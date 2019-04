SWR - Südwestrundfunk

Insekten: Nützlich, unterschätzt und gefährdet

Baden-Baden/Stuttgart/Mainz (ots)

SWR Aktionswoche "Rettet die Insekten!" vom 12. bis 19. Mai / "odysso: Mit Permakultur gegen das Insektensterben?" am 16. Mai / viele andere Angebote in TV, Radio und online

Die Insekten sind in Gefahr - und deshalb auch weite Teile der Tier- und Pflanzenwelt sowie der Mensch: "Der dramatische Rückgang wird unabsehbare ökonomische und ökologische Folgen haben, wenn wir nicht endlich handeln", warnen Experten eindringlich. Der SWR widmet sich in der Aktionswoche "Rettet die Insekten!" vom 12. bis 19. Mai der Artenvielfalt und der Besonderheit heimischer Insekten, aber auch den Ursachen für den Rückgang ihrer Bestände. Ein umfangreiches Angebot in Fernsehen, Radio und online lädt ein, in die Welt der Insekten einzutauchen und die Ursachen für das Insektensterben besser zu verstehen. Unter anderem mit einer "odysso"-Sendung am 16. Mai um 22 Uhr im SWR Fernsehen zum Thema "Mit Permakultur gegen das Insektensterben?"

"Mit Permakultur gegen das Insektensterben?"

Was auf den monokulturell bewirtschafteten Äckern nach viel Grün aussieht, ist oft nur eine Art Agrarwüste. Insekten, u. a. Bienen, brauchen dagegen eine vielfältige Pflanzenwelt, um sich ernähren und vermehren zu können. Eine mögliche Alternative: Permakultur. Eine Vielfalt von Nutzpflanzen auf einem Feld statt "Öko"-Richtlinien bestimmen diese Form der Landwirtschaft. Das SWR Wissenschaftsmagazin "odysso" sieht in einem einjährigen Experiment genauer hin. Ein Filmteam begleitet Unternehmer Adi Kreft und Demeter-Bio-Bauer Helmut Müller aus der Region um Allensbach am Bodensee dabei, wie sie einen zwei Hektar großen Acker im Sinne der Permakultur bestellen und verwalten. Der engagierte Insektenexperte Prof. Peter Miotk beobachtet und untersucht, welchen Einfluss das Acker-Experiment auf die Welt der Insekten hat. Zudem hinterfragt "odysso" die Ziele und Maßnahmen der anstehenden Agrarreform. Bringt sie die dringend notwenige Wende in der Landwirtschaft oder verhindern Lobbyinteressen den Umbau der Subventionen? "odysso: Mit Permakultur gegen das Insektensterben?" zu sehen am 16. Mai um 22 Uhr im SWR Fernsehen.

Weiteres Angebot im SWR Fernsehen

Darüber hinaus beteiligt sich das SWR Fernsehen mit zahlreichen Beiträgen in der "Landesschau" in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz und bei "Kaffee oder Tee". Auch Formate wie "Stadt, Land, Quiz", "lesenswert", "Zur Sache" und viele andere widmen sich in der Aktionswoche den Insekten in verschiedenen Variationen. "Planet Wissen" beteiligt sich mit "Das große Insektensterben - was können wir tun?" am 13. Mai um 11:15 Uhr. Am 15. Mai um 7 Uhr ist bei "Planet Schule" die Folge "Faszination Insekten" zu sehen, und am 19. Mai strahlt das SWR Fernsehen im Abendprogramm zudem zwei Dokumentationen über die faszinierende, bedrohte Welt der Schmetterlinge aus: "Geschichte & Entdeckungen. Wunderwesen Schmetterlinge" ab 20:15 Uhr sowie "Wo sind die Schmetterlinge hin?" ab 21 Uhr. Die Sendungen sind jeweils nach Ausstrahlung in den Mediatheken abrufbar unter www.ardmediathek.de oder unter www.swrmediathek.de

Angebot im Radio

Auch die SWR Radiowellen - von DASDING bis hin zu SWR2 - widmen sich dem Thema in der Aktionswoche. DASDING stellt sich Fragen wie "Sind Insektenburger schuld am Insektensterben?", "Wie sähe eine Welt ohne Insekten aus?" und "Was bringen Bienenpatenschaften?" In "SWR2 Wissen" sind die Feature "Wanzen - auf der Mauer auf der Lauer" (13. Mai, 8:30 Uhr) und "Die Biene in der Kultur - Honiggold und spitzer Stachel" (16. Mai, 8:30 Uhr) zu hören. "SWR2 Impuls" (werktags, 16:05 Uhr bis 16:58 Uhr) fragt unter anderem: Wie gut kann man der Blattlaus mit Nützlingen auf den Pelz rücken? Brauchen wir lästige Biester wie Mücken, Wespen & Co.? Mit welchen Pflanzen auf dem Balkon oder im Garten kann ich Insekten unterstützen? Und wie tue ich den Insekten mit meinem Einkaufsverhalten etwas Gutes? Das "SWR2 Forum" wird öffentlich bei der Bundesgartenschau aufgezeichnet und u.a. die Bedeutung der Landwirtschaft aufgreifen (Aufzeichnung am 16. Mai gegen Mittag, Sendung am 17. Mai, 17:05 Uhr).

Online und Virtual Reality (VR)

Besucherinnen und Besucher der Bundesgartenschau können am Stand des SWR und am Stand der Imker beim Projekt "Honigbiene VR" das Innere eines Bienenstocks erkunden. Mit Oculus VR-Brillen können sie zum Beispiel das Füttern der Bienenlarven oder die ausgeklügelten Verteidigungsstrategien eines Bienenvolks in 3D und 360-Grad-Umgebung erleben. Über den Facebook-Auftritt von SWR Wissen und über den ARD-YouTube-Kanal weckt der SWR mit beeindruckenden Videos die Faszination für die artenreichste Gruppe der Welt. Auf der Webseite www.swr.de/insekten entsteht mit Videos, Audios und Webartikeln ein stetig wachsendes Wissensarchiv. Auch die multimediale Bildungsplattform Planet Schule bietet unter www.planet-schule.de/insekten einen Schwerpunkt.

Sendungen im SWR Fernsehen:

"Kaffee oder Tee", Mo-Fr, (13. bis 17. Mai), 16 Uhr "Landesschau" BW und RP, (13. bis 17. Mai), 18:45 Uhr "Planet Wissen: Das große Insektensterben - was können wir tun?", 13. Mai, 11:15 Uhr "Planet Schule: Faszination Insekten", 15. Mai, 7 Uhr "odysso: Mit Permakultur gegen das Insektensterben?", 16. Mai, 22 Uhr "Wunderwesen Schmetterlinge", 19. Mai, 20:15 Uhr und "Wo sind die Schmetterlinge hin?", 19. Mai, 21 Uhr

Sendungen im Radio:

DASDING, u.a. mit der DASDING Morningshow (16.05.), DASDING 10-14 (14.05.) und DASDING Dein Nachmittag (13.05.) SWR2 Wissen, Mo, 13. Mai und Do, 16. Mai, 08:30 Uhr) SWR2 Impuls, Mo-Fr (13.-17. Mai) SWR2 Forum, Fr, 17. Mai, 17:05 Uhr ...und viele weitere Radiowellen des SWR

Ausgewählte Inhalte zum Nachhören, Nachlesen, und Nachschauen sind zu finden unter:

