darin präsentiert er seinem Publikum einen fröhlichen Abend zum Mitsingen, Mittanzen und Mitklatschen - mit Geschichten aus der Region, komödiantischen Einlagen und jeder Menge Musik. Stars aus Schlagerszene und Volksmusik treten hier ebenso auf wie Musikerinnen und Musiker sowie Musikgruppen aus dem Südwesten, die bei Andy Borg ihre Heimatregion vorstellen.

Als Gäste sind dieses Mal folgende Künstler dabei:

Stefan Mross, Truck Stop, Mara Kayser, Hansi Hinterseer, Oswald Sattler, Dorthe Kollo, Günter Wewel, Bauchredner Pascal Huber mit seinem Vogel Diego, böhmische Blasmusik mit Uwe Sauter und den Böööhmis.

Freitag, 17. Mai 2019 (Woche 20)/29.04.2019

Für SR: Land & Lecker ist VT-untertitelt!

06.30 SR: Land & Lecker (WH von SA) Die Kürbis-Queen aus Westfalen Erstsendung: 24.09.2016 in WDR

Samstag, 18. Mai 2019 (Woche 21)/29.04.2019

Für SR: Land & Lecker ist VT-untertitelt!

18.15 SR: Land & Lecker

Die Schweine-Fans aus dem Schwarzwald Erstsendung: 01.10.2016 in WDR

Freitag, 24. Mai 2019 (Woche 21)/29.04.2019

Für SR: Land & Lecker ist VT-untertitelt!

06.30 SR: Land & Lecker (WH von SA) Die Schweine-Fans aus dem Schwarzwald Erstsendung: 01.10.2016 in WDR

03.15 h: Titeländerung beachten!

03.15 "mal ehrlich...sind uns Frauen weniger wert?" (WH von MI) Der SWR Bürgertalk mit Florian Weber Erstsendung: 22.05.2019 in SWR/SR

Samstag, 25. Mai 2019 (Woche 22)/29.04.2019

18.05 RP: Die SWR-Reportage

3 Millionen Tonnen Güter werden jährlich im zweitgrößten Hafen von Rheinland-Pfalz in Andernach umgeschlagen. Tendenz steigend. Langeweile kennt Schichtleiter Michael Bings jedenfalls nicht. Kein Tag ist wie der andere: Schiffe verspäten sich, Verladekräne fallen aus und auch Hoch- oder Niedrigwasser auf dem Rhein beeinflussen die Planung im Hafen ständig. Und immer muss schnell eine Lösung her. In all der Hektik heißt es für Michael Bings: Ruhe bewahren. Schließlich ist er dafür verantwortlich, dass in dem kontinuierlich wachsenden Hafen alles rund läuft und jeder Container auf dem richtigen Schiff oder Waggon landet. "Die SWR-Reportage" begleitet Michael Bings durch seinen spannenden Arbeitstag und beobachtet, wie er seine unterschiedlichen Herausforderungen meistert.

Für SR: Land & Lecker ist VT-untertitelt!

18.15 SR: Land & Lecker

Finale auf dem Schinkenhof im Münsterland Erstsendung: 08.10.2016 in WDR

18:45 h für SR: geänderte Sendung beachten!

18.45 SR: Schräge Vögel

Erstsendung: 15.03.2015 in BR

Samstag, 01. Juni 2019 (Woche 23)/29.04.2019

Für SR: Land & Lecker ist VT-untertitelt!

18.15 SR: Land & Lecker

Der Multikulti-Bauernhof aus Bottrop Erstsendung: 04.03.2017 in WDR

Freitag, 07. Juni 2019 (Woche 23)/29.04.2019

Für SR: Land & Lecker ist VT-untertitelt!

06.30 SR: Land & Lecker (WH von SA) Der Multikulti-Bauernhof aus Bottrop Erstsendung: 04.03.2017 in WDR

