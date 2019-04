SWR - Südwestrundfunk

Terminservice-Gesetz: teure Hilfsmittel - ab 1. Mai alles besser? "Marktcheck", SWR Fernsehen

Video-Infos

Download

Stuttgart (ots)

Dienstag, 30. April 2019, 20:15 bis 21 Uhr, SWR Fernsehen / Moderation Hendrike Brenninkmeyer

Hilfsmittel wie Rollatoren oder Windeln werden von den Krankenkassen meist nur als Standardmodell erstattet. Wer eine bessere Qualität möchte, muss den Aufpreis selbst bezahlen. Die Angebote der Kassen sind sehr unterschiedlich und für Versicherte kaum zu durchschauen. Mit dem neuen Terminservice- und Versorgungsgesetz soll ab 1. Mai alles besser werden, verspricht Gesundheitsminister Jens Spahn. Auch bei Hilfsmitteln? Das SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck" berichtet am Dienstag, 30. April 2019, 20:15 Uhr, im SWR Fernsehen.

Weitere geplante Themen der Sendung:

Waren testen mit Probenheld - was wirklich dahinter steckt

Das Internetportal "Probenheld" bietet an, als Tester jede Woche für Firmen aus den Bereichen Elektronik, Nahrungsergänzungsmittel und Serviceleistungen Produkte zu testen. Die jeweiligen Waren könnten dann meist kostenlos oder vergünstigt behalten werden. Doch wer nicht aufpasst, gerät schnell in ein Netz aus Abofallen und Inkassoschreiben. Was steckt hinter "Probenheld" und wie kann man sich schützen?

Hilfe vom Profi - so wird der Garten zukunftssicher

Die Sommer werden heißer, für den Garten werden hitzebeständige Pflanzen immer wichtiger. Gartenexperte Werner Ollig unterstützt eine Familie in Pirmasens, ihren Garten zukunftssicher zu gestalten. Es sollen eine blühende Hecke aus verschiedenen Sträuchern, eine Insektenweide, Schattenspender und ein Unterschlupf für Vögel entstehen.

E-Bikes und Pedelecs - wie man sicher unterwegs ist

Elektrisch Fahrrad zu fahren, liegt im Trend, fast eine Million E-Bikes wurden im vergangenen Jahr gekauft. Doch auch die Zahl der Unfälle mit den schnellen Zweirädern steigt. Besonders oft betroffen sind Seniorinnen und Senioren. Thorsten Link erklärt, wie man auch elektrisch sicher unterwegs ist.

Butter oder Margarine - was ist gesünder?

Nicht nur eine Frage des Geschmacks - Wissenschaftler streiten darüber, ob Butter oder Margarine besser für die Gesundheit ist. Stiftung Warentest hat vor kurzem zur Margarine geraten. "Marktcheck" vergleicht die beiden Streichfette.

Tipp der Woche - wie wird man Kratzer im Holz wieder los?

Zahnpasta, Zitrone, Öl oder Walnüsse - "Marktcheck" testet Möglichkeiten, Holzkratzer auszubügeln.

"Marktcheck"

Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck". Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung jeden Dienstag um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen. Informationen unter www.SWR.de/marktcheck.

Zitate frei gegen Nennung der Quelle: "SWR/Marktcheck".

Sendungen und Beiträge sind nach der Ausstrahlung unter www.SWR.de/marktcheck, auf Youtube unter www.youtube.com/marktcheck und unter www.facebook.com/marktcheck zu sehen.

Informationen, kostenfreie Bilder und weiterführende Links unter http://x.swr.de/s/marktcheckterminservicegesetz

Fotos bei http://ARD-foto.de

Pressekontakt:

Katja Matschinski, Telefon 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.de

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell