"SWR-Europawahlcheck": Orientierungshilfe zur Wahl unter www.SWR.de/wahl

Online-Angebot des Südwestrundfunks (SWR) zur Wahl des Europaparlaments am 26. Mai 2019 unter www.SWR.de/wahl ab 29.4.2019 / Europathemen aus Südwest-Sicht

Wer steht wofür in Europa? Diese Frage stellen sich Millionen Wählerinnen und Wähler in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Der SWR bietet ihnen mit dem "SWR-Europawahlcheck" auf www.SWR.de/wahl ab Montag, 29. April 2019, eine Orientierungshilfe. Kandidatinnen und Kandidaten von 29 in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz zur Europawahl zugelassenen Parteien beantworten in Videointerviews jeweils sieben Fragen zur Europapolitik. Der "SWR-Europawahlcheck" ab 29. April 2019 unter www.SWR.de/wahl.

Komplexe Europapolitik in maximal 60 Sekunden auf den Punkt gebracht Für alle dieselben Fragen, jede Antwort in maximal einer Minute - so lauten die Spielregeln der Videointerviews. Die Kandidatinnen und Kandidaten haben meist einen engen Bezug zum Südwesten und beantworten Fragen zu Themen wie Billiglöhne, Diesel-Streit, Migration und Mobilfunk. Sie vermitteln damit einen kompakten Überblick über die Positionen ihrer Parteien. Ergänzende Informationen erläutern die Brisanz der Themen für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Eingeladen waren alle 40 zur Europawahl zugelassenen Parteien, 29 beteiligen sich am "SWR-Europawahlcheck".

Umfangreiches Wahlangebot

Der "SWR-Europawahlcheck" ist Teil des umfangreichen Angebots des SWR zu den Kommunal- und Europawahlen am 26. Mai 2019 und ab 29. April online abrufbar unter www.SWR.de/wahl. Auch die SWR Fernseh- und Radioprogramme in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz greifen die Inhalte auf.

Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter http://x.swr.de/s/europawahlcheck.

